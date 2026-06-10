Misiles de largo alcance, FP-5 Flamingo ucranianos, golpean objetivos militares y energéticos en Rusia

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    Misiles de largo alcance, FP-5 Flamingo ucranianos, golpean objetivos militares y energéticos en Rusia
    Los bomberos combaten un incendio después de que un dron ucraniano atacara el edificio que aloja el panorama "Defensa de Sebastopol 1854–1855" en Sebastopol, Crimea. AP/Sevastopol mayor Mikhail Razvozhaev telegram channel

El presidente de Ucrania señaló que misiles impactaron la instalación en Cheboksary, ubicada en la región de Chuvashiya a más de 900 kilómetros de la línea del frente

KIEV- Una serie de ataques ucranianos de largo alcance golpeó objetivos en el interior de Rusia el miércoles, como parte de los esfuerzos de Kiev por elevar el costo de la guerra para el Kremlin al dañar instalaciones energéticas e industrias militares.

El presidente Volodymyr Zelenskyy afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron varios sitios de infraestructura militar y energética, incluida una fábrica militar que, según indicó, suministraba componentes para drones y misiles rusos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ucrania-recuperara-mas-de-370-kilometros-cuadrados-de-rusia-en-los-primeros-meses-de-2026-ME21259858

En una publicación en redes sociales, Zelenskyy señaló que misiles ucranianos de largo alcance FP-5 Flamingo impactaron la instalación en Cheboksary, ubicada en la región de Chuvashiya a más de 900 kilómetros (más de 560 millas) de la línea del frente.

El Ministerio ruso de Defensa informó que las defensas antiaéreas derribaron 326 drones ucranianos durante la noche.

Oleg Nikolayev, el jefe de Chuvashiya, confirmó el ataque con misiles, pero no dio detalles. El medio digital Astra reportó que el ataque ucraniano alcanzó la planta VNIIR-Progress, que produce antenas para drones.

Zelenskyy también indicó que las fuerzas ucranianas atacaron una refinería en la región rusa de Samara, donde el gobernador Vyacheslav Fedorishchev dijo que varios complejos industriales resultaron dañados por ataques con drones y que tres personas sufrieron heridas.

$!Un soldado observa un sistema de lanzamiento múltiple de misiles BM-21 “Grad” disparando contra posiciones rusas cerca de Kostiantynivka, región de Donetsk.
Un soldado observa un sistema de lanzamiento múltiple de misiles BM-21 “Grad” disparando contra posiciones rusas cerca de Kostiantynivka, región de Donetsk. AP/Iryna Rybakova/Ukraine’s 93rd Mechanized Brigade

Fedorishchev no identificó las instalaciones dañadas, pero Astra difundió imágenes de un gran incendio en la refinería de Samara.

Zelenskyy agregó que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) también había atacado dos instalaciones de infraestructura petrolera en la región rusa de Vladimir, a unos 700 kilómetros de la línea del frente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ataques-ucranianos-alcanzan-instalaciones-petroleras-en-rusia-y-crimea-GF21240574

En Crimea, ocupada por Rusia, un dron ucraniano impactó el edificio que alberga una enorme pintura panorámica que representa la defensa de la ciudad durante la Guerra de Crimea del siglo XIX. Mikhail Razvozhayev, el jefe de Sevastopol designado por el Kremlin, dijo que la obra del artista Franz Rubo quedó prácticamente destruida.

Ambos bandos han recurrido cada vez más a ataques de largo alcance ya que la línea del frente de más de 1.000 kilómetros se ha mantenido en gran medida estática bajo la amenaza de enjambres de drones que complican los avances.

Los ataques ucranianos, cada vez más profundos y audaces, han supuesto un desafío para el presidente ruso, Vladímir Putin, al contradecir su afirmación de que Moscú estaba ganando la guerra, ya en su quinto año.

Putin prometió reforzar las defensas antiaéreas de Rusia la semana pasada, después de que ataques ucranianos incendiaron una terminal petrolera en San Petersburgo y también alcanzaron una base naval cercana, lo que ensombreció su foro económico emblemático en su ciudad natal.

Los ataques contra San Petersburgo supusieron otra humillación para el líder ruso, semanas después de que recortara un desfile anual del Día de la Victoria en Moscú por temor a ataques con drones ucranianos.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirma que las defensas antiaéreas derribaron 181 de 207 drones rusos.

Una andanada de 26 drones atacó Járkiv a primera hora del miércoles y dejó al menos cuatro personas heridas, según el jefe de la administración regional, Oleh Syniehubov. Indicó que una persona murió y otras 15 resultaron heridas en la región durante las últimas 24 horas.

En Zaporiyia y su región, 10 personas resultaron heridas durante la noche en una serie de ataques aéreos rusos, según el jefe regional, Ivan Fedorov.

En Odesa, una madre y dos niños, de 8 y 10 años, necesitaron atención médica después de que drones rusos dañaran dos edificios residenciales, de acuerdo con el jefe de la administración regional, Oleh Kiper.

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