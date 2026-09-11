$!Monterrey, Guadalajara y CDMX, entre las ciudades menos preparadas ante desastres naturales

La capacidad de las grandes ciudades para enfrentar fenómenos como inundaciones, olas de calor e incendios presenta importantes diferencias. Y en el caso de México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México se encuentran en los últimos lugares de la tabla de riesgo ajustado por resiliencia, de acuerdo con un análisis de AlphaGeo difundido por n.mas.

El estudio de AlphaGeo evaluó la exposición de 72 de las principales ciudades del mundo a distintos peligros climáticos y contrastó ese riesgo con su capacidad de adaptación. La metodología parte de una premisa sencilla: la resiliencia se obtiene al considerar el riesgo físico de una ciudad y restarle su capacidad de adaptación. En la tabla presentada, Monterrey registra un riesgo físico de 35 puntos y un riesgo ajustado por resiliencia de 25, la cifra más alta de todas las ciudades incluidas en el comparativo. Su tasa de adaptación es de apenas 28.6%.

Guadalajara tampoco sale bien librada. La capital jalisciense alcanza un riesgo físico de 38 puntos y un riesgo ajustado de 22, con una tasa de adaptación de 42.1%. Con esa cifra se ubica empatada con San Antonio y sólo por debajo de Phoenix y Monterrey entre las ciudades del listado. La Ciudad de México, por su parte, presenta un riesgo físico de 37 puntos, que se reduce a 20 al considerar su capacidad de adaptación. Su tasa de adaptación alcanza 45.9%.

MONTERREY, EL CASO MÁS PREOCUPANTE El resultado de Monterrey destaca especialmente porque, aunque no registra el mayor riesgo físico del conjunto —Phoenix alcanza 46 puntos—, su limitada capacidad de adaptación hace que termine con el riesgo ajustado más elevado. La ciudad de Arizona, por ejemplo, registra un riesgo físico de 46, pero su tasa de adaptación es de 47.8%, por lo que su riesgo ajustado queda en 24. En Monterrey, en cambio, la adaptación apenas alcanza 28.6%, lo que deja un riesgo ajustado de 25. El contraste resulta todavía más evidente al comparar las ciudades mexicanas con otras urbes internacionales. Chicago obtiene un riesgo ajustado de apenas 8 puntos; Buenos Aires, 12; Bogotá, 13; y São Paulo, 15. En el extremo contrario aparecen Monterrey, Phoenix, Guadalajara y San Antonio.

¿QUÉ MIDE LA EVALUACIÓN? El análisis considera la exposición de las ciudades a peligros climáticos directos, entre ellos inundaciones, calor extremo e incendios. Posteriormente, esos riesgos se ponderan de acuerdo con la capacidad de cada ciudad para hacerles frente.