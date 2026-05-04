EU aplicará aranceles del 25% a autos europeos mientras mantiene diálogo con la UE

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    EU aplicará aranceles del 25% a autos europeos mientras mantiene diálogo con la UE
    La incertidumbre comercial persiste por medidas las medidas arancelarias que Trump ha impuesto de manera directa a economías enteras en el mundo. AP/ EFE

No se precisó con qué argumento jurídico se establecerán estos impuestos a las importaciones; por otro lado, la UE ‘prometió’ cancelar sus aranceles industriales

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo este lunes que el presidente, Donald Trump, cumplirá con su amenaza de imponer en los próximos días un arancel del 25% a los autos y camiones fabricados en la Unión Europea, mientras continúa el diálogo con el bloque.

Greer, quien prevé reunirse este martes en París con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, precisó que los gravámenes a los vehículos son “un componente” del pacto por el que Bruselas aceptó un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que EU exporte la mayoría de los suyos al 0%.

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”Sin embargo, la Unión Europea prometió al presidente Trump que reduciría a cero todos sus aranceles industriales, que establecería cuotas libres de derechos para ciertos productos agrícolas estadounidenses y que simplificaría algunas de sus regulaciones para beneficiar a las empresas de EU”, recordó Greer en CNBC.

El representante estadounidense afirmó que este fin de semana “estuvo en contacto con funcionarios comerciales, tanto europeos como alemanes, para ayudarles a comprender el motivo de esta medida y recordarles todas las conversaciones que hemos mantenido respecto al cumplimiento” del pacto.

”Por consiguiente, continuaré manteniendo dichas conversaciones, pero el presidente (Trump) seguirá adelante con esta acción”, aseguró.

Según Greer, los Veintisiete “acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EU, pero no han hecho nada de eso” y se quejó de que el proceso en el Parlamento Europeo “ha sido muy lento”, con “una serie de enmiendas que limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo”,

”Llegado a cierto punto y tras haber debatido este asunto con mis colegas europeos durante muchísimos meses, el presidente (Trump) decidió que, si los europeos no están implementando el acuerdo en este momento, nosotros tampoco tenemos la obligación de implementarlo en su totalidad en la coyuntura actual”, insistió.

EU y la Unión Europea acordaron un pacto comercial para rebajar los aranceles “recíprocos” impuestos por el mandatario dentro de su guerra comercial contra los socios comerciales de la nación estadounidense.

Sin embargo, la aprobación del acuerdo fue paralizada a comienzos de año por el Parlamento Europeo en el contexto de las nuevas tensiones entre Bruselas y Washington debido al deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia.

No está claro aún bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a los vehículos fabricados en la UE, después de que el Tribunal Supremo estadounidense le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado.

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Funcionarios de la Casa Blanca indicaron la semana pasada que la UE “no hay hecho progresos sustanciales en lo compromisos adoptados” dentro del acuerdo comercial entre ambos.

Por su parte, la Comisión Europea desmintió las acusaciones sobre el incumplimiento del pacto comercial negociado con Washington, y advirtió que “mantiene todas las opciones sobre la mesa” para responder en caso de que Trump cumpla sus amenazas.

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