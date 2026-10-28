La nieta de Thomas Markle ‘no se sorprende’ por las acusaciones de abuso

“No me sorprende”, declaró Noelle Rasmussen, sobrina de Meghan Markle, al Telegraph el martes, cinco días después de que saliera a la luz que su abuelo de 82 años estaba siendo investigado por una inquietante colección de pornografía.

La nieta de Thomas Markle afirmó que las acusaciones de pornografía infantil en su contra no son una sorpresa porque siempre hubo “algo raro” en él.

“Cuanto más lo pienso... simplemente no lo entiendo. No sé por qué no me sorprende”, dijo Rasmussen, cuya madre, Samantha Markle, es la hermanastra de la duquesa.

“Tal vez fue una intuición que percibí inconscientemente... algo no anda bien con esa persona, y uno no se da cuenta activamente. Pero el cuerpo te avisa cuando algo no está bien”, dijo refiriéndose a sus escasas interacciones con Markle.

Rasmussen recalcó que nunca fue víctima de abusos por parte de su abuelo, pero la atormenta el temor de que otros sí lo hayan sido.

“Me alegra no haber sido nunca víctima ni haber tenido la oportunidad de serlo”, declaró al Telegraph desde su casa en Nuevo México.

“No creo que atacaría a un miembro de su familia, pero cuando uno no sabe de lo que alguien es capaz, no puede dar nada por sentado.”

Por este motivo, afirmó que apoya “al 100%” la decisión de su tía Meghan Markle de mantener a sus hijos pequeños alejados de su abuelo, ahora acusado.

“Apoyo su decisión de impedir que sus hijos lo vean”, dijo refiriéndose a Archie y Lilibet, los hijos de Meghan con el príncipe Harry.

“No querría que mis hijos estuvieran cerca de alguien acusado de abuso sexual infantil”, dijo.

Le preocupaban igualmente las acusaciones de que una carta anterior en la que se advertía sobre su abuelo había sido extraviada por la policía británica y nunca remitida al FBI para investigar al padre de Meghan, que reside en Estados Unidos.

“Me resulta increíble”, dijo Rasmussen sobre la aparente negligencia policial al no gestionar la carta escrita en 2019 por la ex esposa de Thomas Markle, Roslyn Loveless.

“Eso es un fallo por parte de la policía... es un fallo garrafal del sistema. Es vergonzoso”, dijo.

Rasmussen afirmó que su abuela, que falleció en 2024, se habría enfurecido si hubiera sabido que la carta no había sido entregada a las autoridades estadounidenses.

Según Rasmussen, lo que Loveless escribió es “muy probablemente lo que ella consideraba la verdad o lo que había experimentado”.

“Ella [Loveless] simplemente decía la verdad, por muy fea que fuera, y si pensaba que algo era feo, sin duda armaba un escándalo”, dijo Rasmussen.

Thomas Markle niega rotundamente las acusaciones, calificándolas de “mentiras repugnantes”.

Según el diario The Sun, el FBI se está preparando para ayudar a la policía filipina a intentar identificar a los niños que se encuentran entre los objetos encontrados .

Según el coronel Allen Rae Co de la Policía Nacional de Filipinas, el FBI ha “expresado su disposición a prestar asistencia”, y fuentes internas afirman que un agente especial que anteriormente desmanteló redes de abuso sexual infantil dirigirá cualquier posible investigación.