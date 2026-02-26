Legisladores ucranianos advierten que el referéndum para ceder territorio a Putin fracasaría

Los ucranianos rechazarían abrumadoramente cualquier referéndum que ceda territorio a cambio de la “paz” con Rusia, advirtieron el miércoles los legisladores de Kiev, argumentando que nadie cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, cumpla su palabra y ponga fin a su invasión.

Kira Rudik, miembro del parlamento de Ucrania por el partido opositor de centroderecha Holos, dijo que la cuestión central es la confianza, que, agregó, es inexistente en su país después de 12 años de guerra y otras atrocidades.

TE PUEDE INTERESAR: El grupo de extrema derecha Base se atribuye asesinatos en Ucrania en medio de interrogantes sobre vínculos con Rusia

“La pregunta que nos hacemos constantemente es: ¿quién o qué garantizará que Putin cumpla su parte del trato?”, declaró Rudik. “Sabemos con certeza que desde 2014, cuando Rusia nos atacó por primera vez , Putin nunca ha cumplido su parte del trato”.

Ivanna Klympush-Tsintsadze, representante de otro partido de la oposición, Solidaridad Europea, coincidió en que el objetivo de Rusia es “garantizar que seamos inexistentes, y eso sólo alimentará su apetito de atacar de nuevo”.

“Actualmente, los datos sociológicos muestran que la mayoría de la población ucraniana no está dispuesta a ceder en ninguna parte del territorio ucraniano”, dijo. “¿Y por qué? Porque sabemos que eso no detendrá a la Federación Rusa. No pondrá fin a la guerra”.

A medida que la administración Trump ha intentado negociar un cese del fuego y varios marcos para acuerdos de paz, ha aumentado la presión sobre Kiev para que considere compromisos territoriales después de cuatro años de conflicto a gran escala.

En la Verkhovna Rada, como se conoce al parlamento de Ucrania, Rudik dijo que los legisladores entienden que cualquier acuerdo que parezca una capitulación enfrentaría una feroz resistencia pública .

“El final de la guerra”, dijo, “es cuando Rusia esté debilitada hasta el punto en que no pueda continuar”.

Para lograrlo, argumentó Rudik, Occidente debería intensificar su apoyo a Ucrania, basándose en sanciones, ayuda humanitaria y municiones.

“Estuvimos muy bien; superamos las expectativas defendiéndonos”, dijo. “Denos un cambio más y cambiaremos el juego”.

Ucrania ha pasado por “decenas de supuestos ceses del fuego que Rusia siempre ha roto”, añadió Rudik. “No había forma de quejarse con todo el mundo ni de defendernos adecuadamente”.

Otro factor del escepticismo ucraniano es el incumplimiento por parte de Estados Unidos y el Reino Unido de sus obligaciones en el Memorando de Budapest de 1994 , en el que prometieron proteger a Ucrania de la invasión rusa a cambio de que Kiev renunciara a su arsenal nuclear.

Aunque Estados Unidos ahora ha prometido garantías de seguridad no específicas (diciendo que ayudaría a Ucrania si Rusia intenta volver a invadir después de un acuerdo de paz que implica la rendición del Donbás por parte de Kiev), los ucranianos ya no creen que eso suceda.

“La única garantía de seguridad para prevenir los ataques rusos es que nos unamos, asegurando la derrota estratégica de Rusia y la adhesión de Ucrania a la OTAN”, declaró Klympush-Tsintsadze. “Es la vía más económica, fácil y eficaz”.

“La única razón por la que Rusia no quiere a Ucrania en la OTAN es porque quiere atacar de nuevo”.

Aunque los negociadores estadounidenses afirman que Rusia detendría su invasión si recibiera aproximadamente el 15% del Donbass que no ocupa, el propio Kremlin no ha hecho esa promesa.

Rusia reclamó los territorios ucranianos de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia tras su invasión de febrero de 2022, incorporándolos ilegalmente a su constitución.

El actual acuerdo negociado por Estados Unidos congelaría la línea del frente, lo que significa que tanto Rusia como Ucrania conservarían el territorio que ocupan en Kherson y Zaporizhia, mientras que Kiev entregaría toda su tierra fuertemente fortificada en Donetsk y Luhansk.

Incluso si ese acuerdo satisficiera temporalmente a Rusia, advirtió Rudik, es probable que el Kremlin vuelva a ocuparse del resto de Zaporiyia y Kherson.

En dos o tres años, Putin, o quien lo suceda, dirá: ‘¿Saben qué? Hemos cambiado de opinión. Vamos a volver’’, advirtió Rudik.

“Si la pregunta es si Ucrania entrega el Donbás y Putin promete no atacar de nuevo , la gente aquí no lo creerá”.

Un referéndum formulado de esa manera probablemente fracasaría en las urnas, argumentó, porque los ucranianos solo verían riesgo sin garantías creíbles.

“¿Qué hay al otro lado?”, preguntó Rudik. “¿La palabra de Putin? Lo dudo mucho”.

Rudik cuestionó el grado de compromiso de los estadounidenses y del resto de Occidente con la seguridad de Ucrania si Rusia volviera a invadirla.

“Las promesas de seguridad que prometen apoyo militar si Rusia ataca de nuevo básicamente significan que, si Rusia nos ataca, esos países entrarán en guerra con Rusia”, dijo. “¿Está alguien realmente dispuesto a hacer eso?”

Para Klympush-Tsintsadze, los objetivos a largo plazo de Putin nunca han sido sólo asegurar el Donbás para Rusia, sino reconstruir la Unión Soviética y expandirse más allá de ella.

“Ni siquiera tenemos que inventarlo; simplemente escuchamos lo que dice Putin”, dijo. “No ha cambiado sus planes. En diciembre de 2021, lo dejó claro: quiere volver a las fronteras de la Guerra Fría y reclamar el derecho a controlar toda Europa Central.

“Se trata de destruir el espacio de prosperidad, desarrollo y