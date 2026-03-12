La Casa Blanca niega que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra EU

WASHINGTON.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó que existe una amenaza de ataque iraní con drones contra territorio estadounidense.

Leavitt desmintió una información publicada el miércoles por la cadena ABC News según la cual el FBI advirtió a los departamentos de policía de California que Irán planeaba ataques con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra la República Islámica.

TE PUEDE INTERESAR: Informe revela que EU cometió un error de orientación sobre objetivos, siendo responsables del ataque a escuela de niñas en Irán

“Para ser claros: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria, y nunca existió”, expresó Leavitt en la red social X.

La portavoz aclaró que la noticia se basa en un correo electrónica enviado a las autoridades locales de California sobre “una pista sin verificar”, un hecho “crucial” que, según Leavitt, la cadena “omitió” en su artículo.

“ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación”; escribió.

Preguntado sobre esa presunta amenaza contra California, el estado del país con mayor población iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que había una investigación al respecto.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre ea situación, pero indicó más tarde que no existe una “amenaza inminente”.

SEGURIDAD EN EL MUNDIAL

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la selección de fútbol de Irán es “bienvenida” al Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”, escribió en la red Truth Social.

El mensaje del líder estadounidense se produce después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara el miércoles que “no hay condiciones” para que su país participe en el Mundial después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero.

También el miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense le habría trasladado que el equipo iraní es “bienvenido” al Mundial.

“Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, reveló Infantino en Instagram.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.