Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú

Keiko Fujimori, perteneciente al partido político de Fuerza Popular, identificado por los medios como un grupo de derecha, triunfó en las elecciones en contra de Roberto Sánchez, militante del partido de izquierda ‘Juntos por Perú’.

El 29 de junio se reportó que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú , ha ganado la segunda vuelta de votaciones, posicionándola como la presidenta electa de su país.

La victoria de Fujimori ocurre tras 15 años de perseguir la presidencia, siendo estas elecciones su cuarta campaña. El proceso de las votaciones fue registrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La presidenta electa ganó con el 50,13%, mientras que la oposición de Roberto Sánchez acumuló el 49,86% de los votos.

‘Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos’ expresó Fujimori tras celebrar su victoria, anunciada por la ONPE.

La postura presidencial de Fujimori, durante su campaña, se concentró en la seguridad y el orden de Perú. Aseveró que su política buscará una ‘recuperación’ ante las crisis en el gobierno, economía y corrupción que han marcado las previas administraciones.