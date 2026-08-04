Queda libre exdirector de Seguridad de Mexicali; juez no vincula a proceso por falta de pruebas

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México
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    Queda libre exdirector de Seguridad de Mexicali; juez no vincula a proceso por falta de pruebas
    Pedro Ariel Mendivil recuperó su libertad tras la resolución de un juez; la Fiscalía de Baja California anunció que impugnará la decisión judicial.

Pedro Ariel Mendivil fue liberado tras determinar un juez que la Fiscalía de Baja California no acreditó su presunta participación en los delitos

El exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, recuperó su libertad luego de que un juez de control determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California no presentó pruebas suficientes para acreditar su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

La resolución también favoreció al exagente Luis Alfonso Jacobo, mientras que otros tres policías investigados dentro de la misma causa penal sí fueron vinculados a proceso y continuarán sujetos al procedimiento judicial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-mexicali-a-exdirector-de-la-policia-municipal-por-desaparicion-forzada-y-asociacion-delictuosa-GM22480457

LA DETENCIÓN DE PEDRO ARIEL MENDIVIL OCURRIÓ DURANTE UN OPERATIVO EN MEXICALI

Pedro Ariel Mendivil fue detenido el pasado 28 de julio durante un operativo realizado en su domicilio ubicado en la colonia Los Arcos, en Mexicali.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Estatal de Investigación.

La audiencia de vinculación a proceso inició la mañana del 2 de agosto y concluyó la tarde del 3 de agosto. Durante la diligencia, el exmando policial manifestó ante el juez:

“Soy totalmente inocente”.

JUEZ SEÑALA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS EN CASO CONTRA PEDRO ARIEL MENDIVIL

Al emitir su resolución, el juez de control Fernando Serrano concluyó que el Ministerio Público no acreditó con elementos suficientes la presunta participación de Pedro Ariel Mendivil y de Luis Alfonso Jacobo en los hechos investigados.

De acuerdo con reportes de la prensa local, el juzgador señaló que la Fiscalía no logró demostrar la conducta específica que ambos habrían realizado para facilitar la desaparición de las víctimas ni acreditó la existencia de comunicación entre ellos y los exoficiales que sí fueron vinculados al proceso.

Como consecuencia, determinó no vincular a proceso a ambos imputados.

DETECTAN IRREGULARIDAD DURANTE LA AUDIENCIA

Durante el desarrollo de la audiencia también se expuso una presunta irregularidad procesal.

El juez indicó que la fiscal Ariana Betzabeth García Ceseña no entregó de manera íntegra la carpeta de investigación a la defensa, situación que derivó en el relevo de la representación del Ministerio Público durante el procedimiento.

Por su parte, la defensa sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía contenían inconsistencias, que algunos testimonios carecían de firmas y que no existían señalamientos directos contra el exdirector ni contra los agentes municipales acusados.

EXDIRECTOR AFIRMA QUE EL CASO OBEDECE A UN CONFLICTO PERSONAL

Durante su intervención ante el juez, Pedro Ariel Mendivil aseguró que la investigación en su contra tiene origen en un conflicto personal con la fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez.

El exfuncionario señaló que esa situación deriva de hechos ocurridos en 2011.

En tanto, los otros agentes imputados, identificados como Juan Carlos, Eduardo y Kevin, también cuestionaron la investigación al afirmar que la Fiscalía no presentó evidencia fotográfica, videográfica o testimonial suficiente para sostener las acusaciones en su contra y señalaron que la carpeta de investigación fue integrada para responsabilizarlos.

TRES POLICÍAS PERMANECEN VINCULADOS A PROCESO

Aunque el juez determinó la no vinculación de Pedro Ariel Mendivil y Luis Alfonso Jacobo, resolvió que los otros tres policías señalados continúen sujetos al proceso penal.

Asimismo, precisó que la decisión de no vincular a proceso a los dos exmandos no constituye una declaración de inocencia ni extingue la acción penal, por lo que las investigaciones podrán continuar conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

FISCALÍA ANUNCIA QUE IMPUGNARÁ LA RESOLUCIÓN

Tras conocerse la determinación judicial, la Fiscalía General del Estado de Baja California difundió un comunicado en el que manifestó su desacuerdo con la resolución y anunció que analiza presentar los recursos legales correspondientes.

La dependencia destacó que, dentro de la misma causa penal relacionada con la desaparición de dos jóvenes ocurrida en enero de 2023, sí obtuvo la vinculación a proceso de dos agentes activos y un exagente de la Policía Municipal de Mexicali.

En su posicionamiento señaló:

“La FGE, en cuanto a la resolución de los dos exmandos de la corporación, no está de acuerdo y analiza interponer los recursos correspondientes, como el juez de la causa señaló que el hecho de que hayan sido liberados no significa que sean inocentes”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-extesorero-de-apaseo-el-alto-por-presunto-desvio-de-recursos-publicos-en-guanajuato-JD22563578

INVESTIGACIÓN CONTINÚA POR DESAPARICIÓN DE DOS JÓVENES

De acuerdo con la Fiscalía, el caso está relacionado con la desaparición de dos jóvenes ocurrida en enero de 2023, quienes fueron vistos por última vez en las inmediaciones del bar Shots, ubicado sobre la calzada Francisco L. Montejano, en Mexicali.

Según las investigaciones, ambas personas habrían sido privadas de la libertad en ese lugar y desde entonces permanecen en calidad de no localizadas.

La institución reiteró que las investigaciones continúan con el propósito de esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y brindar atención a las víctimas y sus familiares.

Con información de Proceso

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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