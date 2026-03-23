La crisis energética derivada de la guerra de Irán es comparable a las dos crisis petroleras de los años 70

Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, afirmó que las crecientes repercusiones podrían agravarse seriamente debido a las interrupciones en las “arterias vitales de la economía mundial”, incluidos los productos petroquímicos, los fertilizantes, el azufre y el helio.

La crisis energética mundial provocada por la guerra en Irán equivale a la fuerza combinada de las dos crisis petroleras de la década de 1970 y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía.

En su intervención el lunes en el Club Nacional de Prensa de Australia en Canberra, Birol afirmó que la magnitud de los problemas en los mercados energéticos causados por los bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, no habían sido comprendidos adecuadamente en un principio por los líderes mundiales.

Esa situación motivó su intervención la semana pasada, cuando la AIE presionó para que se adoptaran medidas del lado de la demanda, como el aumento del número de empleados que trabajan desde casa, una reducción temporal de los límites de velocidad en las autopistas y la disminución de los viajes aéreos.

Advirtió que al menos 40 instalaciones energéticas en la región del Golfo habían sufrido daños graves o muy graves, por lo que incluso el fin del conflicto no restablecería de inmediato el suministro de energía.

Birol afirmó que en las dos crisis de 1973 y 1979 se perdieron aproximadamente 5 millones de barriles de petróleo al día. La invasión rusa de Ucrania en 2022 sustrajo unos 75.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural de los mercados internacionales.

Pero la crisis actual, que comenzó con los bombardeos contra el régimen en Teherán el 28 de febrero, ya representaba la pérdida de 11 millones de barriles de petróleo al día y unos 140 mil millones de metros cúbicos de gas.

Antes de reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, Birol declaró a los periodistas: “Esta crisis, tal como están las cosas ahora, es como dos crisis del petróleo y una del gas juntas”.

El 11 de marzo, Birol supervisó la liberación de 400 millones de barriles de petróleo procedentes de reservas estratégicas, la mayor medida de emergencia de su historia.

A principios de 2026 existía un superávit en los mercados petroleros mundiales, pero las huelgas de barcos en el estrecho de Ormuz, por donde se transporta aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, han provocado escasez y una creciente inquietud en todo el mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán 48 horas para reabrir el estrecho a la navegación el fin de semana, advirtiendo que Teherán se enfrentaría a la destrucción de su infraestructura energética si no actuaba. Dicho plazo vence a última hora del lunes.

Birol afirmó que la región de Asia-Pacífico se ha visto gravemente afectada por el cierre. “La solución más importante a este problema es la apertura del estrecho de Ormuz”, declaró Birol.

En respuesta a la amenaza de Trump, el ejército iraní declaró que atacaría la infraestructura energética y desalinizadora “perteneciente a Estados Unidos y al régimen de la región”.

Trump ha criticado a los miembros de la OTAN, así como a Australia, Japón y Corea del Sur, por no prestar ayuda en el estrecho. El domingo, Japón declaró que podría considerar el despliegue de sus fuerzas armadas para labores de desminado si se alcanzaba un alto el fuego.

Birol afirmó que estaba consultando con líderes mundiales de Asia, Europa y América del Norte sobre una posible nueva liberación de suministros de petróleo de emergencia, y señaló que la medida inicial representó solo el 20% de las reservas totales.

«Si es necesario, podemos inyectar más petróleo en los mercados, tanto crudo como derivados», afirmó. «La liberación de reservas contribuirá a tranquilizar a los mercados, pero no es la solución definitiva. Solo servirá para mitigar el impacto en la economía».

Se negó a revelar qué podría desencadenar una nueva liberación. «Analizaremos las condiciones. Examinaremos los mercados evaluados y lo discutiremos con nuestros países miembros».

Al preguntársele si la adopción de posturas defensivas por parte de los países respecto a sus reservas de combustible representaba una preocupación para la economía mundial, Birol afirmó que tales medidas eran un problema en los países asiáticos.

Los cambios en el suministro de diésel y combustible para aviones se estaban sintiendo en Europa, pero el aumento de la producción de petróleo en Canadá y México contribuiría a paliar la situación.

Dijo: “Creo que ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa evolucionando en esta dirección, por lo que se necesitan esfuerzos globales”.