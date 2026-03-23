¿Por qué la amenaza de Irán de destruir las instalaciones de agua podría significar un desastre para los países del Golfo?

En una región desértica que depende en gran medida de la desalinización para obtener agua potable, esto ha generado temor a una interrupción masiva del suministro de agua, que es vital para la vida civil y la economía de los países del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán.

Irán ha amenazado con la “destrucción irreversible” de la infraestructura hídrica en los países del Golfo si Estados Unidos cumple su amenaza de Donald Trump de atacar la red eléctrica iraní.

Irán ya cumplió con una amenaza similar al principio de la guerra, cuando atacó una planta desalinizadora en Bahréin después de que una de sus propias plantas fuera alcanzada.

¿Qué es una planta desalinizadora y por qué son fundamentales para el Golfo Pérsico?

Las plantas desalinizadoras se consideran una de las infraestructuras civiles más sensibles del Golfo. Cumplen una función sencilla pero crucial: transforman el agua de mar en agua potable eliminando la sal y otros minerales. Actualmente, esto se realiza principalmente mediante un proceso llamado ósmosis inversa.

Estas plantas son absolutamente esenciales para la supervivencia de los países del Golfo, que son pequeños pero cuentan con vastas ciudades cosmopolitas e industrias, y están situados en un entorno desértico árido. Estos países tienen muy pocas precipitaciones, pocos lagos o ríos y un suministro limitado de manantiales naturales de agua dulce.

Las plantas desalinizadoras comenzaron a construirse en el Golfo en las décadas de 1960 y 1970, cuando la región empezó a experimentar un auge gracias al petróleo y el gas, y se expandieron en la década de 1990, cuando países como los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a impulsar la urbanización y la expansión de ciudades como Dubái.

Todos los países de la región dependen en gran medida de estas plantas, especialmente a medida que sus economías se han expandido. Países como Kuwait obtienen el 90% de su agua de plantas desalinizadoras, mientras que en Arabia Saudita la cifra ronda el 70%.

¿Por qué las plantas desalinizadoras son un objetivo?

Los habitantes de la región del Golfo Pérsico dependen de unas pocas plantas desalinizadoras para abastecerse de agua, lo que las convierte en un objetivo estratégico clave y de gran impacto en cualquier conflicto. Estas plantas están situadas en la costa, justo al otro lado del Golfo Pérsico, frente a Irán, lo que las convierte en un blanco fácil para un ataque iraní.

Desactivar las plantas tendría un impacto significativo en la población civil y podría ser una forma eficaz de causar sufrimiento en un país sin ataques directos contra civiles.

También sería devastador para la industria, que depende del agua de estas plantas. Las cruciales industrias energéticas del Golfo, incluidas las de petróleo y gas, están interconectadas con la desalinización del agua.

¿Qué amenazas ha proferido Irán contra la infraestructura hídrica en el Golfo?

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, el régimen iraní ha respondido con dureza contra los países del Golfo, donde se encuentran varias bases militares estadounidenses.

Históricamente, las guerras en el Golfo han evitado atacar las plantas desalinizadoras. Sin embargo, después de que Trump amenazara con atacar la infraestructura energética de Irán, este país respondió con amenazas de contraatacar la infraestructura energética e hídrica del Golfo, afirmando que causaría un “daño irreversible”.

Irán ya ha acusado a Estados Unidos de haber atacado una de sus plantas desalinizadoras durante la guerra. “Fue Estados Unidos quien sentó este precedente, no Irán”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

¿Qué impacto tendría si se atacaran las plantas desalinizadoras?

Los analistas han advertido que cualquier interrupción en la infraestructura hídrica podría desencadenar una escalada importante en la guerra, dado el impacto económico y civil potencial.

La mayoría de los países del Golfo solo cuentan con reservas de agua para una semana. Los analistas han señalado que si alguna de estas plantas sufre un impacto y su capacidad se ve interrumpida, el efecto sería rápido y severo, pudiendo dejar sin agua a las principales ciudades en cuestión de días.

Las centrales eléctricas necesitan agua desalinizada para la refrigeración, por lo que el suministro eléctrico se vería afectado. Esto repercutiría especialmente en la sanidad y el funcionamiento de los hospitales, y probablemente obligaría al cierre de industrias y empresas mientras persistiera la escasez de agua.

Probablemente sería necesario implementar el racionamiento de agua. Existe la preocupación de que esto pueda provocar pánico generalizado y disturbios civiles.