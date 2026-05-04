Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en la Ciudad de México

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    Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en la Ciudad de México
    Un sismo de 5.6 con epicentro cerca de Pinotepa Nacional activó la alerta en CDMX; evacúan y revisan daños. Sismológico Nacional

Sismo de 5.6 activó alerta en CDMX, pero usuarios reportaron fallas en celulares y TV de paga, donde no sonó la alarma en varias zonas

Habitantes de la Ciudad de México vivieron momentos de tensión la mañana de este lunes 4 de mayo de 2026, luego de la activación de la alerta sísmica tras un movimiento telúrico registrado en el sur del país.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 09:19 horas con una magnitud de 5.6. El epicentro se ubicó cerca de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, con reportes que lo sitúan a 24 kilómetros al oeste de esa localidad y a una profundidad de 9 kilómetros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/simulacro-nacional-2026-fecha-hora-y-como-sonara-la-alerta-sismica-en-todo-mexico-AC19934361

ANTE ACTIVACIÓN DE LA ALERTA SÍSMICA, ACTIVAN PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN

El movimiento fue perceptible en distintas regiones del sur del país y provocó la activación de la alerta sísmica en la capital del país. Como medida preventiva, se realizaron evacuaciones en edificios públicos y privados, así como en escuelas, oficinas y otros espacios.

Autoridades de protección civil informaron que, hasta el momento, no se han reportado daños mayores ni personas lesionadas; sin embargo, continúan los recorridos para descartar posibles afectaciones en la infraestructura.

SSC REALIZA SUPERVISIÓN AÉREA Y DESPLIEGA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó a través de sus redes sociales sobre las acciones implementadas tras la activación de la alerta.

“Tras la activación de la #AlertaSísmica, helicópteros #Cóndores realizan sobrevuelos de supervisión en las cinco zonas de la Ciudad de México”, señaló la dependencia.

CLARA BRUGADA Y EMITE MENSAJE TRAS ACTIVACIÓN DE ALARMA SÍSMICA

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se activaron los protocolos de seguridad en toda la capital.

“Tras el sismo de Magnitud 6 de esta mañana, activamos los protocolos de seguridad y atención”, publicó en sus redes sociales.

Añadió que “seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-dispara-150-la-actividad-sismica-en-el-inicio-de-2026-KD20100648

REPORTAN EN REDES SOCIALES PROBLEMAS CON LA ALERTA SÍSMICA

El evento generó una amplia reacción en plataformas digitales, donde usuarios compartieron experiencias y reportes del movimiento a través del hashtag #AlertaSismica, que se posicionó entre las principales tendencias durante la mañana.

Entre los comentarios destacaron aquellos que reportaron que la alarma sísmica no funcionó como debió haber sido:

- No sentí nada, Sonó la alerta sísmica en la TV abierta, mi hija estaba viendo Dreamworks por cable y no sonó la alarma. En canales infantiles no suena la alerta??.

-En el estado de México solo se activó la alarma de los altavoces pero no la de los celulares.

- No sonó nada.

-Durante el sismo del 4 de mayo, las alertas públicas funcionaron, pero el sistema de alerta en celulares falló. Es inaceptable que un servicio crítico para la seguridad no sea confiable ni uniforme.

- Y que paso con la tecnología para los mensajes en teléfonos celulares tache por eso.

$!Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en la Ciudad de México

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y continúan con la verificación de posibles afectaciones tras el movimiento telúrico.

Con información en proceso

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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