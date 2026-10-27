Reanuda Putin contactos con Europa y le exige respetar sus intereses para lograr la paz

MOSCÚ- El presidente ruso, Vladímir Putin, reanudó este martes los contactos con Europa, al conversar por teléfono con los dirigentes de dos países vecinos, Finlandia y Noruega, a los que exigió respetar los “legítimos intereses” de Rusia para lograr una paz duradera en Ucrania. El presidente finlandés, Alexandr Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, llamaron desde Helsinki al jefe del Kremlin con el visto bueno del líder ucraniano, Volodímir Zelenski. La conversación, que el Kremlin calificó de “muy constructiva y pragmática”, sigue a la reunión celebrada la semana pasada en Oslo con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien después viajó a Moscú. PUTIN MANTIENE SUS LÍNEAS ROJAS Con todo, el líder ruso, que se opone al ingreso de Ucrania en la OTAN, se mantuvo en sus trece. “Se destacó que la consecución de una paz justa y duradera sólo será posible si se tienen en cuenta de manera plena e incondicional los intereses legítimos de la Federación Rusa”, informó el Kremlin en un comunicado.

Además, no dudó en denunciar “la política de confrontación de los países de la Unión Europea y la OTAN, que conducen a la prolongación de las acciones militares”. Como es habitual, Putin informó a sus colegas sobre la actual situación en el frente, donde el ejército ucraniano controla una quinta parte de la región de Donetsk, y aludió a “llas causas originales”del conflicto.

El líder ruso y sus interlocutores también saludaron la decisión de reanudar pronto las negociaciones de paz, estancadas desde febrero, y resaltaron que dichas conversaciones con mediación de EE.UU. buscan, entre otras cosas, alcanzar un acuerdo sobre las garantías “de seguridad para Rusia y Ucrania después del fin definitivo de los combates”. Hasta ahora, en los más de cuatro años y medio de guerra los europeos han realizado sólo tímidos intentos de tender puentes con el Kremlin. El presidente francés, Emmanuel Macron, habló por teléfono con el líder ruso en julio de 2025, casi tres años después de su anterior conversación. Además, en junio pasado los embajadores de Francia, Alemania y el Reino Unido solicitaron un encuentro en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien se reunió hace un mes con su colega alemán, Johann Wadephul, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

De hecho, en las últimas semanas se ha hablado de que Stubb, quien mantiene una buena relación con el presidente de EE.UU., Donald Trump, podría ser designado como negociador europeo. UNA INICIATIVA ESCANDINAVA Stubb y Støre hablaron con Putin sobre lo que el comunicado conjunto de los gobiernos finlandés y noruego llamó “la guerra de agresión rusa contra Ucrania”. “Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo para nuestra seguridad y la de Europa. Eso exige conversaciones para acabar con la guerra”, explicó el finlandés. Ambos subrayaron que en la llamada, franca y sustancial, actuaron como líderes de sus países, “no como representantes de toda Europa”, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, compartió esa visión, y que el objetivo era transmitir un mensaje “directo” a Putin. “Esta guerra tiene enormes costes humanos y materiales. El sufrimiento y la destrucción influirán a varias generaciones. En la conversación resaltamos la importancia de medidas que lleven a una desescalada de la guerra”, señaló Støre. Aunque en la conversación también se habló de la seguridad en el Báltico y el norte de Europa, la primera ministra danesa y el primer ministro sueco se mostraron críticos con la iniciativa de sus colegas finlandés y noruego y escépticos con el resultado. En particular, la danesa Mette Frederiksen defendió en declaraciones a un canal de televisión que Europa debe mantenerse unida “en vez de ir en solitario” y dijo no ver ninguna señal de que Rusia “quiera la paz”. “Mantener conversaciones que puedan dividir la voz europea es arriesgado, aunque no digo que lo hayan hecho»” dijo por su parte el sueco Ulf Kristersson, en declaraciones recogidas por el periódico Dagens Nyheter. Mientras, según Zelenski, los aliados de Kiev «dejaron claro ante el presidente ruso que se necesitan pasos reales de desescalada en relación con nuestra energía e infraestructura». ENTRA EN VIGOR TREGUA HUMANITARIA EN JERSÓN Al respecto, otro asunto que abordaron fue la tregua humanitaria, estará en vigor hasta el 1 de noviembre, según Kiev, para la evacuación y el suministro de ayuda de primera necesidad para los habitantes de la localidad ucraniana de Oleshki, ocupada por las tropas rusas en la región de Jersón. Los ejércitos de ambos países confirmaron el alto el fuego, que fue anunciado la semana pasada por la esposa de Donald Trump, Melania, quien alertó de que la situación para los miles de personas en dicha localidad es “crítica”, especialmente para los más mayores. Éste es el primer contacto entre Putin y Stubb, mientras que con el primer ministro noruego habló por última vez en marzo de 2022. Finlandia ingresó en la OTAN después de que Putin ordenara una campaña militar contra Ucrania, mientras Noruega, que comparte apenas 200 kilómetros de frontera con Rusia, es miembro de la Alianza Atlántica desde 1949.