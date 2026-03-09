Putin declara su ‘apoyo inquebrantable’ al nuevo líder supremo de Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró su “apoyo inquebrantable” a Irán al felicitar al ayatolá Mojtaba Khamenei por su elección como nuevo líder de la República Islámica.

Putin envió un telegrama a Jamenei, el hijo del asesinado líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, el lunes, prometiendo que el Kremlin seguiría siendo un “socio confiable” de Irán en medio de la guerra en curso.

“En un momento en que Irán se opone a la agresión armada, su mandato en este alto cargo requerirá sin duda gran coraje y dedicación”, afirma el mensaje de Putin.

“Estoy seguro de que continuarás honorablemente la obra de tu padre y unirás al pueblo iraní”.

Jamenei, quien ya ha sido desestimado por el presidente Trump como un “peso ligero”, fue elegido como el nuevo líder del régimen tan solo ocho días después de que su padre de 86 años muriera en ataques estadounidenses e israelíes contra su complejo en Teherán, mientras comenzaba la Operación Furia Épica.