La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP podría reconfigurar Oriente Medio

A corto plazo, abandonar el cártel petrolero al que se unió en 1967 le otorga a los Emiratos Árabes Unidos la libertad de responder con rapidez ante la perspectiva a largo plazo de una escasez de suministro y de maximizar sus beneficios.

La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP es tanto una decisión política como empresarial, y reavivará las tensiones latentes entre los EAU y Arabia Saudita , que habían quedado encubiertas por su enfado compartido con Irán por sus ataques a los estados del Golfo desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Sin embargo, es una decisión que los Emiratos Árabes Unidos ya habían considerado anteriormente, dado que las tensiones con Arabia Saudita por las cuotas de producción son de larga data.

Pero el momento elegido y el carácter unilateral de la decisión de los Emiratos Árabes Unidos demuestran cómo otras disputas internas en el Golfo sobre cómo responder a la guerra con Irán podrían reconfigurar Oriente Medio.

Esta deserción supone, por supuesto, un golpe para el prestigio de Arabia Saudí, ya que sitúa a los Emiratos Árabes Unidos como el estado del Golfo más cercano a Donald Trump , un crítico de larga data de la OPEP, y debilita la capacidad de los saudíes para controlar el precio del petróleo.

El anuncio, sin consulta previa, se produjo mientras el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por seis miembros, entre ellos Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, se reunía en sesión de emergencia en Yeda, la primera vez que lo hacía desde los ataques de Irán.

Desde que comenzó el conflicto con Irán, los Emiratos Árabes Unidos, el estado del Golfo más cercano políticamente a Israel y más hostil a Teherán, han estado presionando en privado a Arabia Saudita y Qatar para que lancen contraataques conjuntos contra Irán. Los Emiratos Árabes Unidos fueron el estado del Golfo más atacado por Irán, repeliendo más de 2200 drones y misiles, en parte debido a su proximidad geográfica.

A pesar de las informaciones que apuntaban a que Arabia Saudí estaba instando a Estados Unidos a derrotar a Irán, no se llegó a un consenso público en el Consejo de Cooperación del Golfo para dar un paso que pudiera considerarse muy arriesgado, ya que podría interpretarse no solo como autodefensa, sino también como una muestra de apoyo a Israel.

Incapaces de forjar la solidaridad política que exigía, los Emiratos Árabes Unidos han decidido abandonar la solidaridad económica del club de productores de petróleo y seguir su propio camino. La empresa estatal Adnoc afirma que podrá aumentar la producción de 3,4 millones de barriles diarios antes del inicio de la guerra con Irán a 5 millones de barriles para 2027.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, la producción del país se desplomó un 44% hasta los 1,9 millones de toneladas en marzo, y su capacidad para aumentar la producción está en entredicho.

En total, la guerra con Irán eliminó 7,88 millones de barriles diarios de la producción de la OPEP en marzo, lo que provocó una caída del 27% hasta los 20,79 millones de barriles diarios ese mes, el mayor desplome de la oferta para el grupo de productores en las últimas décadas.

La Dra. Ebtesam Al-Ketbi, presidenta del Centro de Políticas de los Emiratos, con sede en Dubái, calificó la decisión como un acto de interés propio. «En efecto, los EAU están redefiniendo su papel, pasando de ser un productor dentro de un bloque a un productor equilibrador que contribuye a la estabilidad del mercado mediante su capacidad de actuación», afirmó.

“Si bien esta medida puede debilitar gradualmente la cohesión de la OPEP, al mismo tiempo fortalece la posición de los Emiratos Árabes Unidos como un actor capaz de influir directamente en la dinámica de la oferta mundial.”

Decididos a diversificar su economía, los Emiratos Árabes Unidos han dependido mucho más de la buena voluntad estadounidense que Arabia Saudita. La decisión de abandonar la OPEP podría, de hecho, consolidar al país como el aliado diplomático favorito de Trump, una posición que podría tener consecuencias para las inversiones en los Emiratos.

Los Emiratos Árabes Unidos ya han estado ejerciendo su influencia. A principios de este mes, retiraron depósitos de Pakistán por valor de 3.500 millones de dólares, una quinta parte de las reservas de divisas de Pakistán, en una muestra de su descontento con la neutralidad de Pakistán respecto a Irán, lo que obligó a Arabia Saudí a intervenir para ayudar a Pakistán.

Al mismo tiempo, en el Cuerno de África, los Emiratos Árabes Unidos han estado implementando una política exterior con un marcado carácter comercial, lo que los enfrenta directamente con Riad. Estas tensiones podrían resurgir, dependiendo de la respuesta de los saudíes.

El Dr. Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, ha expresado repetidamente su frustración con la respuesta política colectiva de los países del Golfo al “ataque premeditado” de Irán.

El lunes, Gargash afirmó que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el bloque político integrado por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Bahréin y Kuwait, se encontraba en su peor momento. «Lamentablemente, la posición del CCG es la más débil de la historia, considerando la naturaleza del ataque y la amenaza que representa para todos».

Dando a entender su antagonismo hacia Turquía y posiblemente hacia Pakistán, dijo: «No podemos permitir que nadie fuera de la región del Golfo dicte nuestras prioridades de seguridad. Estos misiles no irán dirigidos a ellos mañana; irán dirigidos a nosotros».

“Por lo tanto, debe existir una visión, una política y una representación del Golfo a nivel nacional, y espero que también a nivel colectivo. La defensa nacional es muy importante, pero también debemos reconocer que la solidaridad del Golfo no estuvo a la altura de las circunstancias.”

Antes del debate en los estados del Golfo sobre el futuro de la garantía de seguridad estadounidense, Gargash ha marcado su postura, insistiendo en que Irán sigue siendo la gran amenaza estratégica, no Israel, y que Estados Unidos sigue siendo necesario en la región.

“Hoy en día, el papel de Estados Unidos en la región se ha vuelto más importante, no menos, porque no se limita a instalaciones militares ni nada por el estilo. El papel de Estados Unidos es un sistema de defensa. El papel de Estados Unidos es apoyo político. El papel de Estados Unidos es compromiso económico y financiero.”

Al abandonar la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos esperan haber garantizado la participación de Estados Unidos.