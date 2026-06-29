Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú

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    Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú
    Ganna Keiko Fujimori en contra de Roberto Sánchez Vanguardia

Con la victoria del partido de derecha de Keiko Fujimori, la política conservadora podría incrementarse en Sudamérica

El 29 de junio se reportó que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú, ha ganado la segunda vuelta de votaciones, posicionándola como la presidenta electa de su país.

Keiko Fujimori, perteneciente al partido político de Fuerza Popular, identificado por los medios como un grupo de derecha, triunfó en las elecciones en contra de Roberto Sánchez, militante del partido de izquierda ‘Juntos por Perú’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/elecciones-en-peru-algunas-zonas-de-lima-tendran-un-segundo-dia-de-votacion-AJ19982310

La victoria de Fujimori ocurre tras 15 años de perseguir la presidencia, siendo estas elecciones su cuarta campaña. El proceso de las votaciones fue registrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La presidenta electa ganó con el 50,13%, mientras que la oposición de Roberto Sánchez acumuló el 49,86% de los votos.

Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos’ expresó Fujimori tras celebrar su victoria, anunciada por la ONPE.

La postura presidencial de Fujimori, durante su campaña, se concentró en la seguridad y el orden de Perú. Aseveró que su política buscará una ‘recuperación’ ante las crisis en el gobierno, economía y corrupción que han marcado las previas administraciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fujimori-y-sanchez-se-disputaran-la-presidencia-de-peru-en-segunda-vuelta-por-ser-los-mas-votados-JH20721329

La victoria de Fujimori, junto con la de Abelardo de la Espriella en Colombia, remarca la alta presencia de la política de derecha en Sudamérica.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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