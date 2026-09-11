Monterrey, Guadalajara y CDMX, entre las ciudades menos preparadas ante desastres naturales

Monterrey, Guadalajara y CDMX, entre las ciudades menos preparadas ante desastres naturales

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Monterrey aparece con el peor resultado entre las ciudades mexicanas analizadas

México
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La capacidad de las grandes ciudades para enfrentar fenómenos como inundaciones, olas de calor e incendios presenta importantes diferencias.

Y en el caso de México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México se encuentran en los últimos lugares de la tabla de riesgo ajustado por resiliencia, de acuerdo con un análisis de AlphaGeo difundido por n.mas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-viuda-del-11-de-septiembre-critica-duramente-a-arabia-saudita-en-el-25-aniversario-de-los-atentados-LH23429741

El estudio de AlphaGeo evaluó la exposición de 72 de las principales ciudades del mundo a distintos peligros climáticos y contrastó ese riesgo con su capacidad de adaptación.

La metodología parte de una premisa sencilla: la resiliencia se obtiene al considerar el riesgo físico de una ciudad y restarle su capacidad de adaptación.

En la tabla presentada, Monterrey registra un riesgo físico de 35 puntos y un riesgo ajustado por resiliencia de 25, la cifra más alta de todas las ciudades incluidas en el comparativo. Su tasa de adaptación es de apenas 28.6%.

$!Monterrey, Guadalajara y CDMX, entre las ciudades menos preparadas ante desastres naturales

Guadalajara tampoco sale bien librada. La capital jalisciense alcanza un riesgo físico de 38 puntos y un riesgo ajustado de 22, con una tasa de adaptación de 42.1%.

Con esa cifra se ubica empatada con San Antonio y sólo por debajo de Phoenix y Monterrey entre las ciudades del listado.

La Ciudad de México, por su parte, presenta un riesgo físico de 37 puntos, que se reduce a 20 al considerar su capacidad de adaptación. Su tasa de adaptación alcanza 45.9%.

$!El contraste resulta todavía más evidente al comparar las ciudades mexicanas con otras urbes internacionales.
El contraste resulta todavía más evidente al comparar las ciudades mexicanas con otras urbes internacionales. CUARTOSCURO

MONTERREY, EL CASO MÁS PREOCUPANTE

El resultado de Monterrey destaca especialmente porque, aunque no registra el mayor riesgo físico del conjunto —Phoenix alcanza 46 puntos—, su limitada capacidad de adaptación hace que termine con el riesgo ajustado más elevado.

La ciudad de Arizona, por ejemplo, registra un riesgo físico de 46, pero su tasa de adaptación es de 47.8%, por lo que su riesgo ajustado queda en 24. En Monterrey, en cambio, la adaptación apenas alcanza 28.6%, lo que deja un riesgo ajustado de 25.

El contraste resulta todavía más evidente al comparar las ciudades mexicanas con otras urbes internacionales. Chicago obtiene un riesgo ajustado de apenas 8 puntos; Buenos Aires, 12; Bogotá, 13; y São Paulo, 15. En el extremo contrario aparecen Monterrey, Phoenix, Guadalajara y San Antonio.

$!El resultado de Monterrey destaca especialmente porque, aunque no registra el mayor riesgo físico del conjunto.
El resultado de Monterrey destaca especialmente porque, aunque no registra el mayor riesgo físico del conjunto. EL UNIVERSAL

¿QUÉ MIDE LA EVALUACIÓN?

El análisis considera la exposición de las ciudades a peligros climáticos directos, entre ellos inundaciones, calor extremo e incendios.

Posteriormente, esos riesgos se ponderan de acuerdo con la capacidad de cada ciudad para hacerles frente.

$!El estudio funciona como un indicador de qué tan preparada está cada ciudad para reducir sus consecuencias.
El estudio funciona como un indicador de qué tan preparada está cada ciudad para reducir sus consecuencias. EL UNIVERSAL

Entre los elementos utilizados para evaluar la adaptación se encuentran los sistemas de alerta temprana, la gobernanza, las políticas públicas y la infraestructura preventiva.

El resultado coloca una advertencia sobre tres de las zonas metropolitanas más importantes de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey enfrentan riesgos considerables y, de acuerdo con esta medición, todavía tienen un margen importante para fortalecer su capacidad de adaptación.

Más que una fotografía de los desastres que inevitablemente ocurrirán, el estudio funciona como un indicador de qué tan preparada está cada ciudad para reducir sus consecuencias. Y en ese terreno, las tres grandes urbes mexicanas aparecen lejos de las posiciones de mayor resiliencia.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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