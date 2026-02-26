Líderes caribeños piden ‘desescalada y diálogo’ en medio del embargo petrolero de EU a Cuba

Las intervenciones estadounidenses dominaron los discursos en una cumbre de 15 naciones del Caribe y las Américas el martes, mientras los líderes de la región se reunían en medio de letales ataques militares contra presuntos barcos cargados de drogas y un bloqueo petrolero a Cuba.

Durante la ceremonia de apertura de la cumbre de cuatro días de Caricom en San Cristóbal y Nieves, los líderes del bloque regional pidieron colaboración estratégica para lidiar con el impacto de las recientes políticas estadounidenses.

El primer ministro jamaicano y presidente saliente de Caricom, Andrew Holness, declaró su apoyo al diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos, orientado a la desescalada, la reforma y la estabilidad. «Debemos abordar la situación en Cuba con claridad y valentía», declaró Holness. «Cuba es nuestro vecino caribeño. Sus médicos y maestros han prestado servicios en toda nuestra región», añadió.

Agregó que los cubanos enfrentan “graves dificultades económicas, escasez de energía y una creciente tensión humanitaria”, lo que podría tener consecuencias en toda la región.

“Debe quedar claro que una crisis prolongada en Cuba no se limitará a Cuba”, afirmó Holness. “Afectará la migración, la seguridad y la estabilidad económica en toda la cuenca del Caribe”.

El lunes, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, dijo a AP que el embargo petrolero estadounidense impide que la ayuda llegue a quienes aún luchan por recuperarse del huracán Melissa , que azotó el este de Cuba a fines de octubre como una tormenta de categoría 3.

Agregó que el bloqueo energético y la escasez de combustible “afectan toda la cadena logística que implica poder trabajar en Cuba en estos momentos, en cualquier lugar del país”.

El presidente entrante de Caricom y primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, también aprovechó su discurso para pedir apoyo humanitario para los cubanos.

Estudié en Cuba. Viví allí siete años. Tengo amigos allí. Conozco gente que es como mi familia. Me contactan y me cuentan sus dificultades. Para algunos, la comida escasea terriblemente. El acceso al agua ha sido difícil. La basura inunda las calles. Hay casas sin electricidad», dijo, y añadió que Caricom debería convertirse en un canal para un diálogo constructivo sobre el tema.

Se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna con líderes del Caribe el miércoles como parte de la cumbre.

En el último año, Estados Unidos ha intentado imponer una serie de políticas duras en la región. En medio de los llamados al Caribe para que proteja su zona de paz, la administración Trump ha estado presionando a las naciones de la región para que rechacen las misiones médicas cubanas, enfríen las relaciones con China y consideren permitir la entrada de armamento militar estadounidense en sus países.

Rubio tiene previsto realizar una visita más de un mes después de que Estados Unidos atacara a Venezuela y arrestara a su entonces líder, Nicolás Maduro , quien se declaró inocente de los cargos de trabajar con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Estados Unidos también ha matado a al menos 151 personas en ataques que comenzaron a principios de septiembre y que tienen como objetivo a presuntos narcoterroristas en pequeñas embarcaciones. Muchas de las víctimas son del Caribe.

El último ataque tuvo lugar el lunes y causó la muerte de tres personas en el mar Caribe.

Estados Unidos no ha aportado pruebas de que los barcos atacados transportaran drogas y las familias de los muertos en el Caribe han denunciado los ataques.