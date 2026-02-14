Contundente, Zelenski dice que dividir Ucrania no traerá una paz real

MÚNICH- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de EE.UU., Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas.

“Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo”, dijo Zelenski al ser preguntado por este asunto.

Zelenski fue elegido en 2019 por un mandato de cinco años que concluyó en 2024 y fue extendido de forma automática al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas en tiempo de guerra.

Pese a las múltiples denuncias de irregularidades que se han hecho sobre los comicios rusos, el Kremlin y, en varias ocasiones Trump, han utilizado esa circunstancia para poner en duda la legitimidad democrática de Zelenski.

“El presidente Trump puede hacerlo. Presionar a Putin, hacer un alto el fuego. Y entonces nuestro Parlamento cambiará la ley e iremos a elecciones”, dijo el presidente ucraniano, que agregó, haciendo reír a la audiencia, que si Rusia también quiere organizar elecciones, Ucrania está dispuesta a declarar para ello un alto el fuego.

En su intervención en Múnich, Zelenski dijo asimismo que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.