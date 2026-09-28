Lo que vimos en un pueblo minero de oro de Venezuela

Con el apoyo de EE. UU., algunos comerciantes cerraron acuerdos. Hasta ahora, esa inversión no ha logrado mejorar las condiciones desoladoras de la industria minera. El auge de inversiones que el gobierno de Donald Trump prometió no ha causado impacto en el deteriorado centro de la industria del oro de Venezuela. En marzo, con la presión de Washington, la empresa minera estatal de Venezuela desvió sus ventas de lingotes de oro de Medio Oriente a Estados Unidos, prácticamente de la noche a la mañana.

Una investigación del Times rastreó el oro que llega a Estados Unidos hasta los mineros que pagan dinero de protección a pandillas o grupos criminales. Algunos financieros estadounidenses están explorando la posibilidad de invertir en minas vinculadas a mafiosos locales. Tampoco encontramos señales de que los residentes de la región minera de Venezuela se beneficien de manera significativa de la fiebre del oro del presidente Trump. Viajamos al pueblo minero de El Callao y descubrimos que la expansión de las operaciones solo había degradado aún más los servicios públicos ya colapsados para quienes viven ahí.

Prácticamente todas las calles pavimentadas de El Callao han quedado destruidas por años de paso de camiones pesados. Todo en el pueblo, hasta la ropa recién lavada, está cubierto por una capa perpetua de polvo rojizo que los camiones levantan al pasar. Todos los días se va la luz, y cada vez por más tiempo, a medida que la expansión de las minas absorbe la capacidad de una subestación eléctrica sobrecargada. El pueblo necesita nuevas carreteras, energía eléctrica estable, una parte de los impuestos generados por las minas y un gobierno que haga cumplir las leyes ambientales. Durante el gobierno de Trump, nada de eso se ha materializado todavía. Las condiciones en las que se produce el oro se han mantenido. Solo ha cambiado el comprador de oro.

El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, nos dijo que el gobierno local recibe el equivalente a unos 20.000 dólares al mes de las autoridades federales. Eso es menos de 1 centavo al día por residente. Esa cifra no ha cambiado desde que el oro de El Callao empezó a dirigirse a Estados Unidos. Los planes del gobierno para el sector del oro, nos dijo Lugo, quien pertenece a un partido de la oposición, han fracasado. Funcionarios estadounidenses han calificado el acuerdo como histórico, y personas familiarizadas con sus términos dicen que el Estado venezolano ahora obtiene precios de mercado por su oro, en lugar de venderlo barato para eludir las sanciones económicas. Con el apoyo de Trump, firmas comerciales de todo el mundo llegaron con rapidez y cerraron acuerdos para exportar lingotes de oro semiacabados. Esa inversión no se ha visto reflejada en la comunidad.

Los residentes salen a las calles de El Callao casi a diario para protestar por los apagones. Durante nuestra visita, los manifestantes bloquearon la única vía pavimentada que conecta a El Callao y otros pueblos mineros enfocados en el oro con el mundo exterior, lo que, en la práctica, paralizó a la región. La protesta reflejó la poca libertad que han ganado los venezolanos desde que Trump derrocó al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero, y convirtió al país en un protectorado estadounidense. Bajo el mandato de Maduro, paramilitares o pandilleros habrían disuelto la protesta en minutos, dijeron los residentes. Pero las condiciones de vida siguen siendo desoladoras. Vimos a niños y adolescentes trabajar arduamente en plantas rudimentarias de procesamiento de oro, en abierta violación de las leyes laborales. Esas plantas usan mercurio, un líquido tóxico prohibido por la ley venezolana, que envenena los suministros de agua.

Más de una decena de mineros nos dijeron que el trabajo los estaba matando lentamente. Tenían pocas esperanzas de encontrar una veta de oro grande y jubilarse con comodidad. La minería de oro era el único trabajo que les permitía ganarse la vida en un país devastado por uno de los colapsos económicos más abruptos de la historia moderna. La presencia limitada del Estado ha sido explotada por una organización criminal local, que ostenta el verdadero poder en el pueblo. Los mineros admiten abiertamente que, para poder trabajar, pagan dinero de protección a la banda dominante, El Tren de Guayana. Los residentes llaman a la red de extorsión “el sistema”. Muchos lo ven como un impuesto razonable por servicios que el Estado dejó de proveer hace mucho tiempo. El líder de la banda, conocido como Ronny Matón, mitiga las disputas legales y castiga los delitos comunes, como el robo y la violencia doméstica, dijeron los residentes. El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas de Venezuela no respondió a la solicitud de comentarios.

El gobierno de Trump pretendía, con sus acuerdos petroleros y de oro, debilitar el poder de las bandas. A principios de este año, militares de Estados Unidos y Venezuela mataron de manera conjunta a un líder de otro grupo criminal más al sur. En el resto de la región minera, las bandas siguen dando las órdenes. Hace unos años, el gobierno desmanteló el sindicato laboral de Minerven, la empresa estatal de minería de oro. Fue parte de la campaña de Maduro para acabar con las organizaciones fuera de su control. Sin negociación colectiva, los mineros de Minerven carecen de seguro de vida y de discapacidad y, sin embargo, trabajan hasta unos 300 metros bajo tierra entre gases tóxicos y explosiones. Tres mineros de Minerven murieron en accidentes laborales separados el año pasado. Anderson García, de 42 años, murió aplastado por la caída de una roca en la mina Colombia en enero. Mina Colombia es una de las dos que proveen oro a Estados Unidos.