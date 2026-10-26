La ONU acusa a Israel de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Gaza

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas determinó que el Gobierno de Israel y sus fuerzas militares han cometido crímenes de guerra de forma sistemática contra la población civil en Gaza . El informe oficial concluye que se mantiene un genocidio en curso dentro de la Franja y señala violaciones graves a los derechos humanos desde el inicio del conflicto.

El reporte de la ONU detalla que las operaciones militares israelíes incluyen actos de exterminio, persecución, tortura y violencia sexual. Según el documento, estos actos no son incidentes aislados, sino que forman parte de una estrategia deliberada orientada a destruir el tejido social palestino en los territorios ocupados.

Los investigadores concluyeron que los ataques dirigidos a zonas residenciales e infraestructura clave buscan imponer condiciones de vida insoportables. Además, el organismo advirtió que las demoliciones masivas y los desplazamientos forzados en Cisjordania aumentan el riesgo de una limpieza étnica en la región.

INCUMPLIMIENTO DE TREGUAS Y DENUNCIAS ADICIONALES

Medios internacionales señalan que los actos calificados como genocidio continuaron ocurriendo incluso durante los periodos de alto el fuego. Las investigaciones confirman que la violencia contra la población civil no se detuvo con los acuerdos temporales de cese al fuego promovidos por la comunidad internacional.

Por otra parte, la investigación de la ONU incluye un apartado sobre la Autoridad Palestina. El informe critica la falta de investigaciones imparciales sobre abusos internos y la represión ejercida contra periodistas, activistas y voces disidentes en su propia jurisdicción.