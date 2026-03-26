Juez mantiene cargos de narcotráfico en caso Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

NUEVA YORK.- La segunda audiencia en el caso judicial contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, terminó sin la decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados.

El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, de 92 años de edad, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EU, que impide que el acusado pueda financiar su defensa.

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Alegó que, si al presidente venezolano depuesto se le asignan defensores de oficio, eso agotaría los recursos legales destinados a las personas que no pueden permitirse pagar sus propios abogados. No tiene sentido, insistió, en un caso en el que hay alguien (el gobierno venezolano), aparte del contribuyente estadounidense, “dispuesto y en condiciones de financiar esa defensa”.

Fue tras el inicio que la defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

No obstante, Hellerstein descartó desestimar el caso “porque eso sería tomar una medida demasiado seria”.

Aunque el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional, el magistrado respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela” y que EU ya “hace negocios” con el país caribeño.

Hellerstein dio por concluida la audiencia y dijo que se pronunciará en una fecha posterior sobre la cuestión de la financiación. También fijará una nueva fecha para la vista.

Maduro estrechó la mano a su abogado y a su intérprete y saludó con la mano al abogado de Flores mientras los agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se lo llevaban. Al abandonar la mesa de la defensa, el exmandatario venezolano le dijo en español a su abogado: “Hasta mañana”.

Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

FALTAN DELITOS POR IMPUTAR: TRUMP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, solo ha sido procesado por “una fracción” de los delitos que ha cometido.

“Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos”, aseguró.

EL mandtario de Estados Unidos añadió “Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse”.

El republicano recordó la operación militar del pasado 3 de enero que culminó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la que enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo y conspiración.

“Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país”, aseguró.