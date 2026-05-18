El exdirector de la CIA y secretario de Defensa, Robert Gates, predice que China no invadirá Taiwán en un futuro próximo

“No creo que quieran entrar y atacar Taiwán. No quieren destruir las fábricas de chips que pretenden controlar”, declaró Gates, ahora rector del College of William & Mary en Virginia, al programa “Face The Nation” de CBS News, añadiendo que creía que China preferiría ejercer el control mediante “una transición al estilo de Hong Kong a lo largo del tiempo”.

El exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa, Robert Gates, predijo el domingo que las probabilidades de que China invada Taiwán eran “bastante bajas, sobre todo en los próximos años”, a pesar de la retórica belicosa del presidente chino Xi Jinping hacia la isla autónoma.

Las sucesivas administraciones estadounidenses han señalado el año 2027 como aquel en el que la República Popular China habría acumulado suficientes recursos militares para lanzar un posible ataque masivo contra Taiwán, y un informe del Pentágono publicado en diciembre del año pasado concluyó que el Ejército Popular de Liberación de Pekín “sigue perfeccionando múltiples opciones militares para forzar la unificación de Taiwán por la fuerza bruta”.

“Esas opciones incluyen, las más peligrosas, una invasión anfibia, un ataque con potencia de fuego y, posiblemente, un bloqueo marítimo”.

Gates declaró el domingo que tenía menos certeza sobre las capacidades militares de China.

«Hoy en día no hay ni un solo general o almirante chino con un solo día de experiencia en combate», le dijo a la presentadora Margaret Brennan. «La última vez que estos tipos lucharon fue en 1979 contra los norvietnamitas; los vietnamitas les dieron una buena paliza. Xi ha destituido a todos estos generales. Ahora no quedan generales en la Comisión Militar Central, que supervisa todo. Ha destituido —y están condenados a muerte— a sus dos últimos ministros de Defensa».

“Así que no creo que tenga mucha confianza en este ejército ahora mismo, y lleva luchando contra la corrupción en sus fuerzas armadas desde que se convirtió en presidente de China [en 2013]. Por lo tanto, no estoy seguro de que piense que su ejército es el mejor del mundo.”

A pesar de su escepticismo, Gates advirtió que China es un adversario diferente a cualquier otro con el que Estados Unidos haya tratado antes.

“Nunca nos hemos enfrentado a un país, al menos desde el Imperio Británico, con mayor capacidad manufacturera e industrial que Estados Unidos”, afirmó.

“Tampoco nos hemos enfrentado a un país tan avanzado tecnológicamente como nosotros: nos supera en algunos aspectos, nos supera en otros y en muchos más estamos prácticamente a la par. Por lo tanto, nos enfrentamos a un adversario más poderoso, con más instrumentos de poder no militares, que cualquier otro al que nos hayamos enfrentado, sin duda más que la Unión Soviética”.

China reclama la soberanía sobre Taiwán desde que los nacionalistas derrotados de Chiang Kai-shek huyeron allí tras la Guerra Civil China en 1949. La política estadounidense de “Una sola China”, vigente desde finales de la década de 1970, reconoce las reivindicaciones de Pekín, pero no toma postura al respecto, al tiempo que evita abogar por la independencia de Taiwán.

El tema ocupó un lugar central en la cumbre que el presidente Trump mantuvo la semana pasada con el presidente chino Xi Jinping. El mandatario de Pekín advirtió que «la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán enfrentamientos e incluso conflictos, lo que pondrá en grave peligro toda la relación».

El secretario de Estado, Marco Rubio, restó importancia a la retórica y declaró el jueves en el programa “NBC Nightly News with Tom Llamas” que el tema de Taiwán “se planteó. Siempre lo mencionan desde su perspectiva. Siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a otros temas”.

El presidente Trump está decidiendo si seguir adelante con la venta de armas a Taipéi por valor de 14.000 millones de dólares, una transacción que Gates dijo que debería llevarse a cabo, aunque advirtió: “Hay un enorme retraso en la entrega de armas que hemos vendido a Taiwán y que no hemos podido entregar porque no tenemos los suministros, así que si se ofrecen otros 14.000 millones de dólares, ¿se añadirá eso simplemente a ese retraso, o hay alguna manera de hacer llegar estas armas a los taiwaneses?”.