La selección femenina iraní podría enfrentarse a la cárcel y la muerte tras perder un partido de fútbol

Manifestantes australianos han sitiado un autobús turístico que transportaba jugadoras de fútbol iraníes, mientras aumentan los pedidos para que el gobierno proteja a las mujeres.

Alrededor de 50 manifestantes, algunos de ellos portando banderas del León iraní, rodearon el autobús cuando salía del estadio en Gold Coast el domingo por la noche.

La bandera iraní del León y el Sol (Shir-o-Khorshid) se utilizó antes de la Revolución Islámica de 1979 y es utilizada por los manifestantes como símbolo de resistencia contra el régimen actual.

La selección femenina ahora afronta la perspectiva de regresar a Irán después de sufrir una derrota por 2-0 contra Filipinas.

La derrota pone fin a su participación en la Copa Asiática Femenina, que estuvo marcada por la controversia después de que se negaron a cantar el himno nacional iraní el lunes.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, declaró que Australia “se solidariza” con el equipo de fútbol femenino iraní en medio de temores de que las mujeres puedan ser encarceladas o asesinadas si regresan a su país.

Miles de australianos instan al Gobierno de Albania a que actúe para proteger a las jugadoras de las Lionesses mientras juegan su último partido en Gold Coast.

El equipo femenino saludó y entonó el himno nacional iraní antes del partido del sábado por la noche, después del furor internacional por no haberlo hecho en un partido anterior.

En una petición en Change.org se pide protección urgente para las mujeres que se enfrentan a una “situación imposible”: regresar a una zona de guerra donde han sido acusadas de ser “traidoras” o arriesgarse a que sus familias en casa corran peligro si se quedan.

Estas preocupaciones son inmediatas y graves. En su partido inaugural, se informó que miembros del equipo guardaron silencio durante el himno nacional iraní, afirma la petición.

“Información fidedigna también ha suscitado preocupación por la presencia de personal vinculado al régimen en la delegación, por la prohibición de que los jugadores se muevan libremente y por la restricción de sus comunicaciones”.

La petición pide a Australia que garantice que cualquier jugador que desee buscar protección pueda hacerlo de forma segura, privada y sin interferencias de funcionarios o controladores asociados al régimen.

«Australia es la anfitriona de este torneo. Esto conlleva no solo responsabilidades logísticas, sino también morales», advierten los firmantes.

Este es el momento de un liderazgo con principios. No se debe permitir que estos jugadores vuelvan a correr peligro por haber mostrado conciencia, dignidad o miedo en público.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dijo al programa Insiders de la cadena ABC que “se solidariza” con los hombres y mujeres de Irán.

Ha sido realmente conmovedor para los australianos verlos en Australia y el intercambio de camisetas entre las Matildas y ellos fue, creo, un momento muy evocador. Fue un reflejo de la solidaridad y de cómo el deporte nos une, dijo.

“Sabemos que este régimen ha asesinado brutalmente a muchos de sus propios compatriotas. Sabemos que este régimen ha oprimido brutalmente a muchas mujeres iraníes y nos solidarizamos con los hombres y mujeres de Irán, en particular con las mujeres y niñas iraníes”.

“No quiero entrar en comentarios sobre la selección femenina iraní”.

Jugadores asesinados por el régimen

El equipo ya ha perdido a una jugadora nacional, Zahra Azadpour, de 27 años, que fue asesinada a tiros por las fuerzas de la República Islámica en enero mientras protestaba en Karaj, en el centro-norte de Irán.

Otra persona, Sabha Rashtian, árbitra de fútbol de 23 años, fue asesinada a tiros mientras protestaba en Isfahán.

Raha Pourbakhsh, periodista deportiva de Iran International TV, dijo que las mujeres estaban bajo presión del régimen mientras viajaban en Australia.

“Los han amenazado con terminar con sus carreras y también con ir a la cárcel”, dijo Pourbakhsh al podcast The Sports Ambassador.

“Les han intervenido los teléfonos, han obligado a los jugadores a firmar fuertes acuerdos de fianza asegurándoles a las autoridades que no se convertirían en refugiados en Australia y que no solicitarían asilo.

