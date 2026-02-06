¿Por qué enviar a un niño a la escuela es un acto de fe para las familias migrantes en Minnesota?

MINNEAPOLIS- En cierto modo, Giancarlo, de 10 años, es uno de los afortunados. Sigue yendo a la escuela. Cada mañana, él y su familia se abrigaban y salían de su apartamento en Minneapolis para esperar su autobús. Su hermano pequeño se pone la cartera, aunque dejó de ir a la guardería hace semanas porque su madre tiene demasiado miedo de llevarlo. TE PUEDE INTERESAR: Lo que MAGA ve en el espejo de Minnesota Mientras esperan detrás de una verja de hierro forjado, la madre de Giancarlo lleva a los niños a la sombra de un árbol para rezar. Es el único momento en que deja de mirar a la calle en busca de agentes de inmigración. ”Dios, por favor protege a mi hijo cuando no está en casa”, dijo en español. Habló con The Associated Press bajo condición de anonimato parcial para la familia, porque teme ser blanco de las autoridades migratorias. Para muchas familias migrantes en Minnesota, enviar a un niño a la escuela requiere tener fe en que los agentes federales de inmigración desplegados por el estado no los detendrán. Miles de niños se quedan en casa, a menudo por falta de transporte puerta a puerta, o simplemente por desconfianza. El miedo se ha convertido en una realidad. Muchos padres y algunos menores han sido arrestados, como Liam Conejo Ramos, de cinco años, que fue detenido junto a su padre, nacido en Ecuador, en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, cuando regresaba a casa desde la escuela. Fueron enviados a un centro de detención en Texas, pero regresaron luego de que un juez ordenara su liberación. Escuelas, padres y grupos comunitarios se han movilizado para ayudar a que los alumnos asistan a clase para que puedan aprender, socializar y tener acceso constante a comidas. Y para aquellos que todavía mandan a sus hijos, el trayecto de ida y vuelta a la escuela es uno de los únicos riesgos que están dispuestos a asumir. La madre de Giancarlo reconoció que no se siente segura enviando al niño a la escuela, pero él quiere ir todos los días. LA ESCUELA, UN REFUGIO EN TIEMPO CONVULSOS La escuela primaria a la que asiste Giancarlo en Minneapolis es lo mejor que le está pasando estos días. Puede jugar al fútbol en el receso. Aprende a tocar la flauta dulce. Giancarlo se ha propuesto aprender a tocar la flauta el próximo curso, cuando los alumnos de quinto grado elijan un instrumento. Tiene “demasiados” mejores amigos como para nombrarlos a todos.

Pero el confinamiento de su madre y su hermano pesa sobre él. Guarda la mitad de la comida que recibe en el desayuno y el almuerzo en la escuela para compartirla con ellos, y ha perdido casi dos kilos (cuatro libras) este año. Se esfuerza en llevar pizza o hamburguesas, algo que la familia solía tomar en restaurantes cuando su madre, una solicitante de asilo latinoamericana, todavía trabajaba y se sentían seguros al salir a la calle. Giancarlo también ha solicitado asilo y su hermano, Yair, tiene ciudadanía estadounidense. A veces solo siete de los compañeros de clase de Giancarlo acuden al centro cuando deberían ser cerca de 30. Y los maestros lloran, contó. Con hasta 3 mil agentes federales patrullando el estado este año, algunos padres migrantes han decidido que sus hijos están más seguros viajando o caminando con minnesotanos blancos que hasta hace unas semanas eran unos desconocidos, en lugar de en sus propios autos o de su mano. Una madre migrante mexicana dejó su empleo limpiando casas, y su esposo dejó de ir a su trabajo en la construcción para reducir las posibilidades de ser detenidos. Su hija de 10 años, nacida en Estados Unidos, es la única que sale de casa, y los padres de otro estudiante la llevan en coche a su escuela cristiana privada en Minneapolis. SUBE EL ABSENTISMO EN LAS ESCUELAS DE LAS CIUDADES GEMELAS Según una directriz de larga data que fue revocada por el gobierno del presidente Donald Trump, las escuelas y otros “lugares sensibles” como hospitales e iglesias, se consideraban zonas vetadas a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras autoridades migratorias. Los menores, con independencia de su estatus migratorio, tienen el derecho constitucional a asistir a la escuela pública. TE PUEDE INTERESAR: Minnesota sangrienta Este invierno, el absentismo escolar y la demanda de clases online han aumentado a medida que los agentes de inmigración comenzaron a aparecer en estacionamientos de centros educativos. En St. Paul, más de 9 mil alumnos no acudieron a clase el 14 de enero, más de una cuarta parte de los 33 mil estudiantes matriculados en el distrito, según datos obtenidos por la AP. En Fridley, un suburbio de Minneapolis, la asistencia escolar ha bajado casi un tercio, según la demanda presentada esta semana por el distrito para tratar de bloquear las operaciones migratorias en las inmediaciones de los colegios.