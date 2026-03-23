$!Avión de Air Canada choca con camión de bomberos en Aeropuerto LaGuardia en Nueva York; mueren dos pilotos

Dos personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas cuando un avión regional de Air Canada chocó contra un camión de bomberos mientras aterrizaba en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, informaron autoridades locales. El piloto y el copiloto fallecieron en la colisión ocurrida la noche del domingo, que provocó daños severos en la parte delantera de la aeronave. Aproximadamente 40 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados a hospitales cercanos, algunos con heridas graves. Para el lunes, la mayoría ya había sido dada de alta, según reportes oficiales. Dos empleados de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey que viajaban en el camión de bomberos también resultaron lesionados, aunque sus heridas no se consideraban de riesgo vital, informó Kathryn Garcia, directora ejecutiva del organismo que administra el aeropuerto.

CONTROL AEREO HABRÍA AUTORIZADO EL PASO DEL VEHÍCULO ANTES DE PEDIR QUE SE DETUVIERA En los momentos previos al accidente, una transmisión de radio registró a un controlador de tráfico aéreo autorizando a un vehículo a cruzar parte de la pista y, posteriormente, intentando detenerlo. Según el audio, el controlador emitió advertencias urgentes: “Alto, camión 1. Alto”, antes de desviar a otra aeronave que se aproximaba para evitar un segundo incidente. SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS OPERACIONES DEL AEROPUERTO INTERACIONAL NEWARK LIBEERTY Además del accidente de LaGuardia, el lunes por la mañana se suspendieron temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en el vecino estado de Nueva Jersey. Controladores aéreos evacuaron la torre debido a un olor a quemado proveniente de un ascensor, informó la Administración Federal de Aviación. Los cierres coincidieron con largas esperas para viajeros durante la temporada alta de vacaciones de primavera y con escasez de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte.

INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO El aeropuerto permanecería cerrado al menos hasta las 14:00 horas del lunes para facilitar la investigación, que está siendo dirigida por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó en un mensaje público: “Dos pilotos perdieron la vida y decenas resultaron heridos en esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados”.

AVIÓN TRANSPORTABA A 72 PASAJEROS Y CUATRO TRIPULANTES A bordo del avión viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El vuelo era operado por Jazz Aviation en nombre de Air Canada y había despegado del Aeropuerto Internacional Montreal-Pierre Elliott Trudeau, principal terminal aérea de Montreal. La aeronave involucrada era un Bombardier CRJ. Fotografías y videos del lugar mostraron daños severos en la cabina frontal, con cables y escombros visibles, mientras que el vehículo de emergencia quedó volcado a un costado de la pista. Las escaleras utilizadas para evacuar a los pasajeros fueron colocadas en las salidas de emergencia del avión. El impacto deformó el morro de la aeronave, dejándolo inclinado hacia arriba.

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