Gobierno de Trump pondrá fin a la controvertida operación migratoria en Minnesota

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 12 febrero 2026
    Gobierno de Trump pondrá fin a la controvertida operación migratoria en Minnesota
    El anuncio marcó el fin de lo que funcionarios federales describieron como el mayor operativo migratorio en la historia de Estados Unidos. AP

El anuncio se produce en medio de las continuas consecuencias de los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renee Good por parte de agentes federales en Minneapolis

La administración Trump dijo que pondrá fin a la controvertida operación migratoria en Minnesota que provocó protestas en todo el país después de que agentes federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses en enero.

“He propuesto, y el presidente Trump ha acordado, que esta operación de aumento de tropas concluya”, declaró el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, en una conferencia de prensa el 12 de febrero. Añadió: “Esta semana ya se ha iniciado una reducción significativa de tropas y continuará durante la próxima”.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum que EU de una explicación oficial sobre el cierre del espacio aéreo de El Paso

Homan dijo que permanecerá en Minnesota para supervisar la reducción, que atribuyó a la cooperación “sin precedentes” entre funcionarios federales y locales que, entre otras cosas, amplió el acceso de las autoridades de inmigración a las cárceles locales.

El anuncio marcó el fin de lo que funcionarios federales describieron como el mayor operativo migratorio en la historia de Estados Unidos. Aproximadamente 3.000 agentes federales fueron desplegados en el estado a partir de diciembre como parte de la “Operación Metro Surge”.

En el transcurso de menos de tres semanas, agentes de inmigración dispararon y mataron a Renee Nicole Good , madre de tres hijos y poeta, y a Alex Pretti , una enfermera de UCI que trabajaba en el hospital de Asuntos de Veteranos de la ciudad, lo que provocó protestas en todo el país y una reacción violenta contra la administración Trump, incluso de algunos republicanos.

En la conferencia de prensa, Homan describió una serie de cambios internos destinados a reformar la operación que había suscitado preocupación por los registros sin orden judicial y la discriminación racial . Dichas reformas incluyeron cambios de personal, el despliegue de cámaras corporales, un enfoque en operaciones más específicas y una política de “tolerancia cero ante la mala conducta”.

“Como dije en mi primera conferencia de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump no me envió aquí porque las operaciones se estaban ejecutando a la perfección”, dijo. “Vine para identificar problemas e implementar soluciones para mejorar la ejecución de nuestra misión”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Controversia
Migrantes
A20

Personajes


Donald Trump

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

Cierre del espacio aéreo en EU, entre confusiones, más presiones
México supera los 9 mil casos de sarampión en 2025, con un incremento notable en varias entidades. La Secretaría de Salud reporta 28 defunciones y refuerza estrategias de prevención ante la expansión del brote.

Casos de Sarampión siguen creciendo en México; supera los 9 mil
Batalla. El actor hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal un año después de recibir la noticia.

Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer
Luego que el martes 10 de febrero se reportara la caída del sistema para agendar cita para la credencial de elector, el INE informó que restableció satisfactoriamente su sistema de comunicación.

¿Ya puedo programar cita para la credencial? INE anuncia que sistema opera con normalidad, tras caída
Actualmente, México es el epicentro de un importante brote de sarampión, que hasta el 11 de febrero cuenta con 9 mil 187 casos acumulados en 32 estados y 633 municipios.

Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme?
Cita. El intérprete de ‘Germán’ y ‘Doña Márgara’ se presentará este fin de semana en la ciudad como parte de su gira nacional, tras concluir las grabaciones de las temporadas 20 y 21 de ‘Vecinos’.

Entre ‘Germán’ y ‘Márgara’: Lalo España celebra 34 años de carrera en Saltillo
América y Rayados celebran su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras superar sus respectivas series ante Olimpia y Xelajú.

América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026