La mitad de Silicon Valley posee menos del 1% de la riqueza, al tiempo que se pone de manifiesto la alarmante brecha de pobreza

Investigadores de la Universidad Estatal de San José publicaron el jueves el último Índice de Dolor de Silicon Valley, que revela que el 10% más rico de los residentes controla un asombroso 75% de la riqueza de la región, mientras que la mitad más pobre posee menos del 1%.

Puede que Silicon Valley sea el hogar de algunos de los titanes tecnológicos más ricos del mundo, pero un nuevo informe impactante muestra que la riqueza de la región se concentra en manos de unos pocos privilegiados, mientras que millones luchan por sobrevivir.

El informe anual, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de la universidad, mide las dificultades económicas en materia de vivienda , alimentación, cuidado infantil, empleo, salud y educación para hacer un seguimiento de la creciente brecha en una de las regiones más ricas de Estados Unidos.

“La brecha de ingresos entre los más ricos y el resto de la población es aún mayor”, afirmó la autora principal, Anji Buckner-Capone. “Hemos visto un aumento en el cierre de escuelas. Hemos observado un incremento en los problemas de salud física y mental. Hay demasiadas personas y familias que no saben cómo llegarán a fin de mes”.

Los resultados ponen de manifiesto lo cara que se ha vuelto la vida en el corazón de la industria tecnológica de California. Según el informe, los residentes ahora necesitan ganar más de 460.000 dólares al año para poder permitirse una vivienda típica en San José, lo que la convierte en una de las ciudades más caras del país.

“Tenemos recursos abundantes”, declaró el Dr. Tony Iton, director ejecutivo de The Health Trust, a NBC . “Hay suficiente para que todos tengan acceso a alimentos, atención médica y cuidado infantil. No es que haya escasez de estos servicios. El problema es que la política actual no invierte en nuestra gente”.