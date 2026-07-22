¿La era de los robots?.. Edomex atenderá inseguridad con ‘Ceci’ y ‘Cachorro K7’, asistentes del C5

El anuncio fue realizado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la conferencia matutina, donde explicó que estas herramientas forman parte de un proceso de actualización tecnológica que busca hacer más eficiente la atención de emergencias, fortalecer la coordinación entre corporaciones y optimizar el análisis de información en tiempo real.

La inteligencia artificial y la robótica comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante en las estrategias de seguridad pública. El Estado de México presentó una nueva etapa en la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) con la incorporación de Ceci , una asistente virtual, y K7 , un perro robot diseñado para apoyar distintas labores operativas.

La mandataria destacó que esta transformación responde al impulso del Gobierno de México por incorporar infraestructura de última generación en materia de seguridad, al tiempo que aseguró que las inversiones realizadas durante los últimos meses fueron financiadas con recursos extraordinarios del estado, sin recurrir a deuda pública.

CECI, LA ASISTENTE VIRTUAL QUE APOYARÁ AL C5

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presentación de Ceci, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para asistir en diversas operaciones del C5.

Durante la demostración, la propia asistente respondió a preguntas sobre su función dentro del sistema de seguridad. “Soy del C5 del Estado de México, asistente de inteligencia artificial para apoyar operaciones”, respondió al ser cuestionada por los asistentes.

De acuerdo con la explicación del gobierno mexiquense, Ceci contribuirá en múltiples tareas relacionadas con la seguridad pública:

· Videovigilancia.

· Monitoreo coordinado.

· Análisis para ubicación de personas o eventos.

· Reconocimiento facial.

· Lectura de placas vehiculares.

· Apoyo en la operación de drones tácticos.

· Atención ciudadana mediante el 911.

· Enlace con negocios conectados al sistema.

· Especialización en casos de violencia contra las mujeres.

Estas funciones buscan agilizar la respuesta ante emergencias y fortalecer la capacidad de análisis de las autoridades encargadas de la seguridad.

K7, EL CACHORRO ROBÓTICO QUE SE SUMA A LAS OPERACIONES

Junto a la asistente virtual también fue presentado K7, un perro robot que comenzará a formar parte del equipamiento tecnológico del C5.

Durante la conferencia, Delfina Gómez comentó de manera relajada que el dispositivo “es muy educado”, luego de observar que el robot saludó a los asistentes durante la demostración pública.

Aunque las autoridades no detallaron todas las tareas específicas que realizará, explicaron que K7 forma parte de la incorporación de robótica aplicada a los sistemas de seguridad, con el objetivo de complementar las labores de monitoreo y operación tecnológica desarrolladas desde el centro de mando.

La integración de este tipo de dispositivos refleja una tendencia creciente en distintos países, donde los robots comienzan a utilizarse como herramientas de apoyo para inspección, vigilancia y reconocimiento en entornos de difícil acceso o alto riesgo.

TECNOLOGÍA PARA MODERNIZAR LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

La renovación tecnológica del C5 también incluyó la incorporación de nuevas herramientas enfocadas en fortalecer el sistema de atención de emergencias 911 y mejorar la coordinación entre instituciones.

Entre las innovaciones anunciadas destacan:

· Inteligencia artificial.

· Analítica avanzada de datos.

· Sistemas inteligentes de voz.

· Mensajería instantánea.

· Robótica aplicada.

Según la gobernadora, estas tecnologías permitirán acelerar el procesamiento de información, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones de emergencia.

Además del componente operativo, Delfina Gómez adelantó que su administración busca acercar estas tecnologías a niñas y niños mexiquenses mediante proyectos que promuevan el aprendizaje y el interés por la innovación.

“Queremos trabajar un proyecto para que nuestros niños tengan esa interacción, que se sientan apoyados y beneficiados con esta tecnología”, expresó la mandataria.

La gobernadora también reconoció la coordinación permanente con instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las cuales participan en la estrategia integral de seguridad implementada en la entidad.

Con la llegada de Ceci y K7, el Estado de México da un paso hacia la incorporación de herramientas tecnológicas que buscan complementar el trabajo de las corporaciones de seguridad mediante el uso de inteligencia artificial, automatización y sistemas inteligentes para la atención de emergencias.