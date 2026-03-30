La Casa Blanca responde a España que no necesita su ayuda para la guerra de Irán

WASHINGTON.- Luego de que el Gobierno de España ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra, la Casa Blanca arremetió contra esta nación y aseguró que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más”, declaró a EFE un funcionario de la Administración de Donald Trump.

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado también el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar, según publicó este lunes el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

Esta situación supone otro paso en la oposición del gobierno español a la implicación de Estados Unidos e Israel en el conflicto en Oriente Medio

Posteriormente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró a que el Gobierno comunicó “clarísimamente” a EU desde el inicio de la operación militar que España no autorizaba el uso de las bases ni tampoco la utilización de su espacio aéreo español para operaciones relacionadas con la guerra.

España “no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho ni lo hace ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta”, incidió Robles.

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con Estados Unidos, regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya arremetido contra las autoridades españolas en numerosas ocasiones.

Cabe recordar que Estados Unidos también lanzó amenazas comerciales el año pasado, cuando Sánchez anunció que su gobierno no aumentará su gasto en defensa de acuerdo con el incremento pactado por otros miembros de la OTAN tras la presión de Trump.

En ese momento, el gobierno de Sánchez señaló que España podía cumplir sus compromisos militares gastando el 2.1% del producto interior bruto en defensa, en lugar del 5% que acordó el resto de la alianza militar de 32 países.

Sánchez también ha sido uno de los críticos más vehementes de las acciones de Israel en su guerra en Gaza, lo que ha provocado críticas del gobierno de Israel en varias ocasiones.