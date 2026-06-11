Putin, desesperado, planea una ofensiva invernal desesperada contra Ucrania

Tras una ofensiva de primavera poco brillante que dejó a Rusia perdiendo más territorio del que conquistó por primera vez en tres años, es probable que el Kremlin esté considerando un ataque a gran escala en invierno para infligir el máximo daño a Ucrania, según declaró Maria Snegovaya, investigadora principal del Programa de Europa, Rusia y Eurasia del centro de estudios CSIS.

Según los expertos, el dictador ruso Vladimir Putin espera lanzar una ofensiva invernal desesperada contra Ucrania, mientras la economía rusa se encuentra en una espiral descendente y el líder belicista se muestra cada vez más desesperado.

“Putin esperará al invierno para reanudar las huelgas a gran escala y crear una crisis humanitaria con el fin de obtener concesiones en el tema del Donbás”, dijo Snegovaya, refiriéndose a la región que Rusia no ha logrado conquistar por completo en más de cuatro años.

El experto advirtió que los ataques serían incluso de mayor envergadura que los del invierno pasado, cuando Rusia lanzó diariamente un número récord de drones y misiles contra infraestructuras civiles críticas.

Es probable que Rusia también amplíe sus ataques, centrándose en las vías férreas ucranianas para interrumpir las líneas de suministro y atacando la infraestructura hídrica, añadió Kateryna Stepanenko, jefa del equipo de Rusia y subdirectora del Proyecto de Guerra Cognitiva del Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios.

Snegovaya, que estuvo en Ucrania el mes pasado, dijo que el crudo invierno seguía siendo una de las principales preocupaciones del ciudadano ucraniano medio, y que es probable que Putin quiera aprovechar ese terror en un intento desesperado por salir de su situación actual.

Putin se enfrenta a una creciente presión dentro de Rusia debido al desplome de la economía del país y a los cortes de internet, lo que, según los expertos, podría ser el preludio de acciones de pánico por parte del Kremlin.

La maquinaria bélica del Kremlin también se enfrenta a una rápida caída en las tasas de reclutamiento a medida que la guerra continúa.

Según el Ministerio de Finanzas ruso, el déficit del presupuesto federal de Moscú aumentó a 81.400 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, el doble que en el mismo período del año anterior.

El gasto presupuestario del país también se disparó un 17%, mientras que los ingresos procedentes del petróleo y el gas natural cayeron casi un 30%.

Según el Banco Central de Rusia, las reservas de oro de Moscú también se desplomaron en 5,7 toneladas en abril, la mayor caída en un cuarto de siglo.

“Las reservas de oro de Rusia se están agotando, el mercado civil está experimentando escasez de mano de obra y la economía ha sufrido un duro golpe”, dijo Stepanenko.

Los problemas económicos han afectado a las tasas de reclutamiento de Rusia, que cayeron a alrededor de 30.000 al mes en mayo, por debajo del número de bajas que sufrió el Kremlin en el mismo mes.

Según los informes , la drástica caída en el reclutamiento ha obligado al Kremlin a intentar reclutar estudiantes universitarios para la guerra, llegando incluso a ofrecerles la exención de las tasas de matrícula y la eliminación de las malas calificaciones a quienes lo hagan.

Las cárceles del país ya han sido allanadas para reclutar convictos , incluidos asesinos en serie.

Según se informa, el Kremlin ha fijado una cuota del 2% para la captación de estudiantes varones en abril.

Las grabaciones filtradas de profesores y oficiales militares que intentaban reclutar estudiantes dejaron al descubierto la desesperación.

En una grabación realizada a principios de este año y obtenida por la Australian Broadcasting Corporation , el director de una escuela de transporte en Siberia reprendió a una clase de jóvenes de 18 años, llamándolos “cobardes” por no haberse inscrito.

“¿De qué tienes miedo? ¿Quién te ha asustado tanto? ¿Quién nos va a proteger?”, exclamó furiosa, según el medio.

“Te lo digo, ve [al ejército] ahora mismo, y entonces obtendrás tu diploma. Ahora ve y firma un contrato”.

Mientras tanto, Stepanenko señaló que Rusia ya ofrece a los reclutas préstamos de alrededor de 140.000 dólares para que se alisten, lo que no hará sino agravar las sombrías perspectivas económicas del país.

“Putin se enfrenta a una decisión difícil en materia de reclutamiento, ya que se ha mostrado reacio a tomar medidas significativas debido a los costes políticos y económicos”, dijo Stepanenko.

“Muchos de estos problemas finalmente están alcanzando a Putin”, añadió.

Los expertos advierten que el Kremlin podría tomar medidas drásticas para intentar mitigar sus pérdidas aprovechando los cortes de internet que han comenzado a afectar a Rusia, donde se está bloqueando la popular aplicación Telegram.

Ante la interrupción de las comunicaciones gratuitas para la población, Rusia podría estar en condiciones de implementar políticas impopulares evitando así protestas generalizadas.

“Podríamos ver una movilización, una disminución de la remuneración para los reclutas y veteranos, e incluso la nacionalización de las propiedades de las élites moscovitas para recaudar fondos para la guerra”, añadió Stepanenko.