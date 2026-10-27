La CIDH elige a Viviana Giacaman nueva Relatora para la Libertad de Expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elegirá a la periodista chilena Viviana Giacaman Sarah como la nueva Relatora Especial para la Libertad de Expresión (RELE). La decisión contó con el respaldo directo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Viviana Giacaman es una periodista chilena que cuenta con más de dos décadas de experiencia en la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos en América Latina. También es comunicadora social y politóloga con una maestría en la Universidad de Georgetown.

Durante su carrera ha encabezado programas de protección para periodistas en 15 países. También ha trabajado como jefa de oficina en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y desempeñó cargos de comunicación estratégica en el gobierno de Chile.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA LA RELATORÍA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

La RELE es una oficina independiente que monitorea la situación de libertad de prensa en todo el continente americano. Su trabajo principal es defender a los comunicadores, investigar agresiones contra los medios y recomendar mejores prácticas a los gobiernos.

Aunque forma parte del sistema de OEA, la oficina opera de manera autónoma. Esto permite que sus integrantes evalúen de forma imparcial los abusos de poder sin responder a intereses políticos o gubernamentales.