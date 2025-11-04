Lo que hay que saber de las primeras grandes elecciones del segundo mandato de Trump

WASHINGTON- La contienda por la alcaldía de Nueva York medirá el deseo de los votantes de un giro a la izquierda. Las demócratas que se postulan a las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia hicieron de la lucha contra el presidente un elemento central de sus candidaturas. El martes, los votantes emitirán un juicio anticipado sobre el gobierno del presidente Donald Trump en la primera serie de elecciones de costa a costa desde que comenzó su turbulento segundo mandato. TE PUEDE INTERESAR: Zohran Mamdani es virtual ganador en las primarias demócratas para la Alcaldía de Nueva York Las contiendas para la alcaldía de Nueva York, las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, y una votación sobre la redistribución de distritos en California han girado en torno a cómo debe reconstruirse el Partido Demócrata y a cómo responder al juego de poder de Trump en Washington. Las elecciones se celebran predominantemente en zonas demócratas y en estados disputados, donde los candidatos del partido han tratado de aprovechar la ira contra Trump, al tiempo que desviaban la atención del descontento con la imagen del partido demócrata. Las elecciones intermedias de 2026 determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump, por lo que ambos partidos tendrán en cuenta los resultados del martes para orientar sus campañas del próximo año. A continuación, respondemos cinco preguntas sobre las elecciones, aunque dado el ritmo del recuento de votos en algunas zonas, es posible que no se disponga de todas las respuestas al final de la noche. ¿MAMDANI PODRÍA ALCANZAR EL 50 POR CIENTO? Zohran Mamdani, el miembro de la Asamblea Estatal de 34 años que en ocho meses ha pasado de ser un desconocido político a una de las figuras más destacadas de la política demócrata del país, no necesita la mayoría de los votos para convertirse en alcalde de Nueva York. Pero, sin duda, le ayudaría a reforzar su argumento de que la ciudad está ávida de sus políticas progresistas. Los últimos sondeos muestran que Mamdani cuenta con el apoyo de algo menos de la mitad de los votantes probables de la ciudad y mantiene una saludable ventaja sobre Andrew Cuomo, el exgobernador que se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas, y Curtis Sliwa, el veterano activista cívico que se presenta como candidato republicano. El lunes, Trump respaldó a Cuomo, un gesto que puede que no ayude al exgobernador, dado que el año pasado la ciudad de Nueva York apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris por encima de Trump por 36 puntos porcentuales. Una victoria decisiva y mayoritaria de Mamdani supondría un mandato electoral para la visión progresista que él y sus compatriotas socialistas demócratas han apoyado durante años. Han pedido que se aumenten los impuestos a los ricos para subvencionar el transporte y los programas sociales destinados a reducir el costo de la vida.

Ganar a lo grande también ayudaría a Mamdani y a los demócratas progresistas a combatir el argumento, dentro de su propio partido, de que su marca es tóxica para el tipo de votantes que se espera que decidan las mayorías del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. La ciudad de Nueva York puede tener poco en común con los distritos suburbanos que constituirán los campos de batalla políticos en 2026, y los republicanos ya han empezado a tratar de presentar a Mamdani como el rostro del Partido Demócrata y a vincularlo con candidatos de otros lugares. El margen que logre el martes puede determinar hasta qué punto lo abraza el partido fuera de Nueva York en el futuro. ¿NUEVA JERSEY Y VIRGINIA REPRENDERÁN A TRUMP? Cada cuatro años, un año después de las elecciones presidenciales, los votantes de Nueva Jersey y Virginia ofrecen una prueba de cómo le va al nuevo presidente electo. La historia reciente indica que no suele gustarles lo que ven. Solo una vez desde el gobierno de Richard Nixon, los virginianos han elegido a un gobernador del mismo partido que el presidente. Y en Nueva Jersey, un estado tradicionalmente demócrata en las elecciones presidenciales desde 1992, eligieron a Chris Christie un año después del primer mandato de Barack Obama y estuvieron a punto de derrocar al gobernador Philip Murphy hace cuatro años. TE PUEDE INTERESAR: Zohran Mamdani: Un socialista en Nueva York... pero sólo ahí Ahora que Trump vuelve a estar en la Casa Blanca, la representante Mikie Sherrill de Nueva Jersey y la exrepresentante Abigail Spanberger de Virginia intentan aprovechar el enfado de los demócratas con Trump para convertirse en gobernadoras de sus estados. Se trata de una estrategia que los demócratas han utilizado con gran efecto desde que Trump llegó al poder en 2017 y, de nuevo, en las elecciones de mitad de mandato de 2018. Este año, según predijo el exgobernador Terry McAuliffe de Virginia, “será como 2017 con esteroides”.