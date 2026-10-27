Las elecciones en Israel cierran si un ganador claro, de acuerdo con encuestas a boca de urna

JERUSALÉN.-Las elecciones de Israel terminaron el martes sin un ganador claro, según sondeos a boca de urna, lo que probablemente dará paso a semanas de maniobras antes de que se declare a un primer ministro o se programe otra ronda de elecciones.

Los sondeos a boca de urna difundidos por las principales cadenas de televisión israelíes sugieren que ni el bloque político del primer ministro Benjamin Netanyahu ni el de su principal rival, el exjefe militar Gadi Eisenkot, aseguraron los 61 escaños necesarios para una mayoría parlamentaria.

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Esos sondeos indicaron que el bloque de Netanyahu ganó 50 escaños, la oposición ganó 52-53 y los partidos árabes ganaron 17-18. La fuerte actuación de los partidos liderados por árabes podría permitirles decidir al próximo primer ministro, pero ambos bloques hasta ahora se han negado a asociarse con ellos.

Eisenkot dijo a última hora del martes que los sondeos a boca de urna indicaban una “falta de confianza” en el primer ministro actual. “Actuaré de inmediato para cumplir la decisión del país”.

Como todas las encuestas, los sondeos a boca de urna están sujetos a posibles errores. Se esperan resultados preliminares en las próximas horas, y los resultados finales se darán a conocer en los próximos días, y podrían variar respecto de los sondeos a boca de urna.

Un resultado inconcluso dejaría a Israel en un limbo político tras las primeras elecciones nacionales del país desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La contienda es vista como un referendo sobre los casi ininterrumpidos 17 años de gobierno de Netanyahu, que ya ha dejado a los israelíes amargamente divididos en diversos temas incluso antes del ataque más mortífero de su historia. Las guerras resultantes en Gaza, Líbano e Irán, junto con la violencia de colonos israelíes en Cisjordania —un territorio palestino bajo ocupación de Israel—, han avivado la indignación mundial, tensando los lazos con los aliados más cercanos de Israel y alimentando el antisemitismo.