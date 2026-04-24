Benjamin Netanyahu revela que recibió tratamiento discreto para el cáncer de próstata en etapa temprana

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 24 abril 2026
    Benjamin Netanyahu revela que recibió tratamiento discreto para el cáncer de próstata en etapa temprana
    La Oficina del Primer Ministro también hizo públicas dos cartas de sus médicos que acompañaban al anuncio y que daban fe de su buen estado de salud. AP

Netanyahu hizo el anuncio el viernes después de hacer públicos los resultados de su examen médico anual, que pidió que se retrasara mientras Israel libra una guerra contra Irán y sus aliados

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reveló que se sometió a un tratamiento contra el cáncer de próstata, pero lo mantuvo en secreto por temor a que Irán lo utilizara como propaganda.

Netanyahu, de 76 años, se sometió a una cirugía por agrandamiento de próstata en 2024 y dijo que en un seguimiento posterior con los médicos, “se descubrió una pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-rostro-del-lider-supremo-de-iran-mojtaba-khamenei-esta-tan-desfigurado-que-necesitara-cirugia-plastica-tras-ataques-de-eu-OD20238170

“Tras el examen, resultó ser un tumor maligno en una fase muy temprana, sin propagación ni metástasis de ningún tipo”, dijo Netanyahu en un comunicado.

Si bien el tumor no necesitaba tratamiento inmediato, el primer ministro decidió someterse a él, el cual “no dejó rastro” del cáncer.

“Me sometí a algunos tratamientos breves, leí un libro y seguí trabajando”, dijo Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en Israel. “La mancha desapareció por completo”.

Netanyahu hizo el anuncio el viernes después de hacer públicos los resultados de su examen médico anual, que pidió que se retrasara mientras Israel libra una guerra contra Irán y sus aliados.

“Solicité que se retrasara su publicación dos meses para que no saliera a la luz en el punto álgido de la guerra, con el fin de evitar que el régimen terrorista iraní difundiera aún más propaganda falsa contra Israel”, dijo Netanyahu.

La Oficina del Primer Ministro también hizo públicas dos cartas de sus médicos que acompañaban al anuncio y que daban fe de su buen estado de salud.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Guerra en Israel

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
NosotrAs: Resistimos leyendo mujeres

NosotrAs: Resistimos leyendo mujeres
Si se confirma el margen preliminar, los gravámenes podrían comenzar a cobrarse a finales de junio de 2026, afectando la competitividad de exportación agrícola de México.

Analiza EU aplicar arancel de 18.32% a fresas de México
Disney Store en Monterrey fue inaugurada la primera tienda al norte de México la con toda la magia de Disney.

A una hora de Saltillo, inauguran la nueva Disney Store en Galerías Monterrey
Autoridades informaron cómo avanzará el proceso para alumnos de primaria que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina.

Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso clave para primaria tras registro en marzo
La pandemia dejó una huella profunda en la educación básica en México. Evaluaciones recientes advierten que millones de alumnos enfrentan un rezago académico severo que compromete su futuro.

¡No saben sumar ni restar!... COVID-19 golpeó a la educación en México; arrastran rezago de hasta cinco ciclos escolares
Favorita. Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify en medio de un momento clave en su carrera.

¡Supera a Bad Bunny! Corona Spotify a Taylor Swift como la más escuchada de la historia
Ty Simpson fue elegido por los Rams de Los Ángeles en la primera ronda del Draft 2026 de la NFL, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes para el futuro ofensivo de la franquicia.

Draft 2026 de la NFL: Resumen de la Primera Ronda, canjes explosivos y sorpresas defensivas