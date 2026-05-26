Lanza del Sur intercepta embarcación de presunto narcotráfico
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El operativo Comando del Sur de los Estados Unidos ha interceptado a más de 50 embarcaciones y ha terminado con la vida de al menos 194 personas
El 26 de mayo se reportó que nuevamente los Estados Unidos han interceptado una presunta ‘narcolancha’ en el océano Pacífico con dirección a su territorio.
El informe fue compartido por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos a través de su cuenta oficial de X. El operativo compartió un metraje que muestra a la embarcación ser interceptada por un misil cinético. El ataque resultó en la muerte de un hombre, pero sobrevivieron dos personas.
El Comando Sur, instalado en vigilar los posibles movimientos de organizaciones criminales al sur de Estados Unidos, informó a la Guardia Costera para proceder con la búsqueda y arresto de los sobrevivientes.
La operación ‘Lanza del Sur’, gestionada por el general. Francis L. Donovan, ha terminado con la vida de un aproximado de 194 personas, tras interceptar a diversas embarcaciones, presuntamente, movilizadas por organizaciones criminales, consideradas por la administración de Trump como ‘terroristas’.
Las operaciones de Lanza del Sur destacaron desde septiembre del 2025 y han mantenido su curso, a pesar de la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien se le atribuyó liderazgo en el narcotráfico internacional.