Continúa la búsqueda de nueve esquiadores desaparecidos tras una avalancha en EU

Nueve esquiadores siguen desaparecidos tras una avalancha que arrasó la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada de California. Las autoridades informaron que otros seis esquiadores que habían quedado varados fueron rescatados.

La avalancha ocurrió a unas 10 millas al norte del lago Tahoe alrededor de las 11.30 a. m. del martes, envolviendo a un grupo de esquiadores de travesía, incluidos cuatro guías y 11 clientes.

La oficina del sheriff del condado de Nevada informó en una publicación de Facebook el martes por la noche que los seis sobrevivientes rescatados se habían refugiado en un refugio improvisado, construido en parte con lonas impermeables. La oficina se comunicó con los rescatistas mediante radiobalizas y mensajes de texto.

Debido a las condiciones climáticas extremas, el personal de rescate tardó varias horas en llegar sano y salvo a los esquiadores y trasladarlos a un lugar seguro, donde fueron evaluados médicamente por los bomberos de Truckee. Dos de los seis esquiadores fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

“La búsqueda continúa, a la espera de las condiciones meteorológicas”, añadió el comunicado. La oficina del sheriff revisó el número de personas en el grupo a 15, en comparación con una estimación previa de 16.

Los informes indican que, si los nueve esquiadores desaparecidos fallecieran, la avalancha se clasificaría entre las más mortíferas registradas en Estados Unidos. Las condiciones en la zona esta semana, con fuertes nevadas, vientos fuertes y baja visibilidad, han creado lo que los científicos del Laboratorio de Nieve de la Sierra Central han calificado como algunas de las peores condiciones que la región ha experimentado en años.

El Sierra Sun informó que se habían enviado equipos de rescate de esquí desde la estación de esquí Boreal Mountain y el centro de aventuras Alder Creek de Tahoe Donner para ayudar a los sobrevivientes. La oficina del sheriff indicó que 46 socorristas se habían unido a la búsqueda.

El centro de información sobre avalanchas de Colorado ha contabilizado seis muertes por avalanchas en Estados Unidos en lo que va de temporada. Indica que las avalanchas se han cobrado un promedio de 27 vidas en la última década en Estados Unidos.

La avalancha del martes cerca de Truckee, California , ocurrió durante una alerta de tormenta invernal para gran parte del norte de California, con pronósticos de fuertes nevadas en las zonas más altas de la Sierra Nevada. La localidad de Soda Springs, cerca de donde se produjo la avalancha, registró al menos 76 cm de nieve en un período de 24 horas, según el Soda Springs Mountain Resort.

Las condiciones peligrosas fueron causadas por la rápida acumulación de nieve sobre capas frágiles de manto de nieve, sumada a vientos huracanados.

El centro de avalanchas de Sierra emitió una alerta antes del amanecer del martes, advirtiendo de un “alto peligro de avalanchas” en la zona de esquí, según informó la oficina del sheriff. El centro registra otros cinco incidentes de avalanchas en lo que va de temporada, con seis fallecidos.

“Es particularmente peligroso en el interior del país en este momento simplemente porque estamos en el punto más álgido de la tormenta”, dijo Brandon Schwartz, pronosticador principal de avalanchas del Centro de avalanchas de Sierra del Bosque Nacional Tahoe, a Associated Press.

Steve Reynaud, un pronosticador de avalanchas del Bosque Nacional Tahoe del centro de avalanchas Sierra, dijo que los esquiadores estaban en el último día de una caminata de esquí de travesía de tres días, que tuvieron contacto con personas en el terreno en el área.

Reynaud dijo a la AP que los esquiadores pasaron dos noches en refugios en un viaje que requirió navegar por “terreno montañoso accidentado” por hasta 4 millas mientras llevaban consigo toda la comida y los suministros.

Russell Greene, capitán del sheriff del condado de Nevada, dijo que las autoridades habían sido notificadas sobre la avalancha por la compañía de excursiones de esquí que dirigió la expedición.

“No creo que haya sido una decisión inteligente”, dijo Greene a la AP sobre la decisión de una empresa de esquí de llevar a clientes que pagan por esquiar a zonas rurales en esas condiciones, y agregó: “pero aún no conocemos todos los detalles”.

Reuters informó que la zona alrededor de Castle Peak, una montaña de 2750 metros al norte de Donner Summit, es un popular destino de esquí de travesía. La cumbre recibe su nombre de la infame expedición de Donner, un grupo de pioneros que recurrieron al canibalismo tras quedar atrapados allí durante el invierno de 1846-1847.

Gavin Newsom, el gobernador de California, fue informado sobre la avalancha y las autoridades estatales estaban “coordinando un esfuerzo de búsqueda y rescate con todo el personal” junto con los equipos de emergencia locales, dijo la oficina del gobernador el X.