Queda libre exdirector de Seguridad de Mexicali; juez no vincula a proceso por falta de pruebas

La resolución también favoreció al exagente Luis Alfonso Jacobo, mientras que otros tres policías investigados dentro de la misma causa penal sí fueron vinculados a proceso y continuarán sujetos al procedimiento judicial.

El exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, recuperó su libertad luego de que un juez de control determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California no presentó pruebas suficientes para acreditar su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

LA DETENCIÓN DE PEDRO ARIEL MENDIVIL OCURRIÓ DURANTE UN OPERATIVO EN MEXICALI

Pedro Ariel Mendivil fue detenido el pasado 28 de julio durante un operativo realizado en su domicilio ubicado en la colonia Los Arcos, en Mexicali.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Estatal de Investigación.

La audiencia de vinculación a proceso inició la mañana del 2 de agosto y concluyó la tarde del 3 de agosto. Durante la diligencia, el exmando policial manifestó ante el juez:

“Soy totalmente inocente”.

JUEZ SEÑALA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS EN CASO CONTRA PEDRO ARIEL MENDIVIL

Al emitir su resolución, el juez de control Fernando Serrano concluyó que el Ministerio Público no acreditó con elementos suficientes la presunta participación de Pedro Ariel Mendivil y de Luis Alfonso Jacobo en los hechos investigados.

De acuerdo con reportes de la prensa local, el juzgador señaló que la Fiscalía no logró demostrar la conducta específica que ambos habrían realizado para facilitar la desaparición de las víctimas ni acreditó la existencia de comunicación entre ellos y los exoficiales que sí fueron vinculados al proceso.

Como consecuencia, determinó no vincular a proceso a ambos imputados.

DETECTAN IRREGULARIDAD DURANTE LA AUDIENCIA

Durante el desarrollo de la audiencia también se expuso una presunta irregularidad procesal.

El juez indicó que la fiscal Ariana Betzabeth García Ceseña no entregó de manera íntegra la carpeta de investigación a la defensa, situación que derivó en el relevo de la representación del Ministerio Público durante el procedimiento.

Por su parte, la defensa sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía contenían inconsistencias, que algunos testimonios carecían de firmas y que no existían señalamientos directos contra el exdirector ni contra los agentes municipales acusados.

EXDIRECTOR AFIRMA QUE EL CASO OBEDECE A UN CONFLICTO PERSONAL

Durante su intervención ante el juez, Pedro Ariel Mendivil aseguró que la investigación en su contra tiene origen en un conflicto personal con la fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez.

El exfuncionario señaló que esa situación deriva de hechos ocurridos en 2011.

En tanto, los otros agentes imputados, identificados como Juan Carlos, Eduardo y Kevin, también cuestionaron la investigación al afirmar que la Fiscalía no presentó evidencia fotográfica, videográfica o testimonial suficiente para sostener las acusaciones en su contra y señalaron que la carpeta de investigación fue integrada para responsabilizarlos.

TRES POLICÍAS PERMANECEN VINCULADOS A PROCESO

Aunque el juez determinó la no vinculación de Pedro Ariel Mendivil y Luis Alfonso Jacobo, resolvió que los otros tres policías señalados continúen sujetos al proceso penal.

Asimismo, precisó que la decisión de no vincular a proceso a los dos exmandos no constituye una declaración de inocencia ni extingue la acción penal, por lo que las investigaciones podrán continuar conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.