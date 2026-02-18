Legisladores estadounidenses exigen rendición de cuentas por adolescente palestino-estadounidense detenido en Israel

Quince miembros del Congreso han escrito a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, exigiendo saber qué medidas ha tomado Estados Unidos en respuesta al maltrato de un adolescente palestino-estadounidense que pasó nueve meses detenido en Israel.

La carta, encabezada por el senador Peter Welch se centra en el caso de Mohammed Ibrahim, un residente de Florida que tenía 15 años cuando los soldados israelíes lo arrestaron durante una redada en la casa de su familia en Cisjordania en febrero de 2025. Fue acusado de arrojar objetos a vehículos en movimiento antes de ser liberado el 27 de noviembre tras una declaración de culpabilidad y una sentencia suspendida, y fue llevado directamente al hospital a su regreso.

El joven de 16 años en ese momento tenía un peso muy bajo, había perdido aproximadamente un tercio de su peso corporal y había sufrido una infección de piel por sarna unos meses después de su detención, dijo el Departamento de Estado a su familia en ese momento.

Mohammed dijo a sus familiares y a funcionarios consulares de Estados Unidos que él y otros menores palestinos detenidos en la misma celda fueron golpeados, amenazados, rociados con gas pimienta y se les negó alimentación adecuada y atención médica durante su detención.

En una entrevista con el grupo de defensa Defensa de los Niños Internacional – Palestina mientras aún estaba detenido, Mohammed describió que recibía tres pequeños trozos de pan y una cucharada de yogur para el desayuno, sin que le proporcionaran cena.

“Ha habido un caso tras otro de palestinos, incluyendo cientos de niños, atrapados en el sistema de justicia militar israelí, donde no solo se les niegan los derechos básicos al debido proceso, sino que también se les somete a abusos físicos y psicológicos sistemáticos”, escribieron los legisladores en la carta del 16 de febrero. “Si bien estos abusos nunca son permisibles, nos preocupa especialmente que los casos de abuso de ciudadanos estadounidenses en Cisjordania se investiguen a fondo y que los responsables sean llevados ante la justicia”.

La carta plantea tres preguntas a Rubio: si los funcionarios del Departamento de Estado se han reunido con Mohammed desde su liberación para escuchar su relato directamente, si Washington ha pedido a Israel que realice una investigación imparcial sobre el trato dado a Ibrahim y sus compañeros detenidos, y si algún miembro del personal militar o penitenciario israelí ha sido considerado responsable.

Esto también surge tras lo que los legisladores describen como una respuesta insatisfactoria a una carta enviada inicialmente a Rubio en octubre. La respuesta original de diciembre, firmada por el funcionario Paul Guaglianone, reconocía la liberación de Mohammed, pero no abordaba las preocupaciones planteadas en la carta.

El caso atrajo la atención generalizada por primera vez después de que se expusiera la difícil situación de Ibrahim en julio de 2025. Más de 100 organizaciones estadounidenses de derechos humanos, religiosas y de la sociedad civil exigieron la liberación de Mohammed en agosto pasado, y el Departamento de Estado asignó un oficial de caso específico en septiembre. Su familia afirmó que prácticamente no tuvo contacto directo con él durante su detención, y que dependía de los funcionarios de la embajada estadounidense para obtener información actualizada.

La carta más reciente obtuvo las firmas de los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Ron Wyden, Chris Van Hollen, Jeffrey Merkley y Brian Schatz, junto con miembros de la Cámara de Representantes como Rashida Tlaib, Jerry Nadler, Jim McGovern y Maxwell Frost.

Los legisladores también mencionaron la muerte de Walid Ahmad, un joven de 17 años que compartía celda con Mohammed y nunca fue acusado de ningún delito. Según informes, la autopsia reveló signos de desnutrición prolongada, colitis sin tratar, lesiones compatibles con traumatismo cerrado y sarna.

“Este tipo de abuso, que se ha vuelto común en Cisjordania y en las instalaciones penitenciarias israelíes, debe terminar”, escribieron los legisladores.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.