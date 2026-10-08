Sheinbaum informa que sostendrá reunión con empresarios de la American Chamber y el embajador Ronald Johnson tras polémica en Querétaro

El encuentro se realizará en Palacio Nacional alrededor del mediodía y tendrá como uno de sus principales componentes la participación de empresarios mexicanos con inversiones en Estados Unidos y de compañías estadounidenses que mantienen operaciones o capital invertido en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá este jueves un encuentro con representantes de la comunidad empresarial de México y Estados Unidos, reunión a la que también asistirá el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

La presencia del diplomático estadounidense fue confirmada por la propia presidenta durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que se trata de una reunión de carácter empresarial y señaló que Johnson acompañará a los representantes de la iniciativa privada estadounidense.

La mandataria fue cuestionada directamente sobre si el embajador había solicitado una reunión con ella, a lo que respondió que el diplomático acudirá al encuentro programado con los empresarios.

La reunión adquiere especial relevancia debido al contexto reciente de la relación bilateral y, particularmente, a las diferencias surgidas entre el Gobierno de México y Johnson por su participación en un acto realizado en Querétaro.

LA POLÉMICA POR LA ACADEMIA POLICIAL DE QUERÉTARO

Días antes del encuentro empresarial, Sheinbaum cuestionó la participación de Ronald Johnson en la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri.

La controversia no se centró únicamente en la presencia del embajador estadounidense, sino en la naturaleza de la cooperación anunciada durante el evento. De acuerdo con información presentada por el propio Gobierno de Querétaro, el proyecto contempla capacitación especializada de agencias estadounidenses para instituciones mexicanas de seguridad pública.

Ante ello, Sheinbaum sostuvo que los gobiernos estatales deben seguir los canales establecidos para cualquier esquema de cooperación internacional en materia de seguridad.

La presidenta explicó que este tipo de colaboración debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, cuando corresponda, por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).

Durante su conferencia del martes, la mandataria hizo una distinción entre la presencia de un embajador en una actividad pública y la autorización de proyectos de cooperación internacional.

Según explicó, Querétaro sí había comunicado a la Cancillería que Johnson acudiría a un evento, pero el problema radicaba en que la notificación no detallaba que se trataría de un proyecto relacionado con capacitación y cooperación en materia de seguridad.

Sheinbaum también señaló que la academia todavía no se encontraba en operación y que el Gobierno federal buscaba que el proyecto siguiera los procedimientos correspondientes antes de avanzar en la participación de instituciones estadounidenses.

El Gobierno federal busca mantener los canales institucionales

Pese a las diferencias públicas por el caso de Querétaro, la presidenta ha insistido en que México mantiene la intención de preservar una relación de cooperación con Estados Unidos.

En particular, Sheinbaum ha planteado que la coordinación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse bajo cuatro principios: respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

La mandataria ha señalado además que el Gobierno mexicano mantiene comunicación con instituciones estadounidenses como el Comando Norte y la Guardia Costera, al tiempo que se han implementado los llamados Operativos Espejo en la zona fronteriza con el propósito de evitar incidentes y malentendidos entre las fuerzas de ambos países.

Este contexto ha colocado nuevamente en el centro del debate la manera en que autoridades federales, gobiernos estatales y representantes diplomáticos extranjeros deben coordinarse en asuntos de seguridad.

EL COMPONENTE ECONÓMICO DE LA RELACIÓN BILATERAL

La reunión de este jueves con empresarios ocurre en un momento en el que la relación económica entre México y Estados Unidos continúa siendo uno de los principales ejes de la agenda bilateral.

El Gobierno de Sheinbaum ha planteado como parte del Plan México el fortalecimiento de la inversión pública y privada, el desarrollo de infraestructura, la producción nacional y la integración económica con los socios comerciales de América del Norte. Entre los objetivos presentados por el Ejecutivo también se encuentra generar condiciones para atraer nuevas inversiones y fortalecer las cadenas productivas dentro del país.

En ese escenario, la participación de empresarios mexicanos que invierten en Estados Unidos y de compañías estadounidenses establecidas en México permite colocar el encuentro en un terreno distinto al de las recientes diferencias diplomáticas: el de las relaciones comerciales y las oportunidades de inversión.

UN ENCUENTRO EMPRESARIAL EN MEDIO DE UN MOMENTO SENSIBLE

La reunión entre Sheinbaum y representantes empresariales estadounidenses y mexicanos también se produce después de varios episodios que han puesto a prueba los mecanismos de coordinación entre ambos países.

Además de la controversia por la academia policial de Querétaro, recientemente surgieron diferencias a raíz de declaraciones relacionadas con un supuesto incidente ocurrido en la frontera.

Sheinbaum pidió a Estados Unidos que presentara evidencia sobre un presunto ataque desde territorio mexicano contra personal de la Guardia Costera estadounidense, mientras las autoridades mexicanas afirmaron que no habían encontrado elementos que confirmaran el hecho.