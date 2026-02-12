Gobierno de Trump pondrá fin a la controvertida operación migratoria en Minnesota

La administración Trump dijo que pondrá fin a la controvertida operación migratoria en Minnesota que provocó protestas en todo el país después de que agentes federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses en enero.

“He propuesto, y el presidente Trump ha acordado, que esta operación de aumento de tropas concluya”, declaró el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, en una conferencia de prensa el 12 de febrero. Añadió: “Esta semana ya se ha iniciado una reducción significativa de tropas y continuará durante la próxima”.

Homan dijo que permanecerá en Minnesota para supervisar la reducción, que atribuyó a la cooperación “sin precedentes” entre funcionarios federales y locales que, entre otras cosas, amplió el acceso de las autoridades de inmigración a las cárceles locales.

El anuncio marcó el fin de lo que funcionarios federales describieron como el mayor operativo migratorio en la historia de Estados Unidos. Aproximadamente 3.000 agentes federales fueron desplegados en el estado a partir de diciembre como parte de la “Operación Metro Surge”.

En el transcurso de menos de tres semanas, agentes de inmigración dispararon y mataron a Renee Nicole Good , madre de tres hijos y poeta, y a Alex Pretti , una enfermera de UCI que trabajaba en el hospital de Asuntos de Veteranos de la ciudad, lo que provocó protestas en todo el país y una reacción violenta contra la administración Trump, incluso de algunos republicanos.

En la conferencia de prensa, Homan describió una serie de cambios internos destinados a reformar la operación que había suscitado preocupación por los registros sin orden judicial y la discriminación racial . Dichas reformas incluyeron cambios de personal, el despliegue de cámaras corporales, un enfoque en operaciones más específicas y una política de “tolerancia cero ante la mala conducta”.

“Como dije en mi primera conferencia de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump no me envió aquí porque las operaciones se estaban ejecutando a la perfección”, dijo. “Vine para identificar problemas e implementar soluciones para mejorar la ejecución de nuestra misión”.