Lanza del Sur intercepta embarcación de presunto narcotráfico

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Lanza del Sur intercepta embarcación de presunto narcotráfico
    Interceptan embarcación de presunto narcotráfico en el océano Pacífico Vanguardia

El operativo Comando del Sur de los Estados Unidos ha interceptado a más de 50 embarcaciones y ha terminado con la vida de al menos 194 personas

El 26 de mayo se reportó que nuevamente los Estados Unidos han interceptado una presunta ‘narcolancha’ en el océano Pacífico con dirección a su territorio.

El informe fue compartido por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos a través de su cuenta oficial de X. El operativo compartió un metraje que muestra a la embarcación ser interceptada por un misil cinético. El ataque resultó en la muerte de un hombre, pero sobrevivieron dos personas.

El Comando Sur, instalado en vigilar los posibles movimientos de organizaciones criminales al sur de Estados Unidos, informó a la Guardia Costera para proceder con la búsqueda y arresto de los sobrevivientes.

La operación ‘Lanza del Sur’, gestionada por el general. Francis L. Donovan, ha terminado con la vida de un aproximado de 194 personas, tras interceptar a diversas embarcaciones, presuntamente, movilizadas por organizaciones criminales, consideradas por la administración de Trump como ‘terroristas’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-y-sspc-aseguran-mas-de-54-mil-litros-de-precursores-quimicos-en-el-puerto-de-manzanillo-GJ20922747

Las operaciones de Lanza del Sur destacaron desde septiembre del 2025 y han mantenido su curso, a pesar de la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien se le atribuyó liderazgo en el narcotráfico internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Antiterrorismo
Bombardeos
Narcotraficantes

Localizaciones


Estados Unidos
Sudamérica

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum presentó iniciativa para mover la elección del poder judicial del 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como a nivel local.

Aprueban reforma al Poder Judicial para aplazar elección de jueces

Citan como imputada a Maru Campos por el presunto secuestro de Javier Corral

FGR cita por segunda vez a Maru Campos
Morena presenta imputaciones en contra de Maru Campos

Legisladores de Morena buscan imputar juicio político en contra de Maru Campos
La iniciativa enviada y recibida el lunes, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas.

Plantea Tamaulipas adelantar Ley contra nepotismo

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázares acudió al citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la investigación por Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Senador Enrique Inzunza acude a comparecer en la FGR de Sinaloa
El UAW criticó la enorme disparidad en la producción, señalando que mientras EE. UU. fabrica 61 autos por cada 100 que vende, México produce 249 vehículos por cada 100 vendidos en su territorio.

Pide sindicato que EU se retire del T-MEC si no hay cambios en el sector automotriz
La nueva acusación contra el expresidente venezolano se formula, tras las dudas en torno a la viabilidad de los cargos presentados al ser detenido en enero por las fuerzas estadounidenses.

EU abre en Miami una segunda pesquisa criminal contra Maduro
La línea 1 con estación terminal Exposición puede ser una opción que conduce de forma directa a las puertas del estadio.

Monterrey recibe el Mundial con un estadio de vanguardia, calor abrasador y carne asada