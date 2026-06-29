Líbano afirma que el acuerdo de paz negociado por Estados Unidos con Israel ‘no se implementará’

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    Líbano afirma que el acuerdo de paz negociado por Estados Unidos con Israel ‘no se implementará’
    Estados Unidos también destinará 100 millones de dólares en ayuda humanitaria en coordinación con las Naciones Unidas. AP

El aliado de Hezbolá afirmó que confiaba en la “vía de negociación entre Estados Unidos e Irán” como el único marco capaz de obligar al Estado judío a cumplir con sus “obligaciones” para con el Líbano

El Líbano prometió el lunes que el acuerdo de paz con Israel, mediado por Estados Unidos, “no se implementará”, tan solo unos días después de que Hezbolá rompiera el acuerdo, declarándolo “nulo y sin efecto”, además de “humillante”.

Nabih Berri, presidente del parlamento del país y aliado del grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, profirió una dura crítica al acuerdo tan solo tres días después de su firma en Washington, D.C.

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Según él, el acuerdo negociado por Estados Unidos, que permite a las Fuerzas de Defensa de Israel mantener una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta que Hezbolá sea expulsado de la zona, es “diez veces peor” que el acuerdo del 17 de mayo de 1983, el punto más cercano a un acuerdo de paz que Beirut y Jerusalén han alcanzado.

Berri, de 88 años, declaró: “Este acuerdo no será adoptado ni implementado en su forma actual” y calificó el pacto como un “acuerdo de imposiciones”, según informó el medio de comunicación israelí I24 News.

Afirmó que el acuerdo no garantiza los derechos del Líbano.

El aliado de Hezbolá afirmó que confiaba en la “vía de negociación entre Estados Unidos e Irán” como el único marco capaz de obligar al Estado judío a cumplir con sus “obligaciones” para con el Líbano.

Un alto funcionario israelí declaró el domingo al Jewish News Syndicate que uno de los logros del acuerdo marco alcanzado entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el Líbano es que “supera” el memorando de entendimiento con Irán, alcanzado a través de la mediación pakistaní a principios de este mes.

Dicho acuerdo exigía la “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, incluso antes del desarme de Hezbolá.

La reprimenda de Berri se produjo después de que el líder de Hezbolá, Naim Qassem, calificara el acuerdo de “grave error”.

“El acuerdo marco alcanzado en Washington es humillante, vergonzoso y una renuncia a la soberanía”, declaró el sábado.

“Vincular la retirada israelí al desarme de la resistencia en todo el Líbano es una propuesta muy peligrosa que traspasa todas las líneas rojas.”

Qassem pidió que el acuerdo fuera reemplazado por el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos, que exige la “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Hezbolá continuaría luchando contra Israel y no se desarmaría, prometió.

“No abandonamos el campo de batalla en las circunstancias más difíciles, y no lo abandonaremos”, dijo Qassem.

Mientras tanto, Rubio defendió el acuerdo , afirmando que “marca otro hito importante en el esfuerzo del presidente Trump por lograr una paz y estabilidad duraderas” en Oriente Medio.

“Este acuerdo establece un proceso claro y estructurado para restaurar la soberanía del Líbano, desarmar a Hezbolá y desmantelar su infraestructura terrorista, y permitir que Israel regrese a sus fronteras una vez eliminada esa amenaza para sus ciudadanos.”

Estados Unidos también destinará 100 millones de dólares en ayuda humanitaria en coordinación con las Naciones Unidas.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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