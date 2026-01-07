La vida de Konstantin Rudnev está en riesgo debido a su estado de salud en prisión

El caso de Konstantin Rudnev , que ha cobrado notoriedad en Argentina, está atrayendo creciente atención a nivel internacional por las inquietudes sobre su deterioro físico y las condiciones de su detención. Lo que inició como un proceso judicial nacional ahora involucra a organismos globales de derechos humanos. Mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recibido las denuncias presentadas por la defensa de Rudnev y están analizando el caso, con énfasis en la duración de la prisión preventiva, el acceso a atención médica adecuada y el impacto en su salud. Organizaciones de derechos humanos y estos organismos internacionales monitorean la situación, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la salud y el debido proceso en detenciones preventivas extendidas (prorrogada hasta abril de 2026). El caso ha colocado aspectos del proceso judicial argentino bajo observación nacional e internacional en materia de derechos humanos. ALERTAS POR SU GRAVE ESTADO DE SALUD En marzo de 2025, Konstantin Rudnev fue detenido en el aeropuerto de Bariloche, Argentina. Su familia, defensa y especialistas han alertado sobre un deterioro progresivo desde su detención. Informes médicos incorporados al expediente, como los de octubre de 2025 elaborados por especialistas, alertan sobre un deterioro progresivo: Rudnev ha perdido más de 30 kilos desde su detención en marzo de 2025, sufre fibrosis pulmonar, asma y problemas neurológicos, y requiere estudios y tratamientos que, según su defensa, no se han facilitado adecuadamente en el penal de Rawson. Su entorno y abogados destacan que estas condiciones ponen en riesgo su vida, y piden medidas humanitarias como traslados médicos o arresto domiciliario. La prisión preventiva fue prorrogada hasta el 3 de abril de 2026. La defensa solicitó medidas alternativas, como arresto domiciliario por razones humanitarias y médicas, pero el juez mantuvo la detención en el penal de máxima seguridad de Rawson, argumentando la complejidad de la causa. ELENA MAKAROVA: LA PRESUNTA VÍCTIMA QUE NIEGA SERLO

Uno de los puntos centrales del caso son las presuntas víctimas identificadas por la fiscalía. Entre ellas figura Elena Makarova, inicialmente presentada como víctima en el expediente. Sin embargo, la propia Makarova ha declarado públicamente —en su testimonio en Cámara Gesell y en publicaciones difundidas a través de un blog en Facebook titulado “ La mujer habla. Elegí decir la verdad ”— que no se considera víctima de Konstantin Rudnev ni de ningún delito relacionado con trata de personas o explotación. Afirma que no conoce personalmente a Rudnev y que se movió con libertad durante su estadía en Bariloche, acompañada por una amiga. Además, Makarova ha denunciado haber sufrido presiones por parte de la fiscalía, aislamiento en refugios estatales tras su parto (con restricciones de comunicación y retención de documentos), y maltrato institucional que afectó tanto a ella como a su hijo recién nacido durante varios meses. Por estos hechos, presentó una querella penal contra los fiscales intervinientes, acusándolos de abuso de autoridad y violencia institucional. La defensa de Rudnev destaca este testimonio como un elemento clave que cuestiona la hipótesis central de la acusación, aunque no impidió la prórroga de la prisión preventiva. PERITAJE: LOS ‘ESTUPEFACIENTES’ NO FUERON CONFIRMADOS Otro aspecto controvertido del caso son las sustancias incautadas durante los allanamientos. Los peritajes oficiales realizados por Gendarmería Nacional (octubre/noviembre 2025) descartaron la presencia de drogas ilícitas —como cocaína, MDMA, fentanilo u otras sustancias psicoactivas prohibidas— en las pastillas, hongos y muestras analizadas. Inicialmente, tests orientativos habían dado positivo para clorhidrato de cocaína en algunas pastillas, pero los análisis definitivos resultaron negativos. Más allá de este resultado, que debilitó la hipótesis narcótica, la causa principal por trata de personas y explotación sigue en pie, y la prisión preventiva de Rudnev fue prorrogada hasta abril de 2026 por la complejidad de la investigación. La defensa argumenta que, con avances como este peritaje y otras elementos que cuestionan la acusación, la prolongada detención preventiva sin elevación a juicio afecta gravemente los derechos de Rudnev, especialmente considerando su deteriorado estado de salud. ¿QUIÉNES LLEVAN EL CASO? Según los documentos procesales, por la parte acusadora intervienen: el fiscal federal Fernando Oscar Arrigo, su asistente Tomás Labal, así como Gustavo Javier Rebora y Rodrigo Nicolás Treviranus. La defensa de Konstantin Rudnev está encabezada por el abogado Carlos Broitman y su equipo. Ellos han impugnado la prórroga de la prisión preventiva y las denegaciones a los pedidos de exámenes médicos especializados, traslados para tratamientos y medidas alternativas como arresto domiciliario por razones humanitarias.

DETERIORO DE LA SALUD Y RECOMENDACIONES MÉDICAS Konstantin Rudnev padece fibrosis pulmonar avanzada, diagnosticada previamente, junto a otras afecciones como hipertensión descontrolada, asma, episodios de asfixia nocturna y posibles alteraciones neurológicas, según informes médicos incorporados al expediente judicial. Desde su detención en marzo de 2025, su estado de salud ha mostrado un deterioro progresivo: ha perdido más de 30 kilos, sufre crisis respiratorias frecuentes, desmayos y dificultades para caminar sin ahogarse, agravados por las condiciones en el penal de Rawson (falta de ventilación adecuada, exposición al humo de cigarrillos y barrera idiomática que complica la administración de medicamentos). Los especialistas argentinos Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, elaboraron informes en octubre de 2025 que recomiendan de manera urgente: Hospitalización en un centro de alta complejidad en Buenos Aires (como el Sanatorio Otamendi y Miroli, Instituto del Diagnóstico, Sanatorio FLENI o el propio Hospital de Clínicas). Realización de estudios pendientes (espirometría, DLCO, evaluaciones cardiológicas y neurológicas) y tratamiento interdisciplinario. Señalan que el penal de Rawson no cuenta con los recursos ni el personal necesario para atender su cuadro clínico.