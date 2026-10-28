Lo que revelan los datos de la votación anticipada sobre las elecciones de mitad de mandato en EU

Casi 33 millones de personas habían votado desde que se abrieron los períodos de votación anticipada en algunos estados hace más de un mes, según el seguimiento realizado por el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Aún falta una semana para el día de las elecciones en los Estados Unidos . Pero con la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en marcha en casi todos los estados, decenas de millones de estadounidenses ya han emitido su voto, lo que ofrece un primer vistazo de cómo podrían desarrollarse estas elecciones cruciales.

Estas son algunas de las tendencias más destacadas que se observan en los datos de la votación anticipada a medida que se acerca el día de las elecciones.

“Una vez que se empieza a observar coherencia a lo largo de varios días de votación y en varios estados, esto nos da más confianza en que lo que estamos viendo en términos de participación relativa probablemente se mantendrá hasta el día de las elecciones”, dice McDonald.

Michael McDonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida y director del Laboratorio Electoral, subraya a la revista TIME que los datos de la votación anticipada no son suficientes para predecior el resultado de las elecciones. Sin embargo, afirma que pueden revelar otros aspectos relevantes del comportamiento electoral.

A falta de varios días para que finalice el periodo de votación anticipada antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre, esa cifra ya representa más de una cuarta parte de los aproximadamente 122 millones de estadounidenses que votaron en las elecciones de mitad de mandato de 20222.

Aproximadamente la mitad de esos votos se emitieron en persona, mientras que la otra mitad se envió por correo.

LOS DEMÓCRATAS ESTÁN SUPERANDO A LOS REPUBLICANOS EN LAS VOTACIONES ANTICIPADAS

Los demócratas registrados representan hasta el momento una mayor proporción de votantes anticipados en las elecciones de mitad de mandato que los republicanos, habiendo emitido aproximadamente el 45% de los votos anticipados n comparación con el 31% emitido por los votantes republicanos, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Otro 24% de los estadounidenses que han votado anticipadamente no están registrados en ninguno de los partidos.

Estos datos solo están disponibles para los 27 estados que cuentan con un sistema formal de registro de partidos políticos, e indican únicamente el partido en el que está registrado un votante, no los candidatos seleccionados en su papeleta.

Los expertos advierten que la mayor participación de los demócratas en la votación anticipada no garantiza que mantengan esa ventaja, ya que se espera que decenas de millones de estadounidenses más acudan a las urnas.

Se prevé que los republicanos recuperen terreno el día de las elecciones, como ha ocurrido en los últimos años. Una encuesta del Centro de Investigación Pew realizada tras las elecciones de 2024 mostró que casi el 40% de los votantes republicanos registrados emitieron su voto en persona el día de las elecciones, en comparación con el 28% de los votantes demócratas registrados.

“Esperamos que los demócratas obtengan una ventaja en el voto anticipado, y el día de las elecciones suele ser un día para los republicanos, así que no se puede juzgar el voto anticipado tal como está ahora”, dice McDonald a TIME.

Sin embargo, las encuestas han demostrado que el apoyo y el entusiasmo de los demócratas son mayores que los de los republicanos en el período previo a las elecciones. Según una encuesta de PBS News /NPR/Marist publicada el martes, el 52% de los votantes probables afirmó que respaldaría al candidato demócrata en su distrito electoral, mientras que el 44% respaldaría al candidato republicano. Los votantes independientes probables favorecieron a los candidatos demócratas por 13 puntos.

En la encuesta, más demócratas que republicanos también manifestaron un gran entusiasmo por votar, con un 71 % y un 61 % respectivamente. Otra encuesta del Pew Research Center, realizada a principios de este mes, mostró una participación y motivación similares entre los votantes que apoyan a los demócratas: el 78 % de los votantes que expresaron su apoyo al candidato demócrata en su distrito electoral afirmó que quién controla el Congreso “realmente importa”, en comparación con el 69 % de los votantes que apoyan a los candidatos republicanos y que opinan lo mismo. Estas encuestas sugieren que una “ola azul” de apoyo demócrata podría determinar las elecciones de mitad de mandato, pero los republicanos han rechazado estas cifras.

Bernard Fraga, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Emory, declaró a la revista TIME que la relativa falta de entusiasmo republicano en las encuestas y la baja participación del Partido Republicano en la votación anticipada demuestran que el apoyo dentro del partido, y al presidente Donald Trump, ha disminuido.

“Esta es una historia sobre los demócratas que votaron en 2024 y que persisten en su empeño, y sobre los republicanos que votaron en 2024 y que, al menos hasta ahora, se han quedado en casa”, afirma.

Las elecciones de mitad de mandato se celebran en un momento en que el índice de aprobación de Trump ha alcanzado mínimos históricos, en medio de una insatisfacción generalizada con su gestión de la guerra en Irán y la economía. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el lunes situó el índice de aprobación de Trump en el 32%, un punto porcentual más que la semana pasada, cuando la misma encuesta registró el índice de aprobación más bajo de su segundo mandato.

Fraga afirma que los republicanos están frustrados con lo que él describe como “fracasos” de la administración Trump, que, según asegura, han disminuido el apoyo de los votantes republicanos a su partido y los han llevado a quedarse en casa en lugar de votar anticipadamente.

«Incluso los votantes republicanos más acérrimos, al observar el estado de la economía, por ejemplo, dicen que no les entusiasma demasiado votar», afirma. «En cambio, al analizar las tendencias, queda claro que los demócratas están mucho más entusiasmados y movilizados que los votantes republicanos».

Simon Rosenberg, estratega demócrata de larga trayectoria, sostiene que los independientes también son más propensos a votar por los demócratas, según encuestas recientes que muestran que un mayor número de votantes independientes apoya a los candidatos demócratas. Una encuesta de YouGov reveló que el 54% de los independientes afirmó que votaría por candidatos demócratas, frente al 27% que lo haría por candidatos republicanos. Otra encuesta de PBS/NPR/Marist mostró que los independientes favorecían a los demócratas por un margen de 25 puntos.

En vista de estas encuestas, Rosenberg cree que el número de personas que votan por los candidatos demócratas es en realidad mayor de lo que indica explícitamente el desglose partidista en los datos de la votación anticipada.