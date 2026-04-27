Putin recibe con gusto al ministro de Irán y promete servir a los intereses de Teherán

Según los medios estatales rusos, Putin recibió al principal diplomático de Teherán, Abbas Araghchi , con quien conversó sobre la guerra en curso en Irán y la mejor manera en que Moscú puede brindar su apoyo.

Vladimir Putin ha recibido en Moscú al ministro de Asuntos Exteriores de Irán con una cálida sonrisa, al tiempo que elogió su “asociación estratégica” y prometió seguir siendo un firme aliado de Teherán.

Según informaron los medios estatales rusos, Putin le dijo a Araghchi que Rusia “hará todo lo posible” por servir a los intereses de Teherán.

“Por nuestra parte, haremos todo lo que sirva a sus intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región para garantizar que la paz se alcance lo antes posible”, dijo Putin a Araghchi.

“La semana pasada recibí un mensaje del líder supremo de Irán. Quisiera pedirle que le transmita mi más sincero agradecimiento y que confirme que Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestra relación estratégica”, añadió Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, añadió que Rusia estaba dispuesta a actuar como mediador entre Estados Unidos, Israel e Irán para lograr un acuerdo de paz.

Araghchi afirmó que la reunión sirvió como símbolo del “apoyo inquebrantable de Rusia a la República Islámica de Irán”.

Esta reunión de alto nivel se produce apenas un mes después de que las agencias de inteligencia europeas advirtieran que Moscú podría estar dispuesto a proporcionar tecnología de drones a Teherán, tras la popularización por parte de Rusia de los drones suicidas Shahed de la República Islámica en la guerra de Ucrania.

Si bien Rusia e Irán mantienen un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, Moscú no está obligado por dicho tratado a proporcionar asistencia militar a Teherán.

Además de ensalzar la alianza entre Irán y Rusia, Araghchi procedió a burlarse de Estados Unidos, afirmando que “la mayor superpotencia del mundo” no ha logrado sus objetivos durante la guerra.

“El mundo entero ha demostrado que el pueblo iraní, gracias a su resistencia y valentía, fue capaz de resistir los ataques y la agresión estadounidenses, y que podrá superar y sobrevivir a este período”, afirmó.

El viaje de Araghchi a Rusia se produce apenas unas horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní abandonara Pakistán el domingo sin reunirse con el equipo negociador estadounidense .

El presidente Trump había ordenado a la delegación estadounidense que se mantuviera alejada de Islamabad debido al fracaso de las anteriores conversaciones de paz y a la reticencia de Irán a asistir a las reuniones.

Si bien Trump agradeció a Pakistán su labor en los esfuerzos de mediación, dijo que el viaje de 18 horas fue demasiado largo solo para que su equipo se encontrara con la falta de cooperación de Irán, y le dijo a Teherán que pueden “llamar” si realmente quieren negociar la paz.

“Pero, insisto, saben lo que tiene que incluir el acuerdo. Es muy sencillo: no pueden tener armas nucleares; de lo contrario, no hay razón para reunirse”, añadió el presidente.