La CIDH elige a Viviana Giacaman nueva Relatora para la Libertad de Expresión

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    La CIDH elige a Viviana Giacaman nueva Relatora para la Libertad de Expresión
    Viviana Giacaman, periodista chilena escogida como nueva Relatora para la Libertad de Expresión. X

Periodista chilena asumirá la RELE el 1 de diciembre de 2026 tras ser seleccionada por la OEA.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elegirá a la periodista chilena Viviana Giacaman Sarah como la nueva Relatora Especial para la Libertad de Expresión (RELE). La decisión contó con el respaldo directo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Viviana Giacaman es una periodista chilena que cuenta con más de dos décadas de experiencia en la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos en América Latina. También es comunicadora social y politóloga con una maestría en la Universidad de Georgetown.

Durante su carrera ha encabezado programas de protección para periodistas en 15 países. También ha trabajado como jefa de oficina en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y desempeñó cargos de comunicación estratégica en el gobierno de Chile.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA LA RELATORÍA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

La RELE es una oficina independiente que monitorea la situación de libertad de prensa en todo el continente americano. Su trabajo principal es defender a los comunicadores, investigar agresiones contra los medios y recomendar mejores prácticas a los gobiernos.

Aunque forma parte del sistema de OEA, la oficina opera de manera autónoma. Esto permite que sus integrantes evalúen de forma imparcial los abusos de poder sin responder a intereses políticos o gubernamentales.

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UN PROCESO AMLPIO EN DONDE RECIBIÓ MUCHO RESPALDO

El concurso de selección recibió más de 250 cartas de apoyo enviadas por organizaciones civiles, grupos de periodistas y gobiernos de la región. La CIDH destacó que la capacidad técnica y el liderazgo de Giacaman fueron determinantes para otorgarle el apoyo.

Su nombramiento se hará efectivo el 1 de diciembre de 2026. Giacaman asumirá la jefatura de este organismo internacional con sede en Washington, D.C, tras ganar un concurso público en el que participaron 145 candidatos de distintos países.

Con su llegada, la nueva relatora tendrá el reto de coordinar esfuerzos entre los Estados y la sociedad civil para frenar la violencia y el acoso contra el periodismo en las Américas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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