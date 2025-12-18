León XIV nombra al obispo Ronald Hicks, como nuevo arzobispo de Nueva York, ¿qué implica?

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV realizó el jueves su nombramiento más importante en Estados Unidos hasta la fecha al nombrar a un compatriota de Chicago como el próximo arzobispo de Nueva York, para liderar una de las arquidiócesis más grandes de Estados Unidos mientras navega las relaciones con el gobierno de Donald Trump y su represión migratoria. El obispo Ronald Hicks, actual obispo de Joliet, Illinois, reemplaza al cardenal Timothy Dolan, una figura conservadora prominente en la jerarquía católica de Estados Unidos, quien se retira. Hicks asume el cargo después de que Dolan finalizó la semana pasada un plan para establecer un fondo de 300 millones de dólares destinado a compensar a las víctimas de abuso sexual que demandaron a la arquidiócesis. TE PUEDE INTERESAR: Llega la navidad al Vaticano con el encendido de su árbol de 25 metros Hicks abordó el asunto durante su conferencia de prensa el jueves. “Como Iglesia, nunca podemos descansar en nuestros esfuerzos por prevenir el abuso, proteger a los niños y cuidar a los sobrevivientes”, dijo. “Aunque este trabajo es desafiante, difícil y doloroso, espero que continúe ayudando en las áreas de responsabilidad, transparencia y sanación”. Dolan presentó su renuncia en febrero, como se requiere al cumplir 75 años. Pero el Vaticano a menudo espera para hacer cambios importantes de liderazgo en las diócesis si hay litigios de abuso pendientes u otros asuntos de gobernanza que necesitan ser resueltos por el obispo saliente. Sin embargo, el traspaso representa un nuevo capítulo significativo para la Iglesia católica en Estados Unidos, que está forjando una nueva era con León, nacido en Chicago, como el primer papa estadounidense. León y la jerarquía estadounidense ya se han mostrado dispuestos a desafiar al gobierno de Trump en temas de inmigración y otros asuntos, y Hicks está considerado como un obispo muy al estilo de León. “Acepto este nombramiento con humildad y un corazón abierto”, expresó Hicks. “Pido su apoyo y sus oraciones, y pido a Dios que nos apoye como siempre”. Al referirse a Hicks como “un regalo anticipado de Navidad para la Arquidiócesis”, Dolan dijo que no conocía a Hicks antes de que fuera elegido como su sucesor. “La última semana, desde que me enteré, he llegado a conocerlo, y ya lo amo, lo aprecio y confío en él”. UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES Hicks, de 58 años, creció en South Holland, Illinois, a poca distancia de la casa suburbana de Chicago donde creció León, antes Robert Prevost. Al igual que Prevost, quien pasó 20 años como misionero en Perú, Hicks trabajó durante cinco años en El Salvador dirigiendo un programa de orfanatos administrado por la Iglesia que operaba en nueve países de América Latina y el Caribe. Hicks dijo que estaba emocionado por conocer el área de Nueva York y a las personas que viven allí, pero señaló en broma que necesitaba hacer una declaración controvertida: “Soy fan de los Cachorros y me encanta la pizza de masa gruesa”, un homenaje a sus raíces en Chicago.

"Tomar un nuevo puesto como arzobispo de Nueva York es una responsabilidad enorme, pero puedo decir sinceramente que el obispo Hicks está a la altura de la tarea", dijo el reverendo Eusebius Martis, quien conoce a Hicks desde mediados de la década de 1980 y trabajó con él en el Seminario Mundelein, el seminario arquidiocesano de Chicago. Dijo que Nueva York tenía suerte de tenerlo. "Es un hombre maravilloso, siempre atento y considerado con las necesidades de los seminaristas", dijo Martis, profesor de teología sacramental en el Instituto Pontificio Litúrgico de Sant'Anselmo, la Universidad Benedictina en Roma, en un correo electrónico. En noviembre, Hicks respaldó un mensaje especial de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos condenando las redadas migratorias del gobierno de Trump, que han tenido como objetivo a Chicago en particular. En una declaración instando a los católicos a compartir el mensaje, Hicks dijo que "afirma nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas al expresar nuestras preocupaciones, oposición y esperanzas con claridad y convicción. Está fundamentado en el compromiso duradero de la Iglesia con la enseñanza social católica de la dignidad humana y un llamado a una reforma migratoria significativa". UN ORIGEN SIMILAR Aunque ambos son de Chicago, Hicks conoció al futuro papa hasta 2024, cuando el entonces cardenal Prevost visitó una de las parroquias de Hicks y participó en una charla de preguntas y respuestas para el público. Hicks, quien se sentó en el primer banco, dijo que ese día aprendió qué tipo de futuro papa sería León y dijo que le gustó lo que vio tanto en sus comentarios públicos como luego en su conversación privada. "Cinco minutos se convirtieron en 10 minutos y los 10 minutos se convirtieron en 15 y los 15 se convirtieron en 20", dijo Hicks a la cadena local de noticias WGN-TV de Chicago después de la elección de León en mayo. Dijo que reconoció sus orígenes y prioridades compartidas para construir puentes. "Crecimos literalmente en el mismo radio, en el mismo vecindario juntos. Jugamos en los mismos parques, nadamos en las mismas piscinas, nos gustan los mismos lugares de pizza". Hicks sirvió como sacerdote parroquial en Chicago y decano de formación en el Seminario Mundelein antes de que el cardenal de Chicago, Blase Cupich, lo nombrara vicario general de la arquidiócesis en 2015. Tres años después, Hicks fue nombrado obispo auxiliar, y en 2020 el papa Francisco lo nombró obispo de Joliet, sirviendo a unos 520 mil católicos en siete condados. Cupich, visto como un progresista en la iglesia estadounidense, ha sido un asesor cercano tanto de Francisco como de León, y el nombramiento de Hicks para un puesto tan prominente probablemente no podría haber ocurrido sin el respaldo de Cupich. UN PASTOR PARA NUEVA YORK La arquidiócesis de Nueva York es una de las más grandes del país, sirviendo a aproximadamente 2.5 millones de católicos en Manhattan, el Bronx y Staten Island en la ciudad de Nueva York, así como en siete condados al norte. El extrovertido Dolan es uno de los líderes católicos más destacados en Estados Unidos y una voz prominente en la ciudad. Dolan es ampliamente visto como conservador. En 2018 escribió una columna en el Wall Street Journal titulada "Los demócratas abandonan a los católicos". Sin embargo, en 2023 también escribió una carta de bienvenida a una conferencia en la Universidad de Fordham celebrando programas de alcance dirigidos a católicos LGBTQ+, y dio la bienvenida a la participación LGBTQ+ en el desfile anual del Día de San Patricio de la ciudad.