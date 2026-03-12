La Casa Blanca niega que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 12 marzo 2026
    La Casa Blanca niega que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra EU
    La guerra llevó al FBI a elevar el nivel de alerta terrorista dentro del territorio estadounidense, con el objetivo de prevenir posibles atentados en represalia por la ofensiva. ESPECIAL.

Asimismo Donald Trump ha recomendado a la selección de irán no acudir al mundial ‘por su propia seguridad’

WASHINGTON.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó que existe una amenaza de ataque iraní con drones contra territorio estadounidense.

Leavitt desmintió una información publicada el miércoles por la cadena ABC News según la cual el FBI advirtió a los departamentos de policía de California que Irán planeaba ataques con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra la República Islámica.

TE PUEDE INTERESAR: Informe revela que EU cometió un error de orientación sobre objetivos, siendo responsables del ataque a escuela de niñas en Irán

“Para ser claros: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria, y nunca existió”, expresó Leavitt en la red social X.

La portavoz aclaró que la noticia se basa en un correo electrónica enviado a las autoridades locales de California sobre “una pista sin verificar”, un hecho “crucial” que, según Leavitt, la cadena “omitió” en su artículo.

“ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación”; escribió.

Preguntado sobre esa presunta amenaza contra California, el estado del país con mayor población iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que había una investigación al respecto.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre ea situación, pero indicó más tarde que no existe una “amenaza inminente”.

SEGURIDAD EN EL MUNDIAL

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la selección de fútbol de Irán es “bienvenida” al Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”, escribió en la red Truth Social.

El mensaje del líder estadounidense se produce después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara el miércoles que “no hay condiciones” para que su país participe en el Mundial después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero.

También el miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense le habría trasladado que el equipo iraní es “bienvenido” al Mundial.

“Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, reveló Infantino en Instagram.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Ataques
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo

Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo
true

Morena: Quién manda aquí... por ahora
Sheinbaum destacó que en CDMX se implementaron protocolos que se deben replicar en el resto de estados.

Anuncia Claudia Sheinbaum iniciativa para homologar investigaciones de feminicidio
Regreso. El especial incluirá recreaciones del set original, material inédito y una entrevista con la cantante.

Así será el especial de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus por su 20 aniversario en Disney+
Bancos en México cerrarán del 14 al 16 de marzo por el puente. La CNBV explicó si los cajeros automáticos seguirán funcionando y cuándo se reanudarán operaciones.

Cierre masivo de bancos en México... ¿dejarán de funcionar los cajeros automáticos durante el puente?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 40 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Personaje. La actriz confirmó su participación como la villana del nuevo proyecto de Disney inspirado en ‘Rapunzel’.

Kathryn Hahn será ‘Madre Gothel’ en el live action de ‘Enredados’
Luis Ángel Gómez representa una luz de esperanza para el proyecto deportivo del club, último lugar de la tabla general del Clausura 2026.

Luis Ángel Gómez, de Santos Laguna, la esperanza juvenil para el renacer de un equipo alicaído