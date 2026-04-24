Benjamin Netanyahu revela que recibió tratamiento discreto para el cáncer de próstata en etapa temprana

Netanyahu, de 76 años, se sometió a una cirugía por agrandamiento de próstata en 2024 y dijo que en un seguimiento posterior con los médicos, “se descubrió una pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , reveló que se sometió a un tratamiento contra el cáncer de próstata, pero lo mantuvo en secreto por temor a que Irán lo utilizara como propaganda.

“Tras el examen, resultó ser un tumor maligno en una fase muy temprana, sin propagación ni metástasis de ningún tipo”, dijo Netanyahu en un comunicado.

Si bien el tumor no necesitaba tratamiento inmediato, el primer ministro decidió someterse a él, el cual “no dejó rastro” del cáncer.

“Me sometí a algunos tratamientos breves, leí un libro y seguí trabajando”, dijo Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en Israel. “La mancha desapareció por completo”.

Netanyahu hizo el anuncio el viernes después de hacer públicos los resultados de su examen médico anual, que pidió que se retrasara mientras Israel libra una guerra contra Irán y sus aliados.

“Solicité que se retrasara su publicación dos meses para que no saliera a la luz en el punto álgido de la guerra, con el fin de evitar que el régimen terrorista iraní difundiera aún más propaganda falsa contra Israel”, dijo Netanyahu.

La Oficina del Primer Ministro también hizo públicas dos cartas de sus médicos que acompañaban al anuncio y que daban fe de su buen estado de salud.