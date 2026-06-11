La guerra en Ucrania ya dura más que la Primera Guerra Mundial

UCRANIA- La guerra en Ucrania se ha comparado a menudo con la Primera Guerra Mundial por sus brutales asaltos de infantería y el elevado número de bajas. Sin embargo, la idea de que pudiera, en cualquier sentido, superar un conflicto tan largo y sangriento que los soldados franceses esperaban que fuera “la última de las últimas” parecía en su momento impensable. Eso es precisamente lo que ocurrió el jueves. La guerra en Ucrania, que ha alcanzado los 1569 días, es decir, más de cuatro años y tres meses, ya ha superado en duración a la Primera Guerra Mundial.

Cuando el presidente ruso Vladimir Putin envió a sus soldados a Ucrania en febrero de 2022, creía que el país caería en cuestión de días. Después de que Ucrania hiciera retroceder a los rusos y el conflicto se convirtiera en una guerra de desgaste, ni siquiera muchos de los que luchaban podían imaginar que duraría tanto tiempo. “Pensé que quizá duraría dos o tres años, y que luego los políticos llegarían a algún tipo de consenso”, dijo un soldado ucraniano quien, por razones de seguridad, solo dio su nombre clave, France, en referencia a su paso por la Legión Extranjera francesa. Pero la guerra ha seguido arrasando y, con las conversaciones de paz estancadas, no da señales de terminar pronto. Las encuestas sugieren que cerca de la mitad de los ucranianos cree que no terminará antes del año que viene, lo que la acercaría a otro umbral: el de la Segunda Guerra Mundial, que duró seis años. Y hay muchos ucranianos que argumentarían que la guerra actual realmente comenzó en 2014, cuando los soldados rusos se apoderaron de Crimea.

Los historiadores advierten que establecer paralelismos con las dos guerras mundiales tiene sus límites. La escala global de esos conflictos, en los que participaron numerosos frentes y ejércitos, dificulta las comparaciones sobre bajas y potencia de fuego. Ucrania no existía como país durante la Primera Guerra Mundial. Aun así, la guerra en Ucrania, al igual que la Primera Guerra Mundial, probablemente se situará entre los conflictos más trascendentales de la historia moderna de Europa, dijo Yaroslav Hrytsak, un historiador ucraniano. Ambas guerras transformaron la geopolítica de Europa al redefinir las alianzas militares e impulsar un aumento del gasto en defensa sin precedentes en décadas. Los analistas militares también señalan que ambos conflictos redefinieron la naturaleza de la guerra mediante la introducción de nuevas tecnologías: aviones y tanques hace un siglo; drones en el aire, el mar y la tierra hoy en día. En ambos casos, los avances solo hicieron que la guerra fuera más brutal para los seres humanos. “En muchos aspectos, esta guerra en Ucrania es la que más se parece a la Primera Guerra Mundial”, dijo Michel Goya, ex coronel francés e historiador militar.

La comparación empieza por la fase inicial de ambas guerras. En 1914, los alemanes lanzaron una ofensiva brusca hacia París con la esperanza de lograr una victoria rápida. Las fuerzas rusas tenían el mismo objetivo al lanzarse hacia Kiev, la capital de Ucrania, en 2022. En ambos casos, los atacantes se acercaron a su objetivo, pero al final fueron expulsados.

Al final, ambas guerras se convirtieron en combates mayoritariamente estáticos a lo largo de un frente en gran parte congelado. Cuando los soldados en el campo de batalla ucraniano se atrincheraron en trincheras y búnkeres a finales de 2022, los historiadores lo describieron como un regreso a la guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial. Las escenas de las trincheras del este de Ucrania se parecían mucho a las del norte de Francia un siglo antes. Los soldados ucranianos y rusos a menudo estaban separados por solo unos cientos de metros, a veces lo suficientemente cerca como para verse. Los asaltos comenzaban con descargas de artillería para inmovilizar al oponente, seguidas de la toma de las trincheras enemigas por parte de escuadrones de infantería. “En general, cuando el frente se congela, vuelves a la Primera Guerra Mundial”, dijo Goya. En ambas guerras, añadió, fue la intensidad del fuego, principalmente de artillería, lo que obligó a los ejércitos a recurrir a las trincheras. “Te entierras para protegerte”, dijo.

Ese cálculo cambió más tarde en Ucrania con la introducción de una nueva clase de arma: los drones. Las redes de trincheras abiertas dejaron de ser seguras, ya que los drones vigilaban el campo de batalla las 24 horas del día y atacaban con mayor precisión que los proyectiles de artillería.

Ahora, según los soldados ucranianos, la supervivencia depende de hacerse más pequeños y más profundos. En lugar de extensos sistemas de trincheras, los soldados se esconden en refugios subterráneos con capacidad para no más de un puñado de personas. Estos búnkeres son lo suficientemente pequeños como para ser difíciles de detectar desde el aire y lo suficientemente profundos como para resistir los ataques. Un soldado que opera por su cuenta suele cavar una posición apenas mayor que la de una trinchera individual. En una entrevista reciente cerca del frente sur de Ucrania, un comandante ucraniano, quien también solo dio su nombre clave, Sour, recordó cómo sus soldados tuvieron que asaltar cuatro veces un refugio ruso bien fortificado antes de obligar al soldado que había dentro a rendirse. El refugio tenía esquinas en ángulo recto reforzadas con láminas de metal diseñadas para absorber la onda expansiva de una explosión, dijo. El comandante, quien dirige el 5.º Centro de la Legión Internacional, parte de las fuerzas de inteligencia militar de Ucrania, dijo que llevó al soldado ruso capturado al campo de entrenamiento de su unidad y le pidió que cavara una trinchera similar para poder estudiar cómo estaba construida. “En este entorno, los que cavan sobreviven más tiempo y están más a salvo”, dijo France, el soldado ucraniano. A medida que los drones han ido dominando el campo de batalla, las redes de trincheras enfrentadas, al estilo de la Primera Guerra Mundial, separadas por una estrecha zona de amortiguación, han dado paso a una zona de combate disputada de varios kilómetros de ancho, salpicada de refugios subterráneos. En esta “zona de muerte”, cualquier movimiento es rápidamente blanco de los drones.