Hezbollah adopta nueva arma: drones de fibra óptica, como los usados en la guerra en Ucrania

TEL AVIV- Hezbollah ha lanzado un arma nueva contra el norte de Israel en la más reciente ronda de combates: pequeños drones controlados con cables de fibra óptica del grosor de un hilo dental que evitan la detección electrónica. Estos drones, utilizados ampliamente en la guerra en Ucrania, son pequeños, difíciles de rastrear y letales. El jueves, mataron a un soldado israelí en el sur de Líbano e hirieron al menos a una decena de personas más en el norte de Israel, dos de ellas de gravedad. Un soldado y un contratista de defensa murieron en Líbano a principios de esta semana.

Muchos drones son susceptibles a la interferencia electrónica por parte de las defensas antiaéreas. La interferencia puede hacer que un dron se estrelle o regrese a su punto de origen. Los drones de fibra óptica no se pilotan mediante señales GPS ni por control de radio. Llevan un cable delgado que se va desenrollando detrás de ellos y conecta la consola del operador directamente con el dron, lo que hace imposible bloquearlos electrónicamente. Los drones no son infalibles porque el viento, u otros drones, puede hacer que los cables se enreden. Pero, “si sabes lo que estás haciendo, es absolutamente mortal”, afirmó Robert Tollast, experto en drones e investigador del Royal United Services Institute en Londres, al explicar cómo el dron puede volar bajo y acercarse sigilosamente a un objetivo. Los expertos señalan que los ejércitos deben o bien interceptar los drones, lo cual es difícil debido a su pequeño tamaño y a su corta trayectoria de vuelo, o encontrar una manera de cortar el cable casi invisible. Hezbollah, el grupo miliciano en Líbano respaldado por Irán, anunció que ha estado utilizando los drones de fibra óptica contra soldados israelíes que operan en el sur de Líbano o en localidades de la frontera. A continuación, un vistazo más de cerca a estas armas. UN ARMA NUEVA CON LARGA ESTELA Un funcionario militar israelí dijo a The Associated Press que los drones de fibra óptica son una amenaza relativamente nueva durante la más reciente ronda de combates con Hezbollah. El grupo paramilitar libanés parece haber recurrido a ellos porque las defensas antiaéreas israelíes han tenido éxito contra cohetes, misiles y otros drones más grandes y potentes, manifestó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas militares.

Israel cree que los drones se fabrican localmente y son fáciles de producir, requieren poco más que un dron comercial, una pequeña cantidad de explosivos y un cable transparente que se consigue fácilmente, indicó el funcionario. El oficial calificó a los drones como la mayor amenaza para las tropas dentro de Líbano, pero señaló que el ejército israelí está trabajando en soluciones tecnológicas. Mientras tanto, Israel está tomando medidas sobre el terreno para proteger a las tropas, como añadir redes y jaulas a los vehículos militares. Los drones de fibra óptica son la más reciente parte de una carrera del gato y el ratón, mientras las avanzadas defensas de Israel se apresuran a interceptar nuevas amenazas, especialmente las menos sofisticadas. Ran Kochav, exjefe de defensa antiaérea del ejército israelí, opina que Israel está fracasando en sus intentos de defenderse de los drones de fibra óptica. “Vuelan muy bajo y muy rápido, y son muy pequeños; es muy difícil detectarlos, y aun después de detectarlos, es realmente complicado rastrearlos”, expresó. Kochav dijo que Israel pasó años concentrándose en reforzar sus sistemas de defensa antiaérea para mejorar la protección contra cohetes y misiles. Pero los drones no se consideraban una prioridad. Afirmó que Israel debió haber seguido los avances en drones de fibra óptica en la guerra en Ucrania y asumir que, al igual que Rusia, otros aliados de Irán acabarían utilizándolos. UNA CARRERA TECNOLÓGICA EN UCRANIA Durante la guerra en Ucrania, Moscú y Kiev han estado inmersos en una carrera por desarrollar nueva tecnología.

Rusia castiga a Ucrania casi todas las noches con drones de ataque de largo alcance Shahed, originalmente de Irán. Aunque Moscú ha realizado muchas mejoras a los drones, algunos aún pueden ser derribados mediante interferencia electrónica. Los drones de fibra óptica se desarrollaron para sortear ese problema, aunque no tienen el mismo alcance que un dron que utiliza un enlace de radio o inteligencia artificial para navegar. En algunos casos, se ha registrado que drones de fibra óptica llevan cables que se extienden hasta 50 kilómetros (31 millas), dijo Tollast, el experto en Londres. Rusia y Ucrania están utilizando tipos diferentes de drones “a una escala fenomenal”, señaló. EN UCRANIA, HAY CAMPOS CUBIERTOS DECABLES DE DRONES Los drones de fibra óptica se usan de manera tan extendida que las imágenes muestran localidades ucranianas de primera línea cubiertas de hebras brillantes parecidas a sedal de pesca, que se asemejan a enormes telarañas que centellean bajo la luz del sol. Israel tiene potencia de fuego suficiente para interceptar drones, pero la clave es la detección temprana, dijo Kochav. Explicó que Israel ya cuenta con tecnología adecuada que rastrea cambios en la luz, identifica señales y comunicaciones, y puede reconocer el sonido de las hélices de los drones. Pero indicó que estos sistemas de vigilancia no se han desplegado ampliamente en la frontera norte. HEZBOLLA PUBLICA VIDEOS DE LOS NUEVOS DRONES Durante las últimas semanas, Hezbollah ha difundido videos a través de plataformas de redes sociales y de su canal Al-Manar TV sobre ataques con estos nuevos drones, especialmente contra tropas israelíes en el sur de Líbano. Estos ataques han captado la atención pública. Un ataque mató a un soldado israelí e hirió a otros seis, algunos de gravedad, el fin de semana pasado. Otro mató a un contratista civil israelí en el sur de Líbano el martes.