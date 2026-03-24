Llega a Cuba flotilla internacional de solidaridad con ayuda humanitaria

El primer barco de una flotilla internacional organizada por grupos de activistas que trae ayuda humanitaria a Cuba llegó el martes por la mañana al puerto de La Habana con unas 30 personas a bordo y paneles solares, bicicletas, alimentos y medicinas. “Es ilegal, ese tipo de guerra económica no debería existir, esa actitud de un Estado pirata que no respeta el derecho internacional”, expresó a periodistas el activista Thiago Ávila, quien bajó de la nave bautizada “Granma 2.0” en homenaje al barco que trajo al fallecido presidente Fidel Castro a la isla en 1956.

“Estos barcos son una gota en un océano de necesidades... al mismo tiempo es un gesto de solidaridad”, expresó Ávila. La embarcación zarpó la semana pasada del mexicano Puerto Progreso, en Mérida, y otras dos se sumaron desde otros puertos y están en camino a la isla. La flotilla forma parte de una caravana denominada “Nuestra América Convoy a Cuba” con más de 650 participantes de 33 países que se dieron cita desde este fin de semana en la isla y fueron recibidos por el presidente Miguel Díaz-Canel para brindar ayuda humanitaria en especie. Entre los visitantes estuvieron figuras como el parlamentario británico Jeremy Corbyn, la senadora colombiana Clara López, el español Pablo Iglesias y el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls. También el famoso trío irlandés de hip-hop Kneecap y el twitchero Hasan Piker, así como la activista Greta Thunberg.

cuban doctors told me they have to sew up patients mid surgery when the generators run out of gas but maga on here are too busy lying about the ppl that went out to cuba w aid to turn everything into a distractive spectacle. pure maga propaganda. you’re cattle if you fall for it. — hasanabi (@hasanthehun) March 22, 2026

El cerco energético impuesto por el presidente Donald Trump en enero para presionar un cambio de modelo político en la isla se sumó a cinco años de profunda crisis económica derivada de la paralización por la pandemia de COVID-19 y las sanciones previas de Estados Unidos contra la nación caribeña como parte de las políticas de seguridad interna anticomunista de los gobiernos de derecha en América. La isla sufre falta de transporte, recortes en las jornadas laborales, cancelación de vuelos y sobre todo apagones, incluidos dos nacionales en los últimos días, a tal grado que se han perdido vidas en hospitales por la falta de electricidad para mantener encendidos los respiradores u otros aparatos médicos cruciales para la salud de los pacientes. La semana pasada el viceministro de Energía y Minas, Argelio Abad Vigo, detalló que el país acumula tres meses sin recibir diésel, gasolina, turbocombustible para la aviación y gas licuado de petróleo, los cuales son vitales para la economía y la generación de electricidad. Cuba apenas produce el 40% del combustible que consume. Líderes de varios países y organizaciones sociales advirtieron que Cuba podría estar al borde de una crisis humanitaria. México, China, Brasil, Italia y hasta grupos no gubernamentales de Estados Unidos enviaron cooperación en alimentos, ropa y productos no perecederos.

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