“También les han dicho que deben cantar el himno nacional y también mostrar alegría y felicidad si marcan un gol para demostrar que todo está normal”.

Fuentes cercanas al equipo han dicho a medios internacionales que buscar asilo en Australia no es una opción para la mayoría de los jugadores, porque sus familias están bajo amenaza en Irán.

Mandato claro para actuar

La activista de derechos humanos iraní-australiana Tina Kordostrami dijo a news.com.au que la FIFA, el organismo rector del deporte, tenía un mandato claro para actuar.

“Los jugadores tienen visas hasta finales de marzo. No tienen que salir el domingo”, dijo.

El régimen claramente controla a estas chicas. La FIFA tiene una responsabilidad aquí. Eso está dentro de sus propios protocolos.

El gobierno australiano necesita encontrar un espacio seguro para poder hablar con la gente. Tienen los teléfonos intervenidos.

Piden ofrecer asilo a las mujeres

El domingo, el líder de la oposición, Julian Leeser, dijo que estaba preocupado por las graves amenazas que se habían recibido contra el equipo de fútbol femenino iraní.

“Dadas las graves amenazas, a los miembros del equipo iraní se les debería ofrecer asilo si lo desean”, dijo.

En agosto de 2021, el ex capitán de los Socceroos y defensor de los derechos humanos Craig Foster desempeñó un papel clave en la evacuación de más de 75 futbolistas y atletas afganas y sus familias de Kabul tras la toma del poder de los talibanes.

En ese caso, Australia organizó visas y un paso seguro para el equipo.

“Todo el mundo está al tanto de la situación”, dijo Foster a news.com.au.

La seguridad de cada miembro del equipo y sus familias es lo más importante. Por eso, todos comprenden la sensibilidad del asunto.

¿Por qué no cantaron el himno nacional?

La selección nacional femenina de fútbol de Irán, apodada las Leonas, acaparó titulares internacionales cuando no cantó el himno nacional antes de su partido contra Corea del Sur en Gold Coast el lunes.

El incidente fue interpretado como una protesta silenciosa contra el régimen de la República Islámica en medio de informes de que los teléfonos de las mujeres están intervenidos y sus familias están bajo amenaza si solicitan asilo en Australia.

Pero el jueves por la noche, cantaron y saludaron siguiendo las órdenes del régimen en su segundo partido de la fase de grupos contra las anfitrionas Matildas.

Kordostrami dijo que una amenaza hecha en la televisión controlada por el Estado en su país natal fue alarmante y aterradora para las jóvenes.

Técnicamente, la AFP puede impedir que alguien sea expulsado forzosamente de Australia. Si las jóvenes dicen que no quieren irse, el gobierno puede intervenir», dijo.

La FIFA tiene que intervenir ya. Necesitamos abrirnos paso hacia ellos.

La amenaza de los ‘traidores de la guerra’

Se cree que a las Leonas les dijeron que el plan es llevarlas en avión a Turquía antes de enviarlas de regreso a Irán en autobuses, mientras las bombas caen sobre Teherán.

Pero la amenaza inmediata no es sólo la guerra, sino también las familias que quedaron atrás.

La preocupación por las jóvenes aumentó después de que la emisora estatal de la República Islámica de Irán transmitiera un clip del presentador Mohammad Reza Shahbazi llamando a las jugadoras en respuesta a su silencio durante el himno el lunes.

En tiempos de guerra, los traidores deben ser castigados con mayor severidad. Cualquiera que dé un solo paso contra el país durante la guerra debe enfrentar consecuencias más severas, afirmó.

Sin trato preferencial

Anteriormente, el ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Matt Thistlethwaite, dijo que Australia no tenía planes de ofrecer a los atletas un “trato preferencial”.

“Deben cumplir todas las condiciones para la visa y eso incluye un control de seguridad y un control de salud”, dijo el domingo.

“Por lo tanto, no se concederán circunstancias especiales a nadie que compita en la Copa Asiática Femenina.

“Se aplicarán las reglas normales que se aplican a la concesión de visas en Australia, incluidos esos importantes controles de seguridad”.

