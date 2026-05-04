Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, el frente frío 48 prevalecerá como estacionario sobre la península de Yucatán y sureste de México, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur), así como chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán rachas de viento de 50 a 70 km/h en el golfo de California, acompañadas con posible formación de tolvaneras en zonas del noroeste y norte de México, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Una línea seca que se establecerá sobre la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila, originará fuertes rachas de viento sobre el noreste del territorio mexicano, así como lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará intervalos de chubascos en Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz; y lluvias aisladas en zonas de Michoacán, Guerrero, Ciudad de México e Hidalgo. Finalmente, para este día se prevé el establecimiento de un río atmosférico en el noroeste de México. La onda de calor prevalecerá en los estados de Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y este), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur); e iniciando en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, San Luis Potosí (noroeste y oeste), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México, Estado de México, Campeche (norte y oeste) y Yucatán (sur). Durante el día martes continuará el frente frío 48 como estacionario sobre la península de Yucatán, ocasionando lluvias aisladas y viento con rachas fuertes en dicha región. A su vez, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, y una línea seca que continuará sobre el noreste del territorio nacional, ocasionarán vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y lluvias aisladas en Baja California, Sonora Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el día miércoles una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, la línea seca y un canal de baja presión sobre el noreste de México, originarán vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en el norte del país. Además de lluvias y chubascos en el noreste de México, se observa el acercamiento de un nuevo sistema frontal en la mencionada región. Por último el frente frío 48 dejará de afectar al país. En el transcurso del jueves una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán en el noroeste de la República Mexicana, vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en dicha región, además del norte del país; simultáneamente el nuevo Frente Frío ingresará al noreste del territorio mexicano en interacción con el ingreso de humedad proveniente del golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte, centro y sur), San Luís Potosí (noreste) y Tamaulipas (norte y centro). Durante el periodo de pronóstico (lunes a jueves), se prevé que una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se posicione sobre México, desplazándose hacia el golfo de México reforzando el incremento de temperaturas sobre gran parte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en los estados de Durango (oeste y este), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (costa, centro y sur), Morelos, Puebla (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí, Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, Nayarit (norte y sur), Colima, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México, Estado de México, Campeche (norte y oeste) y Yucatán (sur). Finalizando la onda de calor el día jueves en Durango (este), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (noreste).

Se establecerá un río atmosférico sobre el noroeste y norte del territorio nacional, reforzando las lluvias en citadas regiones. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 16 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 35 y una mínima de 20 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 35 y mínima de 20. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México y Guerrero. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, noroeste y oeste), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Chihuahua, Nuevo León (sur), Zacatecas (norte, sur y este), San Luis Potosí (centro), Guanajuato (centro), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (centro), Estado de México (suroeste), Tamaulipas (suroeste), Tabasco (sureste), Campeche, Yucatán (sur y este) y Quintana Roo (centro y sur). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México (norte y sureste) y Veracruz. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero; y con tolvaneras en Baja California Sur, Durango, Nayarit y Jalisco. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas; y con tolvaneras en Nuevo León. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante esta mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur en Coahuila y Veracruz. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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