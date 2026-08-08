Bombazo por Érik Lira: Cruz Azul acuerda con Al Jazira una venta de hasta 14 mdd

La pelota salió de La Noria y quedó en los pies de Érik Lira. Cruz Azul alcanzó un principio de acuerdo con Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, para transferir al mediocampista mexicano en una posible venta récord para La Máquina. El movimiento todavía no está cerrado: falta la decisión del futbolista. Reportes de este sábado señalan que el club de Abu Dabi ofreció 12 millones de dólares fijos y otros dos millones en variables. La negociación habría sido encabezada por Víctor Velázquez.

El acuerdo blindaría a los cementeros: Cruz Azul recibiría 30 por ciento de una futura venta de Lira a otro equipo de la Liga MX. Al Jazira puso sobre la mesa un contrato por cuatro años y un salario cercano a los tres millones de dólares por temporada. La propuesta convenció a la directiva celeste, que autorizó al club árabe a negociar directamente con el jugador. Ahora, el último pase depende del capitán. Lira ha repetido que su gran objetivo es jugar en Europa. Tras conquistar el Campeón de Campeones con Cruz Azul, reconoció que existían conversaciones con un club del Viejo Continente. El AS Mónaco apareció como el principal interesado, aunque hasta ahora no habría entregado una oferta formal. Por ello, el mexicano analiza si acepta la seguridad económica de Emiratos o espera una propuesta europea.

El interés no llegó por casualidad. A sus 26 años, Lira elevó su valor después de convertirse en uno de los pilares de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Su despliegue, recuperación de balón y disciplina táctica lo consolidaron como una figura del equipo nacional y multiplicaron los sondeos desde el extranjero. Cruz Azul ya hizo su parte y está dispuesto a despedir a uno de sus referentes por una cifra histórica. Al Jazira también cumplió al presentar una propuesta difícil de igualar. Pero la historia todavía no tiene firma ni fotografía oficial: Érik Lira debe elegir entre un contrato millonario en Abu Dabi, esperar el llamado de Europa o permanecer en La Noria.