León XIV rinde un homenaje a dos de los monumentos más sagrados y hermosos de Barcelona

La celebración de las tradiciones cristianas de Barcelona, pasadas y presentes, marcó el momento culminante de la visita de una semana de León a España, la primera de un papa en 15 años a un país europeo que alguna vez fue firmemente católico y que, como muchos otros, ha experimentado tendencias de secularización.

BARCELONA- El papa León XIV rindió homenaje el miércoles a dos de los monumentos más sagrados y hermosos de Barcelona con una oración al mediodía en una abadía en la cima de una montaña y una misa vespertina prevista en la célebre basílica de la Sagrada Familia, en el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí.

En sus palabras a los fieles en la abadía, León dijo que Montserrat durante siglos ha sido un lugar de paz y reconciliación en un mundo marcado por la violencia, a “renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias”. Instó a los españoles a seguir el “camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre”.

Miles de fieles llegaron temprano al monasterio, donde grupos de monjas y escolares cantaban y agitaban carteles y fotografías del papa ante la basílica. Las campanas resonaron sobre las formaciones rocosas en forma de agujas que coronan Montserrat y el valle más abajo mientras León llegaba en un carrito de golf.

León celebró su tradición centenaria de piedad popular al rezar en Montserrat, un complejo montañoso a las afueras de la ciudad muy querido por muchos catalanes. El complejo, que incluye una abadía benedictina del siglo XI y una basílica del siglo XVI, es venerado por su estatua de la Virgen Negra. También cuenta con un coro de niños que existe desde el siglo XIII y es el más antiguo de Europa.

El viaje, sin embargo, ha puesto de relieve cómo el país de 50 millones de habitantes, que vivió una crisis religiosa tras el fin de su dictadura del siglo XX, aún cuenta con muchos católicos fieles que han acudido en masa para dar la bienvenida al papa estadounidense.

En los últimos años, la abadía de Montserrat ha enfrentado numerosas acusaciones de sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero y fue incluida en el informe de 800 páginas del defensor del pueblo español sobre la crisis en 2023. El informe halló 15 víctimas y tres presuntos agresores vinculados a la abadía.

“Es muy doloroso ver que haya miembros de la Iglesia que hayan podido cometer esos errores”, dijo el reverendo Cesario Escarda, un sacerdote de Toledo que esperaba a León. “Lo que los papas están queriendo es poner a la luz la verdad, pedir perdón y acercarse a las víctimas y escucharlas y acompañarlas en lo que piden”.

La Biblia tallada en piedra

Se esperaba que el momento culminante de la visita de León fuera su misa el miércoles por la noche ya de regreso en la ciudad, en la Sagrada Familia. La misa conmemora el centenario de la muerte de su diseñador, Gaudí, quien falleció a los 73 años, tres días después de ser atropellado por un tranvía.

Un siglo después de que comenzara la construcción durante el pontificado del homónimo de León, el papa León XIII, la basílica se ha convertido en uno de los monumentos más visitados del mundo, aunque sigue inacabado, y atrae cada año a más de 5 millones de visitantes.

Gaudí, un célebre arquitecto catalán que podría estar en camino a la santidad, dedicó cuatro décadas a diseñar y construir el templo como el compendio de la fe cristiana tallado en piedra. Las historias más importantes de la vida de Jesús, la Natividad y la Pasión, están grabadas en las fachadas este y oeste de la basílica. Una tercera fachada orientada al sur, la de la Gloria, servirá como entrada principal de la basílica cuando esté terminada.

El templo es una obra maestra arquitectónica y geométrica por dentro y por fuera, una celebración en forma y símbolo del cristianismo y de la creación de Dios a través de la piedra y la luz, basada en la tradición arquitectónica de las iglesias bizantinas y góticas.

Un total de 18 agujas, como castillos de arena, se elevan desde lo alto y perforan el perfil urbano de Barcelona: 12 para simbolizar a los 12 apóstoles de Cristo; cuatro, por cada uno de los evangelistas que relataron la vida de Cristo en los Evangelios; una coronada con una estrella sobre el ábside en honor a la Virgen María; y, la más alta de todas, la torre de Jesucristo.

Cuando la torre final de Cristo se terminó el año pasado con una altura de 172,5 metros (564 pies), convirtió a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo. León consagrará formalmente la torre el miércoles por la noche.

Un interior que parece un bosque

El interior en forma de cruz, con el altar en el ábside, es un homenaje a la luz y a la naturaleza. Columnas como árboles se elevan hacia el cielo, teñidas por una luz en constante cambio que se filtra a través de vitrales, como el sol que se cuela entre las hojas en un bosque.

“La naturaleza es mi maestra”, dijo Gaudí en una ocasión. “Todo proviene del gran libro de la naturaleza, siempre abierto, que debemos leer”.

Los colores del vidrio de las ventanas tienen significado: los azules y verdes de las ventanas del portal oriental, donde la fachada representa el nacimiento de Cristo, se ven más alegres y son más brillantes cuando sale el sol y la luz los atraviesa. Los tonos más ásperos de rojo y naranja, iluminados por el sol poniente en los portales occidentales, colorean el lado de la basílica que representa la Pasión de Cristo. Detrás del altar y por encima de la cruz hay amarillos y dorados que centellean bajo el sol del mediodía.

La historiadora Mònica Santín, que guía recorridos por la basílica, dijo que al diseñar la Sagrada Familia, Gaudí se guió por dos libros: los Evangelios y la naturaleza.

Explica que la forma en que deja entrar la luz natural es también una invitación al misterio cristiano, citando las tres fachadas que representan el nacimiento, la muerte y la gloria de Cristo.

Una vez dentro, todo es luz, dijo Santín. “No podemos ver a Dios, pero percibimos su luz a nuestro alrededor. Creo que así es como se puede leer este mensaje, y es fascinante”.