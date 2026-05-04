‘La Presidenta no agacha la cabeza’... Sheinbaum defiende soberanía ante EU

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    ‘La Presidenta no agacha la cabeza’... Sheinbaum defiende soberanía ante EU
    Sheinbaum afirma que México no se subordina a EU, cuestiona solicitudes urgentes y defiende la soberanía nacional. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no se someterá a presiones externas y defenderá su soberanía frente a recientes acciones de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje directo sobre la postura de su gobierno frente a Estados Unidos: la soberanía nacional no está en negociación. En el contexto de recientes solicitudes internacionales, la mandataria subrayó que el país actuará con base en sus propias leyes.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue contundente. “La Presidenta no agacha la cabeza”, afirmó, al recalcar que México no es “protectorado ni colonia” de ninguna nación. Su declaración se da en medio de tensiones derivadas de investigaciones y solicitudes legales provenientes del extranjero.

La jefa del Ejecutivo insistió en que la relación bilateral debe sostenerse sobre principios de respeto mutuo. “Nos entendemos como iguales”, dijo, al remarcar que cualquier cooperación internacional debe darse sin subordinación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-tendria-nada-de-malo-que-me-reuniera-con-amlo-sheinbaum-MD20459566

PROCESOS LEGALES Y RESPETO INSTITUCIONAL

Sheinbaum dejó claro que cualquier solicitud de extradición o detención deberá cumplir con los procedimientos legales establecidos en México. En ese sentido, señaló que instancias como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial son las únicas facultadas para determinar el curso de las acciones legales.

Asimismo, reiteró que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero tampoco permitirá que decisiones externas definan el rumbo de procesos internos. La postura busca equilibrar la cooperación internacional con el respeto a la legislación mexicana.

“Primero está México y su soberanía”, sostuvo la mandataria, al enfatizar que todas las decisiones se tomarán conforme a la Constitución y el Estado de derecho.

· Defensa del principio de soberanía· Cooperación internacional sin subordinación· Aplicación estricta de la ley mexicana

DUDAS SOBRE URGENCIA Y CONFIDENCIALIDAD

En relación con el caso que involucra a Rubén Rocha Moya, la presidenta cuestionó la rapidez con la que autoridades estadounidenses solicitaron acciones legales, particularmente en lo referente a la detención provisional.

“¿Por qué tanta urgencia?”, planteó, al señalar que no se han presentado elementos suficientes para justificar el riesgo de fuga o la obstrucción del proceso, condiciones necesarias en este tipo de solicitudes.

Además, criticó la difusión pública de información relacionada con el caso, al considerar que vulnera el principio de confidencialidad. Este aspecto, subrayó, es clave para garantizar tanto el debido proceso como la presunción de inocencia.

La mandataria reiteró que será la Fiscalía la encargada de analizar las pruebas y determinar si procede alguna acción legal, siempre dentro del marco institucional mexicano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-revela-que-guardia-nacional-protege-a-rocha-moya-tras-pedir-licencia-como-gobernador-como-a-cualquier-otro-FD20457772

DATOS CURIOSOS SOBRE SOBERANÍA Y RELACIONES INTERNACIONALES

· El concepto de soberanía implica que un Estado tiene autoridad suprema sobre su territorio y decisiones sin intervención externa

· México y Estados Unidos mantienen una de las relaciones bilaterales más complejas del mundo, con cooperación en comercio, seguridad y migración

· Los procesos de extradición suelen manejarse bajo estricta confidencialidad para evitar afectar investigaciones y derechos legales

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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