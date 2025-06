Jueza otorga libertad bajo fianza a Ramón Morales Reyes, el mexicano falsamente acusado de amenazar a Trump

NUEVA YORK- Una jueza estadounidense otorgó este martes la libertad bajo fianza a un mexicano que fue detenido en mayo tras ser falsamente acusado de amenazas al presidente Donald Trump, y al que las autoridades de inmigración buscan ahora deportar.

Ramón Morales Reyes fue arrestado el 22 de mayo en un gran despliegue del Departamento de Seguridad Nacional después de que las autoridades de Wisconsin recibieran unas cartas supuestamente firmadas por él que contenían amenazas de muerte a Trump y críticas a sus políticas de inmigración.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicano acusado de amenazar a Donald Trump fue detenido erróneamente; estadounidense robó su identidad

No obstante, el mexicano fue sometido a una prueba de caligrafía que confirmó que no era el autor de la carta escrita en inglés, un idioma que no domina, y un preso llamado Demetric D. Scott admitió haber falseado las misivas para incriminar al hombre porque este era testigo en un caso en su contra.

Scott fue acusado de fraude por falsear las cartas, pero Morales Reyes quedó bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a pesar que tiene una solicitud de visa especial para quienes son víctimas de crímenes.

La agencia le denegó inicialmente la libertad argumentando que el hombre había sido deportado de EE.UU. en el pasado.

Tras una petición de sus abogados, una jueza de un tribunal de Inmigración, Carla Espinoza, dijo hoy que el hombre no es un peligro para la comunidad y ordenó su libertad bajo una fianza de 7,500 dólares, tras lo que el medio local Wisconsin Examiner reportó que había sido liberado.

TE PUEDE INTERESAR: Esto es que hay que saber de Ramón Morales Reyes, el hombre acusado falsamente de amenazar a Trump

Morales Reyes, de 54 años, es un padre de familia que trabaja limpiando platos en un restaurante, y ha sido arrestado varias veces desde 1996, con una sola condena por conducta turbulenta, de acuerdo con CNBC.