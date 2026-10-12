La casa de la representante Ilhan Omar en Washington D.C. fue allanada por el Departamento de Seguridad Nacional

La casa de la representante de Minnesota, Ilhan Omar, fue allanada la madrugada del lunes por el Departamento de Seguridad Nacional como parte de una investigación criminal en curso sobre fraude relacionado con la documentación migratoria de la congresista nacida en Somalia. “Hoy, en el área de Washington, D.C., la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutó una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el Departamento de Justicia”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Esta medida coercitiva forma parte de una investigación federal en curso”, concluía el comunicado. Varios agentes que vestían chaquetas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) fueron fotografiados a primera hora del lunes frente a la casa de Omar en Washington, D.C. También vio a agentes sacando cajas de la residencia y metiéndolas en vehículos del gobierno, uno de los cuales era blanco y estaba marcado con una X rosa. «Estoy bien. Que quede claro: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales», declaró Omar en un comunicado publicado posteriormente en X. «Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política».

“No me callarán”, prometió la congresista. Los vecinos de la tranquila calle residencial dijeron que Omar, de 44 años, y su familia habían vivido allí durante al menos los últimos tres años. Uno de ellos describió haber oído “fuertes golpes” en la puerta del representante alrededor de las 4 o 5 de la mañana, seguidos de “un hombre gritando: ‘¡Abre la puerta, abre la puerta!’”. El vecino, cuya identidad no ha sido revelada, dijo que desconocía si Omar se encontraba en casa en el momento de la redada y que los agentes habían estado entrando y saliendo de la propiedad durante toda la mañana. Eran “muy buenos vecinos”, declaró un residente al periódico The Post, calificando de “totalmente ridículo” el allanamiento matutino. Una fuente declaró que las autoridades están “investigando el historial migratorio de [Omar], que incluye la historia de su familia, como parte de la investigación”. Se espera que las autoridades tomen medidas para revocarle la ciudadanía si la obtuvo mediante la ocultación de un hecho relevante o una declaración falsa deliberada. Las autoridades también están investigando si Omar usó un nombre diferente en Somalia y si su familia emigró legalmente a los Estados Unidos, lo que podría afectar su propio estatus dentro de los Estados Unidos. Esto ocurre apenas unas semanas después de que el responsable de la frontera, Tom Homan, revelara que Omar estaba siendo objeto de una investigación “criminal” en curso. Omar lleva mucho tiempo siendo acosado por acusaciones de que se casó con su hermano para ayudarle a conseguir un visado estadounidense o préstamos estudiantiles, aunque algunas fuentes indicaron que la redada del lunes no parecía estar relacionada con esas acusaciones.

Omar y Ahmed Nur Said Elmi, ciudadano británico, se casaron en 2009. Se divorciaron en 2017. El demócrata progresista también ha sido acusado de entrar en Estados Unidos en 1995 con un nombre falso o una identidad familiar secundaria para eludir los retrasos en la tramitación de las solicitudes de asilo. Mientras tanto, la controvertida legisladora ha tenido que responder preguntas sobre supuestas irregularidades fiscales, después de que una junta estatal de financiación de campañas electorales de Minnesota descubriera en 2019 que presentó declaraciones de impuestos conjuntas con Ahmed Hirsi, el padre de sus hijos, en 2014 y 2015, cuando todavía estaba legalmente casada con su primer marido. Omar ha negado sistemáticamente que Elmi sea su hermano, calificando esas afirmaciones de intolerancia sin fundamento. Según declaró, contrajo matrimonio religioso con Hirsi en 2002, pero posteriormente se separaron y en 2009 se casó legalmente con Elmi. La congresista afirmó que ella y Elmi se separaron dos años después, en 2011, antes de que ella se reconciliara con Hirsi. Ella y Elmi se divorciaron legalmente en 2017. Según dos fuentes familiarizadas con el caso, la redada fue el resultado de una investigación criminal que duró varios años, en la que participaron denunciantes y que estaba relacionada con supuestas declaraciones falsas que el padre de Omar podría haber hecho para los documentos de inmigración de su hija. El padre de Omar, Nur Omar Mohamed, fue oficial del Ejército Nacional Somalí antes de que el dictador Mohamed Siad Barre fuera derrocado, lo que le llevó a marcharse con su familia a Estados Unidos. La futura congresista es la menor de los siete hijos que Mohamed y su esposa tuvieron en Mogadiscio, Somalia, antes de que se les concediera asilo y emigraran a Arlington, Virginia, en 1995. Dos años después, la familia se mudó a Minneapolis, donde Omar cursó la escuela secundaria. Finalmente, a los 17 años, en el año 2000, obtuvo la ciudadanía estadounidense. El padre de la demócrata de Minnesota falleció a los 67 años en junio de 2020 a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19. Mohamed trabajó en el estado como empleado postal y taxista, mientras su hija ascendía en la política estatal y, posteriormente, federal. En mayo, JD Vance anunció que el Departamento de Justicia, junto con las autoridades federales de inmigración, estaba revisando posibles casos de fraude migratorio y declaraciones financieras familiares. Esto se produjo tras una enmienda realizada en abril a las declaraciones financieras federales de Omar, que ajustó el valor de los activos declarados. El HSI es el principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, con un ámbito de actuación que incluye la investigación de delitos transfronterizos y amenazas globales, como la trata de personas, la explotación sexual infantil, el contrabando de drogas y los delitos cibernéticos. Hasta la fecha no se han presentado cargos penales formales ni se han iniciado acciones judiciales contra Omar, mientras que su abogado y sus portavoces sostienen que su proceso de naturalización y sus declaraciones financieras cumplen plenamente con la ley federal. Tras la redada, el portavoz de Omar y otros demócratas acusaron al gobierno de Trump de instrumentalizar al gobierno federal para atacar a los enemigos políticos del presidente. “Durante una década, Donald Trump ha atacado sin descanso a la congresista Ilhan Omar con una retórica incendiaria, convirtiéndola repetidamente en blanco de ataques”, declaró la portavoz Jacklyn Rogers en un comunicado. “La congresista no ha hecho nada malo”. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), declaró que la “violenta maquinaria de deportación masiva” de Trump “ha llegado al hogar de una miembro del Congreso debidamente elegida y su familia”. “Que el DHS allane la casa de un miembro del Congreso es exactamente lo que hace un estado policial fascista”, agregó la también representante Rashida Tlaib (demócrata por Michigan), del grupo conocido como “The Squad”, en una publicación en X.