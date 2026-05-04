$!Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en la Ciudad de México

Habitantes de la Ciudad de México vivieron momentos de tensión la mañana de este lunes 4 de mayo de 2026, luego de la activación de la alerta sísmica tras un movimiento telúrico registrado en el sur del país. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 09:19 horas con una magnitud de 5.6. El epicentro se ubicó cerca de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, con reportes que lo sitúan a 24 kilómetros al oeste de esa localidad y a una profundidad de 9 kilómetros.

ANTE ACTIVACIÓN DE LA ALERTA SÍSMICA, ACTIVAN PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN El movimiento fue perceptible en distintas regiones del sur del país y provocó la activación de la alerta sísmica en la capital del país. Como medida preventiva, se realizaron evacuaciones en edificios públicos y privados, así como en escuelas, oficinas y otros espacios. Autoridades de protección civil informaron que, hasta el momento, no se han reportado daños mayores ni personas lesionadas; sin embargo, continúan los recorridos para descartar posibles afectaciones en la infraestructura.

SSC REALIZA SUPERVISIÓN AÉREA Y DESPLIEGA ELEMENTOS DE SEGURIDAD La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó a través de sus redes sociales sobre las acciones implementadas tras la activación de la alerta. “Tras la activación de la #AlertaSísmica, helicópteros #Cóndores realizan sobrevuelos de supervisión en las cinco zonas de la Ciudad de México”, señaló la dependencia.

CLARA BRUGADA Y EMITE MENSAJE TRAS ACTIVACIÓN DE ALARMA SÍSMICA Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se activaron los protocolos de seguridad en toda la capital. “Tras el sismo de Magnitud 6 de esta mañana, activamos los protocolos de seguridad y atención”, publicó en sus redes sociales. Añadió que “seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

REPORTAN EN REDES SOCIALES PROBLEMAS CON LA ALERTA SÍSMICA El evento generó una amplia reacción en plataformas digitales, donde usuarios compartieron experiencias y reportes del movimiento a través del hashtag #AlertaSismica, que se posicionó entre las principales tendencias durante la mañana. Entre los comentarios destacaron aquellos que reportaron que la alarma sísmica no funcionó como debió haber sido:



- No sentí nada, Sonó la alerta sísmica en la TV abierta, mi hija estaba viendo Dreamworks por cable y no sonó la alarma. En canales infantiles no suena la alerta??.



-En el estado de México solo se activó la alarma de los altavoces pero no la de los celulares.



- No sonó nada.



-Durante el sismo del 4 de mayo, las alertas públicas funcionaron, pero el sistema de alerta en celulares falló. Es inaceptable que un servicio crítico para la seguridad no sea confiable ni uniforme.



- Y que paso con la tecnología para los mensajes en teléfonos celulares tache por eso.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y continúan con la verificación de posibles afectaciones tras el movimiento telúrico. Con información en proceso

Publicidad